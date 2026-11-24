Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, академик РАН Олег Янушевич объяснил, что выращивание собственных зубов у человека возможно, но пока находится на стадии фундаментальных исследований. По его словам, ученые уже научились запускать процесс образования новых зубов у животных, однако для применения технологии у людей необходимы значительные прорывы в клеточных биотехнологиях.

Почему человек не может отращивать зубы бесконечно

В отличие от грызунов и акул, у которых зубы меняются или растут на протяжении всей жизни, человек получает всего 56 зачатков зубов (фолликулов). Сначала из них формируются молочные, затем постоянные зубы, и запас заканчивается. Эксперт отметил, что в Японии еще в 2003 году были успешно выращены новые зубы у крыс именно в том месте, где они должны были прорезаться. Российские специалисты повторили этот эксперимент в 2019 году.

Современная задача исследователей — научиться получать фолликулы не только из тканей животных, но и из человеческих источников. Янушевич рассказал, что новые фолликулы формируются из соединения двух типов стволовых клеток: эндотелиальных и мезенхимальных. В российской практике была найдена возможность изымать необходимые клетки даже из удаленных молочных зубов, что открывает перспективу создания технологии хранения и использования этого биоматериала в будущем.

Прогнозы по внедрению технологии

Специалист уточнил, что текущее препятствие — отсутствие доступных и дешевых технологий для сбора, выделения и криоконсервации (замораживания) стволовых клеток. Эксперименты на людях пока не планируются. В 2015–2016 годах эксперт оценивал сроки прорыва примерно в 10 лет, однако сейчас считает преждевременным давать точные прогнозы.

В 2030 году японские ученые планируют представить препарат, который должен инициировать прорезывание зубов. Ситуация будет развиваться в зависимости от успехов в области клеточных технологий и уровня финансирования научных лабораторных баз. Пока же данная технология остается чисто исследовательским направлением и не используется в клинической практике.