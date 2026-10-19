Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Счастливая пара в парке
Счастливая пара в парке
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:15

Чувство юмора не обязательно дается от рождения: развить его помогают самые обычные вещи

Чувство юмора является эффективным инструментом психологической разгрузки, позволяющим снизить избыточную значимость жизненных проблем, утверждает семейный психолог Наталья Морозова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что навык позитивного восприятия действительности можно развить в любом возрасте при наличии осознанного желания.

Ранее эксперты отмечали, что между способностью шутить и уровнем когнитивных способностей существует прямая взаимосвязь. С точки зрения нейробиологии и психологии, умение генерировать качественный юмор требует от человека развитой памяти, гибкости мышления и широкого лексического запаса.

Специалисты подчеркивают, что юмор при трудоустройстве может стать как преимуществом, так и препятствием в зависимости от контекста общения.

По словам Морозовой, склонность к излишней серьезности создает тяжелый психологический груз, который мешает адекватно реагировать на вызовы. Юмор же выступает естественным механизмом расслабления. Эксперт напомнила о позиции одного из сатириков, который считал смех средством борьбы со страхом — инструментом, часто используемым для управления общественным сознанием. В состоянии стресса человек сжимается и теряет способность принимать самостоятельные решения, становясь ведомым.

"Юмор помогает расслабиться и подумать о ситуации в новом векторе. Поэтому стоит его развивать. В психологической истории были варианты, когда у человека была смертельная болезнь, и он, плюнув на все, начал смотреть комедии. И в итоге выздоровел", — рассказала Морозова.

Для тренировки позитивного настроя психолог рекомендует обращаться к стендап-выступлениям, комедийным фильмам и анекдотам. Это позволяет увидеть, что с похожими трудностями сталкиваются многие люди, и, тем самым, разрушить когнитивное искажение о собственной исключительности в страданиях. Для снижения уровня напряжения специалисты рекомендуют использовать различные техники саморегуляции, которые возвращают контроль над состоянием.

"Если человек понимает, что многие сталкивались с такой проблемой, а еще сможет посмеяться над ней, то, скорее всего, правильное решение найдется быстрее. Когда человек смеется, он расслабляется", — отметила специалист.

Нередко потребность в юморе возрастает в периоды, когда тревожные настроения становятся фоном повседневной жизни. Постоянное давление и ежедневный стресс пагубно влияют на психику, поэтому умение вовремя переключить внимание на комичные стороны бытия становится важным навыком выживания. В некоторых случаях для перезагрузки мозга полезно использовать даже упражнения для рук, активирующие мелкую моторику.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

85 лет назад началась битва за Москву, разрушившая план Гитлера на молниеносную войну 30.09.2026 в 18:10

Сегодня, 30 сентября, исполняется 85 лет со дня начала битвы за Москву — одного из крупнейших и важнейших сражений Великой Отечественной войны.

Читать полностью » Темнеет раньше, сил меньше: почему осенью нельзя требовать от себя летней продуктивности 30.09.2026 в 14:06

Психолог Татьяна Маремпольская пояснила NewsInfo как сокращение света осенью влияет на психологическое состояние человека.

Читать полностью » Чат-бот обещает помочь, а силы только уходят: вот что в разговоре с роботом раздражает сильнее всего 29.09.2026 в 16:50

IT-специалист Сергей Вакулин пояснил NewsInfo, почему шаблонные обращения от чат-ботов приводят к повышенному уровню стресса и раздражению.

Читать полностью » Ребенка ограждают от обязанностей ради счастливого детства: спустя годы такая забота может дорого обойтись 28.09.2026 в 15:18

Психолог Ирина Медведева объяснила NewsInfo, что мешает воспитанию самостоятельных детей и вызывает инфантильность.

Читать полностью » Соискатель тратит полдня на бесплатное тестовое задание: сколько на самом деле времени занимает проверка навыков 28.09.2026 в 15:17

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала NewsInfo, как недобросовестные компании злоупотребляют временными затратами соискателей.

Читать полностью » Деньги за долголетие не обманут возраст: двести тысяч рублей предлагают тогда, когда главное уже упущено 28.09.2026 в 12:32

Гериатр Валерий Новоселов объяснил NewsInfo, почему финансовые меры не увеличат продолжительность жизни.

Читать полностью » Пособиями демографию не спасти: что должно измениться, чтобы россияне решались на третьего ребенка 25.09.2026 в 16:53

Эксперт по семейной политике Элина Жгутова рассказала NewsInfo, как сформировать моду на многодетность.

Читать полностью » После свадьбы предлагают отменить один платеж: вот кого могут коснутся изменения 25.09.2026 в 16:33

Юрист Александр Бенхин предположил для NewsInfo, как отмена госпошлины при смене паспорта и фамилии после свадьбы поможет молодым парам.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Нейросети могут подставить в самый неподходящий момент: какой навык защищает от ошибок искусственного интеллекта
Авто и мото
Ржавый кузов, 55 сил и очередь желающих: старый советский внедорожник до сих пор ищут по сараям
Нижегородская область
Тайны скрытых кварталов Нижнего Новгорода: почему элита веками выбирала Малую Покровскую улицу
Орловская область
Производство хлеба в Орловской области сокращается: данные Орелстата за 80 лет
Красота и здоровье
Таблетки не принимают, болезнь отступает: в некоторых случаях выздоровление связано совсем не с лекарством
Еда
Три дня в банке — ещё не победа: квашеная капуста может остаться солёной вместо кислой
Еда
Банка за банкой, а польза разная: среди рыбных консервов нашёлся неожиданный лидер
Авто и мото
Аккумулятор сел, а клеммы трогать не хочется: зарядка прямо на машине таит один нюанс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet