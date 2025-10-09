Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек и робот лицом к лицу
Человек и робот лицом к лицу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:36

Машины среди нас: гуманоиды получают свой первый свод правил

Международный институт IEEE утвердил основу регулирования гуманоидной робототехники

Международный институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) представил окончательную структуру стандартов для гуманоидных роботов — документ, который может стать ключевым шагом в упорядочении быстро растущей, но пока слабо регулируемой отрасли.

Стандарты будущего для гуманоидов

Опубликованный отчёт, подготовленный Группой по изучению гуманоидов IEEE, направлен на устранение несоответствия между темпами технологического прогресса и существующими нормативами. Разработчики отметили, что действующие стандарты не учитывают специфику движения гуманоидов и их взаимодействие с людьми, что создаёт пробел между инженерными возможностями и безопасным внедрением в общество.

"Этот отчёт призван восполнить этот пробел… Это не набор окончательных ответов, а скорее система выводов и рекомендаций, которая может стать руководством для следующего этапа разработки стандартов гуманоидов", — заявили авторы отчёта.

Главная цель — выработать единый подход, который позволит компаниям, университетам и исследовательским центрам создавать и тестировать гуманоидов по согласованным критериям.

Три критически важные области развития

Исследовательская группа выделила три направления, которые должны лечь в основу новой нормативной базы: классификация, устойчивость и взаимодействие человека и робота.

  1. Классификация - создание чёткой таксономии гуманоидов. Предполагается определить их типы, уровень автономности, физические возможности и сложность поведения. Это поможет разработчикам говорить "на одном языке" и упростит сертификацию.

  2. Устойчивость и безопасность - разработка количественных метрик, методов испытаний и стандартов, адаптированных к системам балансировки. В документе подчёркивается необходимость моделировать реакции роботов на падения, прогнозировать риски и задавать контрольные показатели устойчивости.

  3. Взаимодействие человека и робота - формирование принципов, гарантирующих безопасность и психологический комфорт при совместной работе.

IEEE отмечает, что современные гуманоиды уже не ограничиваются лабораторными условиями — они становятся частью сервисной, медицинской и промышленной среды. Поэтому требуется чёткое понимание, как эти машины должны вести себя рядом с человеком.

Переход от прототипов к массовому применению

"Если гуманоиды должны перейти от прототипов к массовому использованию, их успех будет зависеть как от общих стандартов, так и от технических прорывов", — говорится в отчёте.

По мнению исследователей, без единых стандартов внедрение гуманоидных технологий будет оставаться фрагментированным и ограниченным закрытыми испытательными площадками.

Согласованные стандарты, напротив, позволят компаниям быстрее адаптировать разработки к реальному миру — от логистики и производства до ухода за пожилыми людьми и медицинской реабилитации.

Почему стандартизация так важна сейчас

Интерес к гуманоидным роботам стремительно растёт. Рынок развивается на фоне успехов таких проектов, как Figure, Tesla Optimus и Xiaomi CyberOne. Однако отсутствие единых норм приводит к тому, что каждая компания фактически разрабатывает свои собственные критерии безопасности и надёжности.

Новая структура IEEE должна стать своего рода "дорожной картой", определяющей, как гуманоиды будут классифицироваться, тестироваться и сертифицироваться. Важно, что речь идёт не о жёстком наборе правил, а о живом документе, который может эволюционировать вместе с технологиями.

Отчёт как инструмент доверия

Публикация структуры стандартов может повысить доверие к гуманоидной робототехнике со стороны бизнеса, регуляторов и общества. Чёткие рамки позволят ускорить инвестиции и упростить интеграцию гуманоидов в сферы, где ошибки недопустимы — медицину, транспорт, образование.

Кроме того, наличие глобальных стандартов откроет дорогу международной кооперации и лицензированию технологий. Например, робот, разработанный в Японии, сможет пройти сертификацию по тем же критериям, что и его аналог в Европе.

Исследовательская база и аналитика

Группа IEEE провела годичный анализ рынка, изучив состояние отрасли, ключевые тенденции и проблемы производителей. Эксперты собирали данные у разработчиков, стартапов и поставщиков, чтобы сформировать наиболее объективную картину потребностей индустрии.

Итогом стала основа для создания дорожной карты регулирования развития гуманоидов, которая объединит инженерные стандарты, этические принципы и социальные аспекты внедрения.

Организация подчёркивает, что документ станет первым шагом в построении нормативной экосистемы, аналогичной тем, что когда-то появились для авиации, телекоммуникаций и электроники.

Контекст и перспективы

Публикация отчёта совпала с волной интереса к ИИ и робототехнике в Азии. Недавно Nvidia и Fujitsu представили в Японии совместный проект по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта и робототехнических систем, включая "самообучающихся" агентов.

Таким образом, работа IEEE ложится в общий тренд — переход от отдельных экспериментов к выстраиванию полноценной экосистемы технологий, где ключевую роль играет безопасность и совместимость.

А что если…

Что, если новые стандарты IEEE станут тем инструментом, который позволит превратить гуманоидов из дорогих прототипов в массовых помощников для бизнеса и общества? Тогда этот документ может стать тем же для робототехники, чем когда-то стал стандарт ISO для промышленного производства.

Если же отрасль проигнорирует эти рекомендации, развитие может затормозиться под давлением страхов, юридических ограничений и недоверия пользователей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обнаружена новая атака SilverFox — вредонос Winos 4.0 использует методы APT41 вчера в 21:14
Китайские тени в вашем ноутбуке: новый вирус ведёт себя как агент разведки

Хакеры SilverFox запустили атаку с вредоносом Winos 4.0, использовав техники, свойственные APT41. Эксперты считают, что это часть продуманной кибершпионской кампании.

Читать полностью » вчера в 20:01
На "яблоки" больше не тратятся: россияне нашли, чем заменить MacBook

Китайские бренды стремительно догоняют Apple и ASUS, предлагая мощные ноутбуки и планшеты по доступной цене. Кто стал главным победителем сезона?

Читать полностью » Camelion: средняя семья в России использует батарейки каждые два-три месяца вчера в 19:17
Новый вид дефицита? Россияне начали скупать батарейки, как гречку в 2020-м

Россияне недооценивают, сколько батареек расходуют в быту. Игрушки, пульты и гаджеты требуют постоянной замены элементов питания, особенно в сезон активных праздников.

Читать полностью » Специалисты по кибербезопасности напомнили, как защитить гаджеты от вирусов и фишинга вчера в 18:22
Цифровые ловушки распахнули пасть: как одна ссылка способна уничтожить ваш гаджет

Эксперты рассказали, как защитить смартфоны и компьютеры от вирусов и фишинга. Какие признаки заражения стоит знать и что делать, если устройство уже под угрозой.

Читать полностью » Туристы оказались в опасности из-за вымышленного маршрута, сгенерированного ИИ вчера в 17:18
Священный каньон, которого нет: как ИИ выдумывает маршруты, за которые расплачиваются люди

Нейросети всё чаще становятся виртуальными гидами, но иногда их советы приводят туристов в опасные или вымышленные места. Почему ИИ ошибается и как себя обезопасить?

Читать полностью » Samsung добавит в One UI 8.5 функцию автоответа на звонки с помощью ИИ — Android Authority вчера в 16:16
ИИ возьмёт трубку первым: как новая прошивка Samsung решит, кого вы услышите

Samsung готовит обновление One UI 8.5, где ИИ сам будет отвечать на подозрительные звонки. Как работает новая система и чем она отличается от Bixby Text Call — рассказываем.

Читать полностью » Microsoft запретила установку Windows 11 без входа в учётную запись Microsoft вчера в 15:18
Забудьте про кнопку "Пропустить": Microsoft лишила пользователей права выбора при установке Windows

Microsoft делает установку Windows 11 всё более зависимой от интернета. Теперь без онлайн-аккаунта система не позволит завершить настройку, даже при попытках обойти ограничения.

Читать полностью » Qualcomm объявила о покупке Arduino и сохранении принципов open source вчера в 14:11
Сердце Arduino продано, но бьётся по-прежнему: что изменится после покупки культового бренда Qualcomm

Qualcomm покупает Arduino и обещает сохранить дух open source. Но сможет ли новая плата Arduino Uno Q остаться верной философии открытых технологий?

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные маффины с сыром сохраняют сочность при выпекании
Садоводство
Жимолость, лимонник и актинидия станут украшением сада и источником витаминов
Еда
Салат с курицей и маслинами получается сытным и ароматным
Спорт и фитнес
Упражнения для всех групп мышц: 5 движений для тренировки всего тела
Туризм
Что посмотреть в Мурманске: музеи, памятники и уникальные природные явления Заполярья
Культура и шоу-бизнес
Историк Роберт Лейси: принц Уильям воспринимает Гарри как часть прошлого
Наука
Чёрные дыры впервые показали эксцентричную орбиту при столкновении — отметила Изобель Ромеро-Шоу
Авто и мото
Сексолог Васильева заявила, что агрессия за рулём может быть следствием стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet