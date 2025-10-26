Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хумус с оливковым маслом и лимоном
Хумус с оливковым маслом и лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 19:45

Хумус стал моднее авокадо: вот почему все помешались на этой пасте

Диетолог Мария Соколова: хумус — источник растительного белка и полезных жиров

Нежный, с насыщенным ореховым вкусом, хумус давно перестал быть экзотикой. Сегодня это любимая закуска не только на Востоке, но и в Европе, России и Америке. Она подходит для любого времени дня — на завтрак с тостами, в обед как дополнение к овощам, на ужин в роли полезного перекуса. Разберёмся, как готовить хумус, чем его можно разнообразить и с чем лучше подавать.

Что такое хумус и почему он полезен

Классический хумус делают из нута (турецкого гороха), кунжутной пасты тахини, лимонного сока, оливкового масла и специй. Всё вместе взбивается в однородное пюре, напоминающее паштет. Блюдо богато растительным белком, клетчаткой, железом и ненасыщенными жирами — теми самыми, которые благотворно влияют на сердце и сосуды.

"Хумус — источник энергии и лёгкости", — считает диетолог Мария Соколова.

Он помогает поддерживать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и долго сохраняет чувство сытости.

Основные правила приготовления

  1. Выбор нута. Используйте сухой, а не консервированный. Замачивайте на ночь и варите до мягкости.

  2. Сода в процессе. Добавьте щепотку в воду — горох быстрее станет мягким.

  3. Однородность. Чтобы добиться шелковистой текстуры, измельчайте хумус в блендере не менее 3-5 минут.

  4. Вкус. Отрегулируйте баланс кислоты (лимон), жирности (оливковое масло) и соли.

  5. Подача. Украсьте блюдо зеленью, маслинами, кедровыми орешками, паприкой или зирой.

Сравнение: виды хумуса

Вид Основной ингредиент Вкус и текстура Особенность
Классический Нут + тахини Нежный, ореховый Универсальный вариант
Свекольный Свекла + нут Сладковатый, землистый Яркий цвет
Морковный Морковь + тахини Мягкий, с лёгкой сладостью Подходит детям
Фасолевый Красная фасоль Плотный, насыщенный Без кунжута
Тыквенный Тыква + мёд Бархатный, ароматный Отличен осенью
Авокадо Нут + авокадо Кремовый, свежий Богат полезными жирами
Цветная капуста Капуста + нут Лёгкий, диетический Меньше калорий

Советы шаг за шагом

  1. Отварите нут до мягкости.

  2. В отдельной сковороде поджарьте семена кунжута, затем измельчите их с оливковым маслом — получится тахини.

  3. В блендере соедините нут, тахини, чеснок, лимонный сок, соль, немного воды и масла.

  4. Взбейте до гладкости.

  5. Украсьте маслом, зирой, орехами, паприкой.

Если хотите поэкспериментировать — замените нут на чечевицу или фасоль, а тахини — на арахисовую пасту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Переварить нут.
    Последствие: Вкус становится водянистым.
    Альтернатива: Варите до мягкости, но следите, чтобы горох держал форму.

  • Ошибка: Слишком густой хумус.
    Последствие: Не мажется и быстро сохнет.
    Альтернатива: Добавьте понемногу кипячёной воды или масла.

  • Ошибка: Использовать старые специи.
    Последствие: Вкус плоский.
    Альтернатива: Зира, кориандр, паприка, тмин — всё должно быть свежим.

А что если…

…сделать сладкий хумус? Попробуйте добавить банан и лимонный сок. Банан придаёт шелковистость, а лимон балансирует сладость. Такой вариант подойдёт как десерт или необычный завтрак.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Полезен для сердца и ЖКТ Может вызывать вздутие при переедании
Прост в приготовлении Требует предварительного замачивания нута
Универсален: подойдёт к мясу, овощам, хлебу Не хранится дольше 5 дней
Вегетарианский и безглютеновый Некоторые рецепты калорийны из-за масла

FAQ

Как выбрать нут для хумуса?
Берите сухой с ровными, целыми зёрнами. Чем свежее, тем быстрее сварится.

Сколько хранится хумус?
В холодильнике до 5 дней. Чтобы не подсох, налейте сверху немного оливкового масла.

Чем заменить тахини?
Подойдёт арахисовая или миндальная паста, а также измельчённые семена подсолнечника.

С чем есть хумус?
С овощными палочками, лепёшками, кукурузными чипсами, запечённым мясом или рыбой.

Мифы и правда

Миф: Хумус — калорийная еда.
Правда: В классическом рецепте около 170 ккал на 100 г — меньше, чем в бутербродах с сыром.

Миф: Его нельзя есть вечером.
Правда: Нут богат белком и не перегружает желудок, поэтому идеально подходит для лёгкого ужина.

Миф: Это чисто веганское блюдо.
Правда: Хотя хумус часто выбирают вегетарианцы, его подают и с мясом, и с рыбой.

3 интересных факта

• Хумус впервые упоминается в арабских рукописях XIII века.
• В Израиле ежегодно проводят "день хумуса".
• Самый большой в мире хумус приготовили в Бейруте — весом более 10 тонн.

Исторический контекст

Хумус родом с Ближнего Востока, но право называться родиной блюда оспаривают Ливан, Израиль и Сирия. В Европе он появился в начале XX века вместе с волной эмиграции. Сегодня его готовят даже в ресторанах высокой кухни — в сочетании с трюфелем, морепродуктами и экзотическими специями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фаршированные кабачки и цукини готовят с мясом, рыбой, крупами и сыром — кулинарные советы сегодня в 20:19
Булгур, тунец, грибы и песто: кто сказал, что кабачки бывают только с мясом

Семь вариантов фаршированных кабачков и цукини — от итальянских до турецких. Простые рецепты, которые подойдут для ужина в любое время года.

Читать полностью » Ванильный кекс в духовке получается нежным, ароматным и тающим во рту сегодня в 12:10
Как приготовить ванильный кекс, который тает во рту: пошаговый рецепт десерта

Попробуйте простой рецепт нежнейшего ванильного кекса, который тает во рту. Идеальная выпечка для начинающих и любимое лакомство к чаю.

Читать полностью » Итальянский салат капрезе с песто получается сытным и готовится за 5 минут сегодня в 11:13
Секрет средиземноморской свежести: почему капрезе должен стать звездой вашего стола прямо сейчас

Попробуйте классическую итальянскую закуску — капрезе с соусом песто. Всего 5 ингредиентов для идеального сочетания вкусов и цветов.

Читать полностью » Слоеные конвертики с курицей и картошкой получаются воздушными и сытными сегодня в 10:17
Эти хрустящие конвертики с мясом и картошкой: идеальный перекус для любого случая

Попробуйте рецепт сытных и ароматных слоеных конвертиков с курицей, картошкой и сыром. Идеальная выпечка для пикника, перекуса и праздничного стола.

Читать полностью » Фаршированные шампиньоны в мультиварке сочетают хрустящую сырную корочку и ароматную начинку сегодня в 9:21
Хрустящие шампиньоны с сыром: хозяйки в шоке — рецепт, который покорит всех гостей

Попробуйте рецепт невероятно сочных фаршированных шампиньонов с сыром, которые готовятся в мультиварке практически без вашего участия.

Читать полностью » Салат из крабовых палочек и грибов создает удивительно гармоничный и в то же время оригинальный вкус сегодня в 8:36
Салат, который готовится за 5 минут: грибы и крабовые палочки для вашего быстрого ужина

Откройте рецепт быстрого и сытного салата с крабовыми палочками и жареными грибами — идеальное решение для вкусного ужина без хлопот.

Читать полностью » Тарталетки с печенью трески являются отличной быстрой закуской для праздничного стола сегодня в 7:28
Деликатес, который покорит ваших гостей: эти тарталетки — рецепт, проверенный временем

Откройте рецепт изысканной и быстрой закуски — тарталеток с нежной печенью трески и яйцом. Идеальное решение для праздничного фуршета.

Читать полностью » Средиземноморский салат с креветками подходит для будничного ужина или приема гостей сегодня в 6:21
Откройте для себя секрет идеального салата: морепродукты и кедровые орешки покорят вас

Откройте для себя рецепт легкого и элегантного салата с креветками, где хрустящие овощи и сливочные кедровые орешки создают идеальный баланс вкуса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota Camry и Skoda Octavia лидируют среди подержанных автомобилей до 3 млн рублей
Авто и мото
Xiaomi готовит игровой смартфон с 165 Гц экраном для конкуренции с Honor GT
Дом
Архитекторы назвали главные интерьерные направления 2026 года — от винтажа до умных домов
Садоводство
Леонид Холод рассказал, почему китайский виноград Shine Muscat безопасен при соблюдении норм
Красота и здоровье
Учёные: соковые детоксы и детокс-чаи не выводят токсины, а лишь вызывают обезвоживание
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, почему наклоны эффективны для сжигания жира на талии
Туризм
В морских парках Таиланда ввели штраф до 100 000 батов за кремы от солнца
Наука
Уковски: на побережье Польши нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet