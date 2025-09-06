Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человекоподобный робот
Человекоподобный робот
© PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Подмосковье удивило клиентов: продавать машины теперь доверили ему

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках

В одном из автосалонов Подмосковья начали тестировать уникальную новинку. Теперь покупателей встречает не менеджер, а робот-гуманоид по имени София.

Как выглядит робот

На первый взгляд можно подумать, что перед вами обычная девушка: длинные волосы, женский облик и плавные движения. Но за этой внешностью скрывается сложная начинка — 3D-лидар, камера глубины и широкоугольная камера.

Что умеет София

Она приветствует посетителей, консультирует по моделям Exeed и рассказывает о последних достижениях бренда. Для покупателей это настоящее удивление — привычный диалог о машинах превращается в встречу с технологиями будущего.

Откуда взялся робот

Софию разработала китайская компания Mornine на платформе AiMOGA. Сейчас она проходит испытания в салоне Exeed в Химках. Подобный робот с мая этого года уже работает в одном из дилерских центров Малайзии.

Почему это важно

Компания "АвтоСпецЦентр" отмечает, что подобные технологии помогают сделать процесс покупки автомобиля более современным и необычным. Возможно, уже скоро такие "сотрудники" станут привычным явлением.

