Подмосковье удивило клиентов: продавать машины теперь доверили ему

В одном из автосалонов Подмосковья начали тестировать уникальную новинку. Теперь покупателей встречает не менеджер, а робот-гуманоид по имени София.

Как выглядит робот

На первый взгляд можно подумать, что перед вами обычная девушка: длинные волосы, женский облик и плавные движения. Но за этой внешностью скрывается сложная начинка — 3D-лидар, камера глубины и широкоугольная камера.

Что умеет София

Она приветствует посетителей, консультирует по моделям Exeed и рассказывает о последних достижениях бренда. Для покупателей это настоящее удивление — привычный диалог о машинах превращается в встречу с технологиями будущего.

Откуда взялся робот

Софию разработала китайская компания Mornine на платформе AiMOGA. Сейчас она проходит испытания в салоне Exeed в Химках. Подобный робот с мая этого года уже работает в одном из дилерских центров Малайзии.

Почему это важно

Компания "АвтоСпецЦентр" отмечает, что подобные технологии помогают сделать процесс покупки автомобиля более современным и необычным. Возможно, уже скоро такие "сотрудники" станут привычным явлением.