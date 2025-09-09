Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина в парке ночью
Женщина в парке ночью
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:51

Тревога после титров: как страшные сюжеты крадут радость повседневности

Психолог Ирина Бенетт: частый просмотр видео о маньяках повышает тревожность

Человеческое стремление к сильным эмоциям нередко толкает нас к самым неожиданным увлечениям. Одно из таких — интерес к историям о маньяках, жестоких преступлениях и расследованиях убийств. На первый взгляд это может показаться мрачным хобби, но у такого феномена есть свои психологические объяснения.

Почему люди тянутся к страшным историям

Главная причина популярности подобных видео кроется в поиске эмоций. В повседневной жизни человеку редко удаётся испытать сильное волнение или ощутить адреналин, поэтому мозг стремится к заменителям. Контент о преступлениях даёт зрителю широкий спектр переживаний — от страха до любопытства.

"Негативные переживания получить проще, чем положительные. Видео о преступлениях вызывают целый спектр чувств — от страха до любопытства", — сказала коуч и эксперт по психологии Ирина Бенетт для Pravda.Ru

Таким образом, просмотр подобных роликов становится своеобразным способом встряхнуть эмоции и выйти из состояния рутины.

Эффект присутствия и его последствия

Особую роль играет то, что мозг не всегда различает реальность и увиденное на экране. Когда человек наблюдает за жуткими событиями, ему может показаться, что он сам участвует в происходящем.

"Эффект присутствия может быть настолько сильным, что человеку кажется, будто он сам пережил происходящее", — пояснила эксперт.

Подобное погружение повышает уровень тревожности. Даже если человек выключил экран, его психика ещё долго "пережёвывает" увиденное, а напряжение остаётся.

Психологическая цена интереса к мрачному контенту

Влияние таких видео не ограничивается кратковременным страхом. Специалисты отмечают, что люди, которые часто смотрят ролики о маньяках, постепенно становятся более нервными и менее счастливыми. Это связано с тем, что негативные впечатления оставляют глубокий след в памяти.

"Такой контент не стирается легко из памяти, поскольку связан с сильными эмоциями", — подчеркнула Ирина Бенетт.

Из-за этого формируется психологическая зависимость: человек снова и снова возвращается к мрачным сюжетам, хотя они ухудшают его эмоциональное состояние.

Почему страшное привлекает особенно сильно

Психологи отмечают, что интерес к тёмным историям — это не только поиск адреналина. На подсознательном уровне люди стремятся "примерить" на себя разные сценарии и подготовиться к опасности. Смотрящий как бы проверяет: а что сделал бы я в этой ситуации? Такое поведение можно рассматривать как древний защитный механизм.

Однако в современном мире он работает не всегда во благо. Чрезмерное погружение в чужие трагедии создаёт иллюзию контроля, но на деле лишь повышает стресс.

Где проходит граница между интересом и зависимостью

Иногда любопытство к страшным историям вполне безобидно. Раз в месяц включить документальный фильм о расследовании преступления — это всего лишь форма досуга. Но если подобный контент становится ежедневной привычкой, а без него уже трудно расслабиться, это тревожный сигнал.

Увлечение маньяками и криминальными историями не всегда свидетельствует о психологических проблемах, но постоянный поток таких впечатлений способен подточить психику. Чем больше человек "подпитывается" негативными эмоциями, тем выше риск хронической тревожности, проблем со сном и сниженного настроения.

Как сохранить интерес, но не навредить себе

Чтобы избежать негативных последствий, психологи рекомендуют соблюдать баланс. Можно смотреть подобный контент, но важно сочетать его с позитивными впечатлениями: лёгкими фильмами, прогулками, общением. Также стоит обращать внимание на собственное состояние. Если после просмотра тревожность остаётся надолго — это повод ограничить количество таких видео.

Интерес к мрачным темам естественен для человеческой психики, но, как и во всём, здесь важно чувство меры. Только тогда любопытство не превратится в психологическую зависимость и не начнёт разрушать эмоциональное благополучие.

