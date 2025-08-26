Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Humanrobo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:57

В поисках идеальной походки: почему гуманоидные роботы остаются механическими

Узнайте, почему современные роботы все еще не могут имитировать человеческую походку

Исследователи нашли ответ на загадку необычной походки современных человекоподобных роботов. Несмотря на впечатляющие технические достижения и высокотехнологичные системы, их движения остаются неестественными и требуют значительно больше энергии по сравнению с человеческими. Это вызывает вопросы о том, почему роботы не могут имитировать человеческую походку так же естественно, как это делают люди.

Особенности движения роботов и их отличие от человека

На сегодняшний день большинство гуманоидных роботов управляются централизованной системой — их "мозг" посылает команды на отдельные части тела. В отличие от человека, у которого каждый сустав управляется собственным мозговым центром — мозгом и нервной системой, — у робота отсутствует подобная автономия.

В результате движения выглядят механическими и неестественными, а также требуют больших затрат энергии. Это связано с тем, что роботам приходится выполнять сложные вычисления для каждого шага, что значительно усложняет имитирование естественной походки.

Исследование ученых Sony

Команда ученых из компании Sony провела исследование, чтобы понять причины такой неестественной походки роботов. Они выяснили, что у человека каждый сустав "думает" сам за себя. Мозг посылает сигналы в определенные суставы, позволяя им двигаться независимо и синхронно с остальными частями тела. Такой подход обеспечивает плавность и энергоэффективность движений.

В отличие от этого, роботам приходится получать централизованные команды от "мозга", что усложняет координацию движений. В результате движения выглядят жесткими и механическими, а энергозатраты значительно выше. Ученые пришли к выводу, что для повышения естественности движений необходимо внедрять в роботов системы управления, имитирующие работу нервной системы человека — то есть распределенные "мозги" в суставах.

Перспективы развития робототехники

Эти открытия открывают новые горизонты для разработки более реалистичных гуманоидных роботов. В будущем возможно создание систем управления, которые позволят суставам работать автономно и синхронно с остальными частями тела. Это сделает движения более плавными и энергоэффективными, а также снизит нагрузку на энергетические ресурсы робота.

Интересные факты о движениях и роботах

1. Исследования показывают, что человек использует около 200 мышц для ходьбы и бега — это обеспечивает гибкость и адаптивность движений.
2. Современные роботы могут достигать скорости до 45 км/ч при беге благодаря специальным приводам и системам стабилизации.
3. В 2019 году японская компания Honda создала гуманоидного робота ASIMO, который способен самостоятельно ходить по лестницам и выполнять простые задачи — это один из самых продвинутых образцов робототехники.

Обнаружение причин неестественной походки роботов стало важным шагом к созданию более реалистичных и энергоэффективных гуманоидных машин. Внедрение систем управления, имитирующих работу нервной системы человека, позволит роботам двигаться так же плавно и естественно, как люди. Эти достижения обещают революцию в области робототехники и расширение возможностей использования роботов в различных сферах жизни.

