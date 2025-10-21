От туристической визы до тюрьмы без решёток: как россияне становятся жертвами азиатских вербовщиков
Правозащитник Иван Мельников сообщил, что в Мьянме могут находиться в рабстве несколько десятков граждан России. Об этом он рассказал Telegram-каналу Shot, подчеркнув, что речь идёт о новой схеме трудового обмана, набирающей обороты в Азии.
Как россиян заманивают в Мьянму
По данным издания, вербовкой занимаются русскоязычные кураторы, работающие на международные скам-центры - организации, специализирующиеся на мошеннических онлайн-операциях. Через социальные сети и мессенджеры они публикуют объявления о "вакансиях за границей".
Соискателям предлагают контракты на год, жильё, питание и стабильную зарплату. Требования выглядят вполне обычными: знание английского, наличие загранпаспорта и медицинских прививок. На первый взгляд это легальная работа с достойными условиями.
"Людей завлекают обещаниями высоких заработков и комфортных условий, но спустя неделю они фактически попадают в рабство", — сообщил правозащитник Иван Мельников.
Что обещают вербовщики
Скам-агенты формируют предложения, рассчитанные на разные категории специалистов. По информации источников, в объявлениях встречаются такие условия:
• IT-сотрудники - зарплата до 5000 юаней в месяц (около 57 тысяч рублей) плюс процент от проектов.
• Хостес и модели - 100 долларов в день (8,1 тысячи рублей) и дополнительные 100 долларов за каждого клиента.
• Обычные сотрудники - проживание, питание и транспорт за счёт работодателя.
Подобные "вакансии" создают ощущение прозрачности и надежности, особенно для тех, кто ищет возможность выехать за границу и заработать. Но, как отмечает Мельников, за привлекательной картинкой скрывается реальная опасность.
Как происходит попадание в рабство
После приезда в страну, как правило, через границу с Таиландом, первые несколько дней проходят спокойно. Новым работникам показывают жильё, выдают телефоны и технику, даже выплачивают аванс. Но вскоре у людей отбирают документы и телефоны, ограничивают передвижение и заставляют выполнять принудительную работу — чаще всего в колл-центрах, обслуживающих мошеннические схемы.
Такие центры занимаются рассылкой фишинговых сообщений, подделкой сайтов и выманиванием денег у людей по всему миру. По сути, попавшие туда россияне становятся рабами цифрового мошенничества.
Почему именно Мьянма
Мьянма в последние годы стала одной из ключевых площадок для нелегальной деятельности подобных центров. Слабое государственное регулирование, коррупция и труднодоступные приграничные районы позволяют таким структурам работать почти безнаказанно.
Границу между Таиландом и Мьянмой легко пересечь по туристическим визам, что активно используют вербовщики. После этого жертву вывозят в труднодоступные регионы, где она оказывается полностью изолированной.
Сравнение условий работы: обещание vs реальность
|Параметр
|Обещают
|Реальность
|Жильё
|Комфортный отель или апартаменты
|Комнаты без окон, охрана у дверей
|Зарплата
|5000 юаней / 100$ в день
|Ничего, кроме угроз и долгов
|Контракт
|Легальный трудовой договор
|Бумага без юридической силы
|Связь с семьёй
|Свободный интернет
|Телефоны отбирают
|Работа
|IT, маркетинг, хостес
|Телефонные мошенничества
Как не попасть в ловушку: пошаговая инструкция
-
Проверяйте работодателя. Поиск по названию компании и отзывам в интернете часто раскрывает мошеннические схемы.
-
Изучайте визуальные правила. Если страна требует рабочую визу, но вам обещают въезд по туристической — это тревожный сигнал.
-
Не передавайте паспорт. Никогда не отдавайте документы третьим лицам, даже временно.
-
Связывайтесь с консульством. Перед вылетом запишите контакты российского посольства и сообщите близким адрес проживания.
-
Не соглашайтесь на предложения "через знакомых" без официальных бумаг.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: верить в объявления о "работе мечты" без собеседования и лицензии.
→ Последствие: риск попасть в принудительное рабство.
→ Альтернатива: искать вакансии только через проверенные агентства и международные платформы.
• Ошибка: ехать в незнакомую страну по туристической визе с целью трудоустройства.
→ Последствие: отсутствие правовой защиты.
→ Альтернатива: оформлять официальную рабочую визу.
• Ошибка: не сообщать близким о месте пребывания.
→ Последствие: исчезновение без следа.
→ Альтернатива: делиться геолокацией и контактами.
А что если человек уже оказался в ловушке?
Если россиянин оказался в неволе, важно как можно скорее связаться с консульством России в Таиланде или Мьянме. В подобных ситуациях дипломаты сотрудничают с местными правоохранительными органами. Кроме того, можно обратиться в правозащитные организации, такие как "Альтернатива", специализирующиеся на спасении людей из трудового рабства.
Плюсы и минусы трудовых предложений за границей
|Плюсы
|Минусы
|Возможность заработать и получить опыт
|Высокий риск попасть в мошенническую схему
|Знакомство с новой культурой
|Отсутствие гарантий безопасности
|Перспектива легального дохода
|Потеря документов и личной свободы
FAQ
Как отличить фальшивое предложение о работе за границей?
Если обещают высокую зарплату при минимальных требованиях и без официального оформления — почти наверняка это обман.
Можно ли безопасно работать в Мьянме?
Да, но только по визе, выданной официальным работодателем, зарегистрированным в стране.
Куда обращаться, если родственник пропал после выезда за границу?
В МИД РФ, посольство России в ближайшей стране и в правозащитные организации, занимающиеся поиском и освобождением людей.
Мифы и правда
• Миф: Рабство — пережиток прошлого.
Правда: современные схемы маскируются под "легальную работу" и существуют по всему миру.
• Миф: Мошенники действуют только в интернете.
Правда: физическое удержание людей для работы в скам-центрах — распространённая практика.
• Миф: Вернуться из Мьянмы невозможно.
Правда: при обращении в консульство и сотрудничестве с местной полицией шанс на освобождение есть.
Исторический контекст
Современные скам-центры появились в Юго-Восточной Азии около десяти лет назад. Сначала они действовали в Камбодже и Лаосе, затем переместились в Мьянму. По оценкам ООН, только в 2024 году от таких схем пострадало более 200 тысяч человек, включая граждан десятков стран.
Интересные факты
-
По данным правозащитных организаций, в 2025 году число случаев трудового рабства в Азии выросло на 15%.
-
Многие скам-центры располагаются на бывших территориях отелей и казино.
-
Среди жертв подобных схем — не только россияне, но и граждане Китая, Индии и Филиппин.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru