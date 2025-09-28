Хайп на двух ногах: почему Брукс уверен, что гуманоидные роботы обречены

Известный эксперт в области робототехники Родни Брукс, сооснователь iRobot и профессор Массачусетского технологического института, выступил с критикой быстро растущего рынка гуманоидных роботов. По его мнению, сегодня миллиарды долларов инвестируются в проекты, которые не имеют шансов достичь массового успеха.

Скепсис по поводу текущих подходов

Компании вроде Tesla и Figure пытаются обучать роботов ловкости, показывая им видеозаписи людей, выполняющих задачи. Брукс считает этот метод ошибочным и называет его "чистой фантазией".

Он подчёркивает, что человеческие руки обладают невероятной сложностью: около 17 000 специализированных тактильных рецепторов обеспечивают точность и чувствительность, недостижимые для современных машин. В отличие от обработки изображений или распознавания речи, где были десятилетия накопленных данных, тактильная база почти отсутствует.

"У нас нет такой традиции в области тактильных данных", — отметил Брукс.

Фактор безопасности

Отдельная проблема — энергетическая неэффективность и опасность падений. Полноразмерные гуманоидные роботы тратят колоссальное количество энергии, чтобы просто сохранять равновесие. Если они падают, то превращаются в потенциально опасные объекты.

Законы физики здесь неумолимы: если размеры робота удвоить, его опасная энергия возрастёт в восемь раз. Это делает вопрос безопасности особенно острым при масштабировании технологий.

Прогноз Брукса

По его мнению, через 10-15 лет успешные машины будут выглядеть совсем иначе:

на колёсах вместо ног,

с несколькими руками,

с большим числом специализированных датчиков,

без стремления копировать человеческий облик.

Именно такой дизайн, считает он, даст реальную пользу и возможность безопасного применения в массовом производстве.

Сравнение: гуманоидные и специализированные роботы

Характеристика Гуманоидные Специализированные Форма Человеческий облик Колёса, дополнительные руки, датчики Энергопотребление Высокое Более сбалансированное Безопасность Риск при падениях Снижен благодаря конструкции Массовое производство Сомнительно Более реалистично Практическая польза Ограниченная Выше в конкретных сферах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка скопировать человека один в один.

Последствие: высокие затраты и отсутствие результата.

Альтернатива: создание функциональных форм-факторов.

Ошибка: обучение роботов только на видеозаписях.

Последствие: отсутствие практической ловкости.

Альтернатива: разработка новых датчиков и тактильных баз данных.

Ошибка: игнорирование вопросов безопасности.

Последствие: рост рисков при эксплуатации.

Альтернатива: компактные и устойчивые конструкции.

А что если…

Что будет, если инвесторы продолжат накачивать рынок миллиардными вложениями? Вероятнее всего, через несколько лет произойдёт "схлопывание пузыря" с громкими банкротствами, а реальные технологические прорывы будут сделаны в смежных областях — датчиках, компактных приводах и энергоэффективности.

Плюсы и минусы гуманоидных роботов

Плюсы Минусы Привлекательность для инвесторов Колоссальные энергозатраты Зрелищность и PR-эффект Опасность падений Возможность тестировать новые подходы Отсутствие тактильных данных Вдохновение для исследователей Низкая практическая ценность

FAQ

Можно ли научить робота движениям через видео?

Нет, по мнению Брукса, такой метод не масштабируется и не даёт нужной ловкости.

Почему руки человека так трудно воспроизвести?

Из-за сложности анатомии и наличия тысяч тактильных рецепторов, которые невозможно воспроизвести в роботах.

Какие роботы будут успешны в будущем?

По прогнозу Брукса — специализированные машины на колёсах с множеством датчиков и инструментов.

Мифы и правда

Миф: гуманоидные роботы скоро заменят рабочих.

Правда: они слишком неэффективны и небезопасны для массового применения.

Миф: главное — больше параметров и больше данных.

Правда: ключ к успеху — в новых датчиках и продуманной конструкции.

Миф: повторение человеческой формы — обязательное условие.

Правда: будущее за практичными, а не антропоморфными машинами.

3 интересных факта

• Родни Брукс участвовал в создании робота-пылесоса Roomba.

• Он более 30 лет работал в MIT, занимаясь искусственным интеллектом и робототехникой.

• В своих прогнозах Брукс часто подчёркивает, что рынок роботов склонен к переоценке.

Исторический контекст