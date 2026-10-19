Чувство юмора не обязательно дается от рождения: развить его помогают самые обычные вещи

Чувство юмора является эффективным инструментом психологической разгрузки, позволяющим снизить избыточную значимость жизненных проблем, утверждает семейный психолог Наталья Морозова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что навык позитивного восприятия действительности можно развить в любом возрасте при наличии осознанного желания.

Ранее эксперты отмечали, что между способностью шутить и уровнем когнитивных способностей существует прямая взаимосвязь. С точки зрения нейробиологии и психологии, умение генерировать качественный юмор требует от человека развитой памяти, гибкости мышления и широкого лексического запаса.

Специалисты подчеркивают, что юмор при трудоустройстве может стать как преимуществом, так и препятствием в зависимости от контекста общения.

По словам Морозовой, склонность к излишней серьезности создает тяжелый психологический груз, который мешает адекватно реагировать на вызовы. Юмор же выступает естественным механизмом расслабления. Эксперт напомнила о позиции одного из сатириков, который считал смех средством борьбы со страхом — инструментом, часто используемым для управления общественным сознанием. В состоянии стресса человек сжимается и теряет способность принимать самостоятельные решения, становясь ведомым.

"Юмор помогает расслабиться и подумать о ситуации в новом векторе. Поэтому стоит его развивать. В психологической истории были варианты, когда у человека была смертельная болезнь, и он, плюнув на все, начал смотреть комедии. И в итоге выздоровел", — рассказала Морозова.

Для тренировки позитивного настроя психолог рекомендует обращаться к стендап-выступлениям, комедийным фильмам и анекдотам. Это позволяет увидеть, что с похожими трудностями сталкиваются многие люди, и, тем самым, разрушить когнитивное искажение о собственной исключительности в страданиях. Для снижения уровня напряжения специалисты рекомендуют использовать различные техники саморегуляции, которые возвращают контроль над состоянием.

"Если человек понимает, что многие сталкивались с такой проблемой, а еще сможет посмеяться над ней, то, скорее всего, правильное решение найдется быстрее. Когда человек смеется, он расслабляется", — отметила специалист.

Нередко потребность в юморе возрастает в периоды, когда тревожные настроения становятся фоном повседневной жизни. Постоянное давление и ежедневный стресс пагубно влияют на психику, поэтому умение вовремя переключить внимание на комичные стороны бытия становится важным навыком выживания. В некоторых случаях для перезагрузки мозга полезно использовать даже упражнения для рук, активирующие мелкую моторику.

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