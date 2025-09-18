Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старость
Старость
© Freepik by Ads is licensed under CC0
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Сердце можно заменить, а годы — нет: что наука говорит о бессмертии

Иммунолог Нил Мабботт: достичь бессмертия человеку пока невозможно

Желание замедлить ход времени и продлить жизнь сопровождает человечество с древности. Люди искали "эликсир бессмертия" у алхимиков, надеялись на чудодейственные зелья, а сегодня обращаются к медицине и технологиям. Но насколько реально приблизиться к вечной жизни с точки зрения науки?

Заведующий отделением иммунологии Института Рослина при Эдинбургском университете Нил Мабботт считает: достичь бессмертия пока невозможно.

"Как бы медицина и технологии ни шагали вперед, добиться бессмертия пока не представляется возможным. Максимальный возраст для человека — около 125 лет", — сообщил иммунолог Нил Мабботт.

Почему у жизни есть предел

Современная медицина уже умеет продлевать жизнь за счёт пересадок органов. Донорское сердце или почка могут работать десятилетиями, позволяя человеку вернуться к полноценной активности. Однако у этого метода есть ограничения.

Для предотвращения отторжения трансплантата пациент вынужден принимать иммуносупрессивные препараты. Они снижают защиту организма и делают его уязвимым перед инфекциями и раковыми клетками. Даже при удачной операции естественные процессы старения не останавливаются: клетки продолжают накапливать повреждения, сокращается длина теломер, снижается регенерация тканей.

Даже если заменить сердце или печень, остальные органы и клетки организма будут подвержены тем же возрастным изменениям.

Сравнение факторов, влияющих на продолжительность жизни

Фактор Влияние Ограничения
Генетика Определяет базовый "потенциал" долголетия Изменить невозможно
Медицина Пересадки, лечение хронических болезней Не останавливает старение
Образ жизни Правильное питание, активность, отказ от вредных привычек Не продлевает жизнь бесконечно
Биотехнологии Разработка клеточных и генных методов Пока в стадии исследований

Советы шаг за шагом для активного долголетия

  1. Поддерживайте умеренную физическую активность: ходьба, плавание, йога укрепляют сосуды и суставы.

  2. Следите за питанием: в рационе должны преобладать овощи, рыба, цельные злаки и полезные жиры.

  3. Ограничьте стресс — хроническое напряжение ускоряет старение.

  4. Контролируйте сон: полноценный отдых восстанавливает иммунную систему.

  5. Регулярно проходите обследования, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить в мифы о "таблетке бессмертия".
    → Последствие: разочарование и потеря времени.
    → Альтернатива: использовать реальные методы профилактики болезней.

  • Ошибка: надеяться только на медицину.
    → Последствие: игнорирование образа жизни.
    → Альтернатива: сочетать медицинские достижения с ЗОЖ.

  • Ошибка: полностью исключать нагрузки в пожилом возрасте.
    → Последствие: ускоренная потеря мышечной массы.
    → Альтернатива: лёгкие регулярные тренировки.

А что если…

А что если в будущем медицина научится обновлять клетки и органы? Сегодня активно исследуются методы генной терапии, редактирования ДНК и использование стволовых клеток. Возможно, в будущем они позволят существенно продлить жизнь, но пока речь идёт скорее о десятилетиях, а не о вечности.

Плюсы и минусы научных достижений для долголетия

Плюсы Минусы
Позволяют жить до 80-90 лет в активном состоянии Не убирают биологические пределы
Спасают жизни при тяжёлых болезнях Высокая стоимость технологий
Открывают новые горизонты исследований Риски побочных эффектов
Развивают профилактическую медицину Вечная жизнь остаётся фантастикой

FAQ

Каков реальный предел человеческой жизни?
Учёные называют цифру около 120-125 лет.

Есть ли документально подтверждённые долгожители?
Да, известны случаи жизни дольше 115 лет, самый рекорд — 122 года.

Что сильнее всего влияет на продолжительность жизни?
Сочетание генетики, медицины и образа жизни.

Мифы и правда

  • Миф: с помощью технологий можно жить вечно.
    Правда: медицина может продлить жизнь, но не остановить старение.

  • Миф: пересадка органов решает проблему возраста.
    Правда: старение продолжается во всех тканях организма.

  • Миф: долголетие зависит только от наследственности.
    Правда: образ жизни и доступ к медицине играют огромную роль.

Сон и психология

Учёные отмечают, что качественный сон — один из главных факторов долголетия. Недостаток сна ускоряет старение мозга, увеличивает риск деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. А позитивное мышление и социальная активность помогают сохранить ясность ума и радость жизни в старшем возрасте.

Три интересных факта

• В Японии количество людей старше 100 лет превышает 90 тысяч — это мировое лидерство.
• Француженка Жанна Кальман прожила 122 года и считается самым долгоживущим человеком в истории.
• Учёные отмечают: женщины живут дольше мужчин в среднем на 5-7 лет.

Исторический контекст

  1. В Средние века средняя продолжительность жизни не превышала 35 лет.

  2. В XIX веке благодаря медицине и гигиене люди стали доживать до 50-60 лет.

  3. В XXI веке медицина вывела планку до 80-90 лет, но предел в 120 лет остаётся непреодолимым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенью 2025 года в моду возвращаются обувные тренды 90-х — от лоферов до шпилек сегодня в 21:14

Обувь, в которой блистала Кэрри Брэдшоу и Гвинет Пэлтроу, снова в моде

Узнайте, какие 7 обувных трендов из 90-х вновь вернутся на подиумы осенью 2025 года. Откройте мир минимализма и гламура прошлого с новыми современными акцентами!

Читать полностью » Предоперационная реабилитация снижает риск осложнений и ускоряет восстановление после операции на колено сегодня в 20:22

Операция на колене без мучительного восстановления: секрет в подготовке

Подготовка перед операцией на колене критически важна для успешного восстановления. Узнайте, как избежать осложнений, подготовившись заранее.

Читать полностью » Эксперты советуют выбирать ботильоны с V-образным вырезом и каблуком для вытяжения силуэта сегодня в 19:48

Ботильоны снова у руля моды: как привычная обувь стала главным акцентом сезона

Ботильоны снова в моде — от ковбойских до «второй кожи». Разбираем, какие модели выбрать осенью 2025-го и как носить их так, чтобы образ выглядел актуально и не терял в комфорте.

Читать полностью » Диетолог Ольга Ромашина: крем-супы на сливках и сыре перегружают рацион жирами сегодня в 18:43

Супы, которые тихо убивают фигуру: опасные варианты в каждой тарелке

Супы могут стать как полезным, так и опасным элементом вашего рациона. Узнайте о компонентах, которые могут вам навредить, и как сделать супы легкими и вкусными.

Читать полностью » Учёные: даже чашка кофе за 6 часов до сна способна нарушить биоритмы и ухудшить качество отдыха сегодня в 18:38

Кофе бодрит или крадёт сон: тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Кофе бодрит и улучшает настроение, но тело умеет подавать сигналы, когда пора притормозить. Узнайте, какие признаки помогут вовремя сказать стоп.

Читать полностью » Чай из капим-лимона укрепляет пищеварение и улучшает сон сегодня в 17:20

Вкус цитруса — а последствия как у сильных препаратов: чем опасен этот крепкий настой

Чай из капим-лимона помогает расслабиться и наладить сон, но его польза этим не ограничивается. Узнайте, чем ещё он может быть полезен.

Читать полностью » Дерматолог Марта Диес: дефицит витаминов B12 и D вызывает раннюю седину вчера в 17:19

Первые седые волосы: для одних мода, для других — личная катастрофа

Седина в молодом возрасте может быть вызвана дефицитом витаминов и стрессом. Узнайте, как предотвратить и исправить эту проблему, сохранив здоровье волос.

Читать полностью » Косметологи: для ухода за кожей лучше использовать алоэ старше трёх лет сегодня в 16:48

Кремы обманут, а кожа всё равно сдастся: единственное растение, которое борется за красоту

Алоэ вера называют зелёным доктором за его уникальные свойства. Но как правильно использовать его для ухода за кожей и стоит ли доверять домашним рецептам?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Неправильная протяжка болтов на дисках может привести к потере колеса и авариям
Авто и мото

В России за восемь месяцев зафиксировано 328 кибератак на автомобили
Наука

Папирус Ипувера описывает бедствия в Египте, совпадающие с десятью казнями из Библии
Культура и шоу-бизнес

Мэделин Петш опровергла слухи о романе с Кей Джей Апой
Еда

Эксперты FDA назвали виды тунца с минимальным и максимальным содержанием ртути
Спорт и фитнес

Сертифицированный специалист Майкл Хэмлин назвал обратные скручивания эффективным упражнением для кора
Наука

Раскопки на острове Айлей выявили средневековый замок с административным центром
Технологии

Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet