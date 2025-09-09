Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:24

От 25 до 50 первопроходцев: сколько людей нужно было для колонизации континента

Генетический анализ изменил представления о миграции первых жителей Австралии

Культура австралийских аборигенов считается самой древней непрерывно существующей культурой в мире. Традиционно её возраст оценивают примерно в 65 000 лет. Но новые генетические исследования заставляют пересмотреть эту дату и ставят под сомнение устоявшиеся представления.

Новые данные из генетики

Исследование, проведённое Джеймсом О'Коннеллом, почётным профессором антропологии Университета Юты, и археологом Джимом Алленом из Университета Ла Троба, опубликованное в журнале Archaeology in Oceania, выявило интересные факты. Они подтвердили, что Homo sapiens и неандертальцы скрещивались лишь однажды — в период между 43 500 и 51 500 годами до нашей эры.

Все современные люди, включая коренных австралийцев, имеют в своём геноме от 1 до 4% ДНК неандертальцев. Это значит, что предки австралийских аборигенов не могли появиться на континенте раньше, чем произошло это межвидовое скрещивание.

Археологические данные и сомнения

Одним из ключевых археологических объектов, который долгое время подтверждал дату в 65 000 лет, является памятник Маджедбебе на севере Австралии. Его возраст был определён с помощью оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) — метода, анализирующего накопленную в минералах энергию. В 2017 году журнал Nature опубликовал данные, что возраст памятника составляет от 59 000 до 70 000 лет.

Однако О'Коннелл и Аллен сомневаются, что эта датировка отражает возраст человеческих артефактов, а не только самих песчаных отложений. По их мнению, тяжелые артефакты могли со временем просесть глубже в слои, что создаёт иллюзию их большей древности.

Трудности первых переселенцев

Австралия отделена от Юго-Восточной Азии архипелагом Уоллес, который требует преодоления примерно 1500 километров открытого океана, включая минимум восемь отдельных переходов. Самый длинный из них — около 90 километров.

Геномный анализ показывает, что первые популяции людей, заселившие Австралию, включали по меньшей мере четыре отдельные митохондриальные линии. Чтобы сформировать каждую линию, требовалось не менее 5-10 женщин репродуктивного возраста. Это подразумевает, что основатели континента были достаточно многочисленными — от 25 до 50 человек на каждую линию.

Преднамеренность и технологический прогресс

"Колонизация Австралии была преднамеренной, а не случайной", — подчёркивает О'Коннелл.

Для пересечения океана требовались прочные плоты или каноэ, способные перевозить около десяти человек с запасами воды и пищи. Этот технологический уровень соответствует дате прибытия после 50 000 лет назад.

Кроме того, в этот период в Австралии появляются первые пещерные рисунки, сложные орудия и украшения — признаки культурных и технологических инноваций, которые совпадают с волной миграции Homo sapiens из Африки по Евразии.

О'Коннелл прогнозирует, что в ближайшие пять лет научное сообщество склонится к версии о более позднем, чем считалось, заселении Австралии — менее 50 000 лет назад. Это заставляет задуматься о причинах и механизмах этой масштабной миграции, а также о том, какие изменения в поведении людей позволили совершить такие сложные морские путешествия.

Споры между археологическими находками и генетическими данными продолжают формировать наше понимание древних миграций. Это удивительное путешествие первых людей в Австралию — одна из самых захватывающих загадок истории человечества.

