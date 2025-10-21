От туристической визы до тюрьмы без решёток: как россияне становятся жертвами азиатских вербовщиков

Правозащитник Иван Мельников сообщил, что в Мьянме могут находиться в рабстве несколько десятков граждан России. Об этом он рассказал Telegram-каналу Shot, подчеркнув, что речь идёт о новой схеме трудового обмана, набирающей обороты в Азии.

Как россиян заманивают в Мьянму

По данным издания, вербовкой занимаются русскоязычные кураторы, работающие на международные скам-центры - организации, специализирующиеся на мошеннических онлайн-операциях. Через социальные сети и мессенджеры они публикуют объявления о "вакансиях за границей".

Соискателям предлагают контракты на год, жильё, питание и стабильную зарплату. Требования выглядят вполне обычными: знание английского, наличие загранпаспорта и медицинских прививок. На первый взгляд это легальная работа с достойными условиями.

"Людей завлекают обещаниями высоких заработков и комфортных условий, но спустя неделю они фактически попадают в рабство", — сообщил правозащитник Иван Мельников.

Что обещают вербовщики

Скам-агенты формируют предложения, рассчитанные на разные категории специалистов. По информации источников, в объявлениях встречаются такие условия:

• IT-сотрудники - зарплата до 5000 юаней в месяц (около 57 тысяч рублей) плюс процент от проектов.

• Хостес и модели - 100 долларов в день (8,1 тысячи рублей) и дополнительные 100 долларов за каждого клиента.

• Обычные сотрудники - проживание, питание и транспорт за счёт работодателя.

Подобные "вакансии" создают ощущение прозрачности и надежности, особенно для тех, кто ищет возможность выехать за границу и заработать. Но, как отмечает Мельников, за привлекательной картинкой скрывается реальная опасность.

Как происходит попадание в рабство

После приезда в страну, как правило, через границу с Таиландом, первые несколько дней проходят спокойно. Новым работникам показывают жильё, выдают телефоны и технику, даже выплачивают аванс. Но вскоре у людей отбирают документы и телефоны, ограничивают передвижение и заставляют выполнять принудительную работу — чаще всего в колл-центрах, обслуживающих мошеннические схемы.

Такие центры занимаются рассылкой фишинговых сообщений, подделкой сайтов и выманиванием денег у людей по всему миру. По сути, попавшие туда россияне становятся рабами цифрового мошенничества.

Почему именно Мьянма

Мьянма в последние годы стала одной из ключевых площадок для нелегальной деятельности подобных центров. Слабое государственное регулирование, коррупция и труднодоступные приграничные районы позволяют таким структурам работать почти безнаказанно.

Границу между Таиландом и Мьянмой легко пересечь по туристическим визам, что активно используют вербовщики. После этого жертву вывозят в труднодоступные регионы, где она оказывается полностью изолированной.

Сравнение условий работы: обещание vs реальность

Параметр Обещают Реальность Жильё Комфортный отель или апартаменты Комнаты без окон, охрана у дверей Зарплата 5000 юаней / 100$ в день Ничего, кроме угроз и долгов Контракт Легальный трудовой договор Бумага без юридической силы Связь с семьёй Свободный интернет Телефоны отбирают Работа IT, маркетинг, хостес Телефонные мошенничества

Как не попасть в ловушку: пошаговая инструкция

Проверяйте работодателя. Поиск по названию компании и отзывам в интернете часто раскрывает мошеннические схемы. Изучайте визуальные правила. Если страна требует рабочую визу, но вам обещают въезд по туристической — это тревожный сигнал. Не передавайте паспорт. Никогда не отдавайте документы третьим лицам, даже временно. Связывайтесь с консульством. Перед вылетом запишите контакты российского посольства и сообщите близким адрес проживания. Не соглашайтесь на предложения "через знакомых" без официальных бумаг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: верить в объявления о "работе мечты" без собеседования и лицензии.

→ Последствие: риск попасть в принудительное рабство.

→ Альтернатива: искать вакансии только через проверенные агентства и международные платформы.

• Ошибка: ехать в незнакомую страну по туристической визе с целью трудоустройства.

→ Последствие: отсутствие правовой защиты.

→ Альтернатива: оформлять официальную рабочую визу.

• Ошибка: не сообщать близким о месте пребывания.

→ Последствие: исчезновение без следа.

→ Альтернатива: делиться геолокацией и контактами.

А что если человек уже оказался в ловушке?

Если россиянин оказался в неволе, важно как можно скорее связаться с консульством России в Таиланде или Мьянме. В подобных ситуациях дипломаты сотрудничают с местными правоохранительными органами. Кроме того, можно обратиться в правозащитные организации, такие как "Альтернатива", специализирующиеся на спасении людей из трудового рабства.

Плюсы и минусы трудовых предложений за границей

Плюсы Минусы Возможность заработать и получить опыт Высокий риск попасть в мошенническую схему Знакомство с новой культурой Отсутствие гарантий безопасности Перспектива легального дохода Потеря документов и личной свободы

FAQ

Как отличить фальшивое предложение о работе за границей?

Если обещают высокую зарплату при минимальных требованиях и без официального оформления — почти наверняка это обман.

Можно ли безопасно работать в Мьянме?

Да, но только по визе, выданной официальным работодателем, зарегистрированным в стране.

Куда обращаться, если родственник пропал после выезда за границу?

В МИД РФ, посольство России в ближайшей стране и в правозащитные организации, занимающиеся поиском и освобождением людей.

Мифы и правда

• Миф: Рабство — пережиток прошлого.

Правда: современные схемы маскируются под "легальную работу" и существуют по всему миру.

• Миф: Мошенники действуют только в интернете.

Правда: физическое удержание людей для работы в скам-центрах — распространённая практика.

• Миф: Вернуться из Мьянмы невозможно.

Правда: при обращении в консульство и сотрудничестве с местной полицией шанс на освобождение есть.

Исторический контекст

Современные скам-центры появились в Юго-Восточной Азии около десяти лет назад. Сначала они действовали в Камбодже и Лаосе, затем переместились в Мьянму. По оценкам ООН, только в 2024 году от таких схем пострадало более 200 тысяч человек, включая граждан десятков стран.

