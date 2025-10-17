Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:47

Древние мастера творили чудеса: как в Европе появились уникальные технологии

Сравнение каменных орудий показало независимое развитие технологий в Европе и на Ближнем Востоке

На протяжении десятилетий археологи были уверены, что технологические новшества в древнем мире двигались вместе с мигрирующими группами людей. Однако новое совместное исследование университетов Тюбингена и Аризоны заставило усомниться в этом. Учёные сравнили тысячи каменных орудий из Италии и Ливана и пришли к неожиданному выводу: некоторые технологические открытия могли возникнуть независимо, без влияния мигрантов.

Как появилась новая гипотеза

Долгое время история расселения Homo sapiens по Евразии строилась на идее "волн" — группы людей продвигались с Ближнего Востока в Европу, принося с собой новые знания и способы обработки камня. Но публикация в Journal of Human Evolution показывает: всё может быть гораздо сложнее. Исследование свидетельствует, что протоориньякская культура, существовавшая в Европе около 42 тысяч лет назад, развивала собственные технологии — а не просто перенимала чужие.

"На первый взгляд, каменные орудия из этих регионов могут выглядеть похожими. Но мы хотели изучить вопрос глубже, подробно изучив, как они были изготовлены", — пояснил профессор Стивен Кун.

Авторы работы — Армандо Фалькуччи из Тюбингенского университета и профессор Кун из Университета Аризоны — проанализировали технологию изготовления каменных лезвий и пришли к выводу: внешнее сходство изделий скрывает радикальные различия в самой логике производства.

Сравнение культур: Европа против Леванта

Учёные сосредоточились на двух археологических культурах — ахмарийской (Ближний Восток) и протоориньякской (Южная Европа). Ахмарийские артефакты происходят из стоянки Ксар-Акил недалеко от Бейрута, одного из самых богатых памятников раннего Homo sapiens. Европейские образцы взяты из трёх итальянских пещер — Гротта-ди-Фумане, Рипаро-Бомбрини и Гротта-ди-Кастельчивита.

Культура Регион Хронология Характерные особенности
Ахмарийская Ливан, Ксар-Акил ~45-40 тыс. лет назад Лезвия удлинённой формы, развитая техника скалывания
Протоориньякская Италия ~42-38 тыс. лет назад Миниатюрные вставки, составные орудия, уникальные методы подготовки нуклеусов

Такое сопоставление позволило исследователям оценить не только конечный вид инструментов, но и технологические процессы, стоящие за их созданием.

Как археологи работали: пошаговый анализ

Чтобы уйти от субъективных оценок, команда провела количественный анализ.

  1. Сначала фиксировались формы и размеры орудий, а также следы от ударов.

  2. Затем учёные восстанавливали последовательность действий мастера — от выбора камня до отделения лезвий.

  3. После этого сравнивались параметры и методы скалывания для обеих культур.

"Сравнивая памятники, мы сосредоточились прежде всего на производстве этих вставок для составных орудий, тщательно реконструируя форму кремневых желваков для получения обычных лезвий с режущими кромками", — объяснил Фалькуччи.

Такой подход показал, что за схожим результатом стоят совершенно разные технологические пути.

А что если инновации рождались в разных местах?

Если принять идею независимых открытий, история человечества становится нелинейной. Технологические скачки могли происходить синхронно в разных уголках континента, когда схожие условия среды заставляли людей искать похожие решения.
Это объясняет, почему разные народы в одно время создавали метательные копья, составные ножи или украшения из кости — не копируя друг друга, а следуя собственным логическим путям.

Плюсы и минусы подходов

Модель Преимущества Недостатки
Миграционная гипотеза Простая и наглядная схема, объясняет культурное сходство Игнорирует локальные особенности, переоценивает влияние переселенцев
Модель независимых инноваций Учитывает разнообразие регионов, согласуется с ДНК-данными Требует более сложных доказательств и многофакторного анализа

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как учёные определяют, что технология возникла независимо?
По характеру сколов, углам ударов и форме нуклеусов. Эти параметры невозможно точно воспроизвести без знания локальных приёмов.

Почему выбор пал именно на Италию и Ливан?
Эти регионы находятся на "стыке" миграционных путей древних людей и позволяют проверить, была ли связь между культурами напрямую.

Что это меняет для современной науки?
Теперь археологи видят эволюцию Homo sapiens как сеть взаимодействий и параллельных открытий, а не как цепочку завоеваний.

Исторический контекст

Исследователи напоминают, что расселение Homo sapiens началось как минимум 60 тысяч лет назад. За это время люди не просто перемещались, но и взаимодействовали с неандертальцами, обменивались знаниями, смешивались генетически. Протоориньякская культура Европы и ахмарийская Ближнего Востока, вероятно, существовали параллельно, а не последовательно, как считалось раньше.

3 интересных факта

  1. В пещере Гротта-ди-Фумане найдено более 5 тысяч кремнёвых артефактов, позволяющих восстановить почти полную цепочку изготовления.

  2. Анализ микроскопических следов на лезвиях показал, что их использовали не только для охоты, но и для обработки дерева и шкур.

  3. Ахмарийская культура считается одной из первых, где появились композитные орудия - прототипы древних "многофункциональных инструментов".

Почему это важно

"Наше исследование дополняет растущий массив исследований, описывающих экспансию современных людей в Евразию как сложный и нелинейный процесс", — добавил Фалькуччи.

Новые данные заставляют по-новому взглянуть на способности древних людей: они были не только носителями традиций, но и изобретателями, способными к творческому мышлению.

"Шаг за шагом исследователи формируют более ясную картину истории наших предков и их культурного развития", — заявила президент Тюбингенского университета Карла Поллманн.

Работа Фалькуччи и Куна не завершает научную дискуссию, а открывает новое направление. Она показывает, что Homo sapiens мог быть не просто путешественником, а создателем, который менял мир вокруг себя, где бы ни находился.

