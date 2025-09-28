Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек и робот лицом к лицу
Человек и робот лицом к лицу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Хайп на двух ногах: почему Брукс уверен, что гуманоидные роботы обречены

MIT-профессор Родни Брукс раскритиковал подход Tesla и Figure к обучению роботов

Известный эксперт в области робототехники Родни Брукс, сооснователь iRobot и профессор Массачусетского технологического института, выступил с критикой быстро растущего рынка гуманоидных роботов. По его мнению, сегодня миллиарды долларов инвестируются в проекты, которые не имеют шансов достичь массового успеха.

Скепсис по поводу текущих подходов

Компании вроде Tesla и Figure пытаются обучать роботов ловкости, показывая им видеозаписи людей, выполняющих задачи. Брукс считает этот метод ошибочным и называет его "чистой фантазией".

Он подчёркивает, что человеческие руки обладают невероятной сложностью: около 17 000 специализированных тактильных рецепторов обеспечивают точность и чувствительность, недостижимые для современных машин. В отличие от обработки изображений или распознавания речи, где были десятилетия накопленных данных, тактильная база почти отсутствует.

"У нас нет такой традиции в области тактильных данных", — отметил Брукс.

Фактор безопасности

Отдельная проблема — энергетическая неэффективность и опасность падений. Полноразмерные гуманоидные роботы тратят колоссальное количество энергии, чтобы просто сохранять равновесие. Если они падают, то превращаются в потенциально опасные объекты.

Законы физики здесь неумолимы: если размеры робота удвоить, его опасная энергия возрастёт в восемь раз. Это делает вопрос безопасности особенно острым при масштабировании технологий.

Прогноз Брукса

По его мнению, через 10-15 лет успешные машины будут выглядеть совсем иначе:

  • на колёсах вместо ног,

  • с несколькими руками,

  • с большим числом специализированных датчиков,

  • без стремления копировать человеческий облик.

Именно такой дизайн, считает он, даст реальную пользу и возможность безопасного применения в массовом производстве.

Сравнение: гуманоидные и специализированные роботы

Характеристика Гуманоидные Специализированные
Форма Человеческий облик Колёса, дополнительные руки, датчики
Энергопотребление Высокое Более сбалансированное
Безопасность Риск при падениях Снижен благодаря конструкции
Массовое производство Сомнительно Более реалистично
Практическая польза Ограниченная Выше в конкретных сферах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка скопировать человека один в один.
    Последствие: высокие затраты и отсутствие результата.
    Альтернатива: создание функциональных форм-факторов.

  • Ошибка: обучение роботов только на видеозаписях.
    Последствие: отсутствие практической ловкости.
    Альтернатива: разработка новых датчиков и тактильных баз данных.

  • Ошибка: игнорирование вопросов безопасности.
    Последствие: рост рисков при эксплуатации.
    Альтернатива: компактные и устойчивые конструкции.

А что если…

Что будет, если инвесторы продолжат накачивать рынок миллиардными вложениями? Вероятнее всего, через несколько лет произойдёт "схлопывание пузыря" с громкими банкротствами, а реальные технологические прорывы будут сделаны в смежных областях — датчиках, компактных приводах и энергоэффективности.

Плюсы и минусы гуманоидных роботов

Плюсы Минусы
Привлекательность для инвесторов Колоссальные энергозатраты
Зрелищность и PR-эффект Опасность падений
Возможность тестировать новые подходы Отсутствие тактильных данных
Вдохновение для исследователей Низкая практическая ценность

FAQ

Можно ли научить робота движениям через видео?
Нет, по мнению Брукса, такой метод не масштабируется и не даёт нужной ловкости.

Почему руки человека так трудно воспроизвести?
Из-за сложности анатомии и наличия тысяч тактильных рецепторов, которые невозможно воспроизвести в роботах.

Какие роботы будут успешны в будущем?
По прогнозу Брукса — специализированные машины на колёсах с множеством датчиков и инструментов.

Мифы и правда

  • Миф: гуманоидные роботы скоро заменят рабочих.
    Правда: они слишком неэффективны и небезопасны для массового применения.

  • Миф: главное — больше параметров и больше данных.
    Правда: ключ к успеху — в новых датчиках и продуманной конструкции.

  • Миф: повторение человеческой формы — обязательное условие.
    Правда: будущее за практичными, а не антропоморфными машинами.

3 интересных факта

• Родни Брукс участвовал в создании робота-пылесоса Roomba.
• Он более 30 лет работал в MIT, занимаясь искусственным интеллектом и робототехникой.
• В своих прогнозах Брукс часто подчёркивает, что рынок роботов склонен к переоценке.

Исторический контекст

  1. 2000-е годы — первые массовые инвестиции в гуманоидных роботов (Honda Asimo).

  2. 2010-е — бум стартапов в области антропоморфных машин.

  3. 2020-е — миллиардные инвестиции Tesla, Figure и других игроков.

  4. 2025 год — критика Родни Брукса, указывающего на надвигающийся "пузырь".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Московская биржа заменит зарубежное ПО на российское к 2027 году вчера в 19:23

Финансовый айсберг начал таять: что задумала Московская биржа к 2027 году

Мосбиржа инвестирует миллиарды рублей в замену зарубежных технологий. К 2027 году компания рассчитывает почти полностью перейти на российские решения.

Читать полностью » OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT — данные E4m вчера в 18:59

Платишь меньше — смотри больше: как ChatGPT превращается в рекламную площадку

OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT. Почему компания идет на такой шаг и как это изменит будущее цифровых сервисов?

Читать полностью » Госдума запретила автоматические списания за подписки без согласия пользователя с 2026 года вчера в 17:17

Больше никаких "тихих" списаний: подписки в России заставят играть по-честному

В России с марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги за подписки без согласия. Отменить их станет проще через личный кабинет.

Читать полностью » Spotify удалил 75 миллионов ИИ-треков для защиты прав музыкантов вчера в 16:00

Когда боты поют вместо людей: Spotify объявила войну фальшивым голосам

Spotify удаляет миллионы ИИ-треков и внедряет новые правила, чтобы защитить честность платформы и права музыкантов.

Читать полностью » МВД предупредило о новой волне фишинговых писем под видом уведомлений о вчера в 15:33

Письмо от “Mail”? Не ведитесь: новая волна фишинга крадёт логины за секунды

В России активизировались мошенники: жертвам рассылают письма о «взломе почты». Чем опасны такие ссылки и как вовремя распознать подделку?

Читать полностью » Sony и Huawei лидируют по поломкам смартфонов за шесть лет — исследование Which? вчера в 14:44

Смартфоны на грани: какие бренды чаще всего ломаются

Исследование Which? показало, какие смартфоны чаще всего ломаются и на что обратить внимание при выборе устройства на долгие годы.

Читать полностью » Microsoft внедрит в Edge автоматическую защиту от вредоносных расширений — Bleeping Computer вчера в 13:29

Браузер теперь не прощает: Edge будет вычищать вредоносные плагины даже без вашего участия

Microsoft внедрит в Edge функцию, которая автоматически удаляет вредоносные расширения. Новая система защиты стартует в ноябре.

Читать полностью » Universal Ledger: Google Cloud готовит корпоративный блокчейн с поддержкой Python вчера в 12:19

Банки получат блокчейн, о котором мечтали: Google запускает свою платформу учёта

Google Cloud представила блокчейн Universal Ledger для финансовых учреждений. Запуск намечен на 2026 год. Чем он отличается от решений конкурентов?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джоел Сидман указал типичные ошибки при тяге к груди и жиме штанги
Садоводство

Эксперты советуют ежедневно протирать листья комнатных растений для защиты от пыли и ожогов
Садоводство

Эксперты советуют мульчировать азалии сосновой соломой осенью для защиты корней от морозов
Культура и шоу-бизнес

Sky анонсировала сериал о семье Гуччи по мемуарам дочери Маурицио Гуччи
Авто и мото

Аварийные огни обязаны быть включены на обоих автомобилях при буксировке — автоинструктор
Авто и мото

Люсьен Матьё: подключаемые гибриды вреднее для климата, чем сообщают автопроизводители
Еда

Куриное филе с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность
Наука

Телескоп "Хаббл" подтвердил внегалактическое происхождение всплеска
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet