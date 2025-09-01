Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древнее захоронение
Древнее захоронение
Опубликована сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов

Во время раскопок на северо-западном побережье Перу археологи наткнулись на мрачную находку: останки более десяти человек, похороненных около 2300 лет назад. Многие скелеты указывают на то, что эти люди стали жертвами ритуальных убийств.

Необычные захоронения

Команда исследователей обнаружила, что тела были уложены лицом вниз — редкая практика для древних культур Анд.

"Способ, которым они были помещены в гробницу, весьма странен", — отметил профессор археологии Национального университета Сан-Маркоса Генри Танталеан, возглавляющий экспедицию.

Кроме того, у некоторых жертв были сломаны черепа. На шее у нескольких сохранились верёвки, а руки оказались связаны за спиной.

Следы жертвоприношений

Археологи подчеркивают: рядом не было обнаружено погребального инвентаря или подношений. Это усиливает предположение, что людей намеренно принесли в жертву.

"Они, вероятно, были жертвой, принесенной в этом древнем месте поклонения", — сообщил профессор.

Храм и его история

Раскопки ведутся в комплексе Пуэмапе. Сам храму около 3000 лет, но погребения датируются более поздним периодом — приблизительно 400-200 годами до нашей эры. По мнению исследователей, в тот момент храм уже могли забросить, однако ритуалы продолжались.

Кто были эти люди

Происхождение жертв до конца не ясно.

"Возможно, это были люди, жившие в том же районе, хотя у нас также есть гипотеза, что они могли прийти из соседней долины", — добавил Танталеан.

Чтобы выяснить точнее, команда намерена провести ДНК-исследования. Параллельно учёные анализируют найденную керамику, остатки животных и растений, чтобы восстановить картину древних обрядов.

Таким образом, каждая новая находка в храме Пуэмапе приближает археологов к разгадке таинственной истории жертвоприношений в древних Андах.

