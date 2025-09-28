Хайп на двух ногах: почему Брукс уверен, что гуманоидные роботы обречены
Известный эксперт в области робототехники Родни Брукс, сооснователь iRobot и профессор Массачусетского технологического института, выступил с критикой быстро растущего рынка гуманоидных роботов. По его мнению, сегодня миллиарды долларов инвестируются в проекты, которые не имеют шансов достичь массового успеха.
Скепсис по поводу текущих подходов
Компании вроде Tesla и Figure пытаются обучать роботов ловкости, показывая им видеозаписи людей, выполняющих задачи. Брукс считает этот метод ошибочным и называет его "чистой фантазией".
Он подчёркивает, что человеческие руки обладают невероятной сложностью: около 17 000 специализированных тактильных рецепторов обеспечивают точность и чувствительность, недостижимые для современных машин. В отличие от обработки изображений или распознавания речи, где были десятилетия накопленных данных, тактильная база почти отсутствует.
"У нас нет такой традиции в области тактильных данных", — отметил Брукс.
Фактор безопасности
Отдельная проблема — энергетическая неэффективность и опасность падений. Полноразмерные гуманоидные роботы тратят колоссальное количество энергии, чтобы просто сохранять равновесие. Если они падают, то превращаются в потенциально опасные объекты.
Законы физики здесь неумолимы: если размеры робота удвоить, его опасная энергия возрастёт в восемь раз. Это делает вопрос безопасности особенно острым при масштабировании технологий.
Прогноз Брукса
По его мнению, через 10-15 лет успешные машины будут выглядеть совсем иначе:
-
на колёсах вместо ног,
-
с несколькими руками,
-
с большим числом специализированных датчиков,
-
без стремления копировать человеческий облик.
Именно такой дизайн, считает он, даст реальную пользу и возможность безопасного применения в массовом производстве.
Сравнение: гуманоидные и специализированные роботы
|Характеристика
|Гуманоидные
|Специализированные
|Форма
|Человеческий облик
|Колёса, дополнительные руки, датчики
|Энергопотребление
|Высокое
|Более сбалансированное
|Безопасность
|Риск при падениях
|Снижен благодаря конструкции
|Массовое производство
|Сомнительно
|Более реалистично
|Практическая польза
|Ограниченная
|Выше в конкретных сферах
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка скопировать человека один в один.
Последствие: высокие затраты и отсутствие результата.
Альтернатива: создание функциональных форм-факторов.
-
Ошибка: обучение роботов только на видеозаписях.
Последствие: отсутствие практической ловкости.
Альтернатива: разработка новых датчиков и тактильных баз данных.
-
Ошибка: игнорирование вопросов безопасности.
Последствие: рост рисков при эксплуатации.
Альтернатива: компактные и устойчивые конструкции.
А что если…
Что будет, если инвесторы продолжат накачивать рынок миллиардными вложениями? Вероятнее всего, через несколько лет произойдёт "схлопывание пузыря" с громкими банкротствами, а реальные технологические прорывы будут сделаны в смежных областях — датчиках, компактных приводах и энергоэффективности.
Плюсы и минусы гуманоидных роботов
|Плюсы
|Минусы
|Привлекательность для инвесторов
|Колоссальные энергозатраты
|Зрелищность и PR-эффект
|Опасность падений
|Возможность тестировать новые подходы
|Отсутствие тактильных данных
|Вдохновение для исследователей
|Низкая практическая ценность
FAQ
Можно ли научить робота движениям через видео?
Нет, по мнению Брукса, такой метод не масштабируется и не даёт нужной ловкости.
Почему руки человека так трудно воспроизвести?
Из-за сложности анатомии и наличия тысяч тактильных рецепторов, которые невозможно воспроизвести в роботах.
Какие роботы будут успешны в будущем?
По прогнозу Брукса — специализированные машины на колёсах с множеством датчиков и инструментов.
Мифы и правда
-
Миф: гуманоидные роботы скоро заменят рабочих.
Правда: они слишком неэффективны и небезопасны для массового применения.
-
Миф: главное — больше параметров и больше данных.
Правда: ключ к успеху — в новых датчиках и продуманной конструкции.
-
Миф: повторение человеческой формы — обязательное условие.
Правда: будущее за практичными, а не антропоморфными машинами.
3 интересных факта
• Родни Брукс участвовал в создании робота-пылесоса Roomba.
• Он более 30 лет работал в MIT, занимаясь искусственным интеллектом и робототехникой.
• В своих прогнозах Брукс часто подчёркивает, что рынок роботов склонен к переоценке.
Исторический контекст
-
2000-е годы — первые массовые инвестиции в гуманоидных роботов (Honda Asimo).
-
2010-е — бум стартапов в области антропоморфных машин.
-
2020-е — миллиардные инвестиции Tesla, Figure и других игроков.
-
2025 год — критика Родни Брукса, указывающего на надвигающийся "пузырь".
