Ужас и красота: как черепа рассказывают о жизни и смерти в древнем Мехико

Знаете ли вы, что в самом центре Мехико скрывается одно из самых загадочных и жутких свидетельств древней культуры? Речь идет о Уэй Цомпантли — монументальном сооружении из человеческих черепов, обнаруженном десять лет назад в ходе раскопок Программы городской археологии (PAU) Национального института антропологии и истории (INAH). Это открытие продолжает привлекать внимание исследователей, стремящихся разгадать тайны тех, кто когда-то принимал участие в ритуалах, связанных с этим местом.

Раскопки и исследования

Хотя раскопки на улице Гватемала, 24, завершились, работа не останавливается. Лабораторные исследования, включая физическую антропологию и другие научные дисциплины, продолжаются. В Музее Темпло Майор (MTM) под руководством экспертов INAH исследуется коллекция из 214 черепов, которые были предварительно очищены и отреставрированы.

Два крупных проекта нацелены на раскрытие тайн, которые скрывают эти останки:

Анализ стабильных изотопов: Исследование включает анализ углерода (C), кислорода (O) и стронция (Sr), которые были обнаружены в первых молярах черепов. Эти элементы накапливаются в костях и зубах, позволяя определить географическое происхождение жертв. Как объясняет антрополог Хорхе Гомес-Вальдес, первые моляры формируются в течение первых шести лет жизни, что дает возможность узнать, откуда пришли эти люди.

Анализ древней ДНК: Более амбициозный проект включает обработку образцов костей в генетической лаборатории ENAH и отправку их в Институт Макса Планка (MPI) в Германии. Это сотрудничество позволит мексиканскому биохимику Родриго Баркере работать над проектом вместе с физическим антропологом Виктором Акунья.

Сохранение и изучение

Специалисты по сохранению и физические антропологи MTM следят за состоянием первоначальной конструкции цомпантли, чтобы предотвратить разрушение и разработать план долгосрочной сохранности. Директор PAU Рауль Баррера Родригес и руководитель полевых работ Лорена Васкес Валлин отмечают, что работа над этим сооружением была титанической. В отличие от европейских оссуариев, где черепа украшают стены, в Уэй Цомпантли они стали неотъемлемой частью строительной системы.

Из 214 проанализированных черепов 46,3% принадлежали мужчинам, 37,4% — женщинам, а остальные не удалось идентифицировать. Генетические исследования могут помочь уточнить эти данные. Одна из неразрешенных загадок заключается в том, как челюсти были прикреплены к черепам, учитывая, что мягкие ткани были удалены во время ритуальной подготовки.

Для исследователей Уэй Цомпантли не только символизирует власть, но и является священным местом, требующим особого ухода. Исключительная сохранность черепов свидетельствует о том, что мешики тщательно заботились об этом сооружении, как утверждает Гомес-Вальдес.

Спустя десять лет после своего открытия Уэй Цомпантли продолжает постепенно раскрывать свои тайны, подтверждая, что в сердце Мехико находится одна из самых темных и захватывающих страниц империи, некогда господствовавшей в Мезоамерике.