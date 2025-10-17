Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:02

От гуманитарки до хирургии: как Саратовская область возрождает Сватово в ЛНР

Саратовцы продолжают помогать восстанавливать Сватовский район ЛНР

Жители Саратовской области уже третий год оказывают помощь в восстановлении Сватовского района Луганской Народной Республики. Строители, коммунальные службы, спасатели и врачи работают над тем, чтобы вернуть регион к мирной жизни.

Восстановление школ, больниц и инфраструктуры

По словам губернатора Романа Бусаргина, который побывал с рабочей поездкой в ЛНР, Сватово и его окрестности постепенно восстанавливаются после разрушений.

"Сватово и его окрестности возвращаются к мирной жизни", — отметил губернатор.

С 2022 года Саратовская область взяла шефство над районом. За это время регион передал более 800 тонн гуманитарной помощи, а также помог восстановить социальные объекты и дороги.

В Сватовской центральной районной больнице саратовцы построили новое модульное здание общетерапевтического и педиатрического отделений, завершили пристройку к основному корпусу, а в селе Мостки — новую врачебную амбулаторию вместо разрушенной во время боевых действий.

Помощь школам и детским садам

В школах и детских садах района заменили системы отопления, отремонтировали кухни, столовые, медкабинеты и крыши. В спортивной школе установили новые окна и передали современный инвентарь.

Особое внимание уделено патриотическим объектам: к 80-летию Победы саратовские строители полностью реконструировали "Мемориал Славы, Памяти и скорби", восстановив скульптуру, обновив гранитные плиты и установив подсветку.

Медицинская помощь и детский отдых

Этой осенью саратовские врачи в десятый раз провели профилактические осмотры жителей района. За всё время они осмотрели 16 тысяч человек, провели 8 тысяч исследований и 35 операций.

Кроме того, дети из ЛНР регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Саратовской области, что стало доброй традицией.

"Спасибо землякам, которые не остаются равнодушными и помогают нашим соотечественникам", — поблагодарил Роман Бусаргин.

