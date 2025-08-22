Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детское воображение
Детское воображение
© commons.wikimedia.org by Mehdinom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:33

Узнайте, на что способно ваше воображение: результаты эксперимента поражают

Мозг не всесилен: ученые выяснили, сколько объектов человек может отслеживать мысленно

Человек может жонглировать десятью мячами одновременно. А мысленно? Ответ на этот вопрос найден — и он удивил даже самих исследователей. Когнитивные психологи выяснили, что люди легко представляют траекторию одного мяча после его исчезновения. Однако отслеживать два мяча, движущихся за пределами поля зрения, воображению уже не под силу. Исследование проливает свет на пределы возможностей человеческого воображения и то, как мозг обрабатывает информацию о движущихся объектах.

"Мы хотели проверить пределы возможностей воображения и обнаружили, что это всего один объект. Меня это удивило — так что я понимаю, если других это тоже удивит", — признается когнитивист Томер Д. Уллман c кафедры психологии Гарвардского университета.

Уллман, возглавляющий в Гарварде лабораторию вычислений, познания и развития, давно интересуется тем, что известно как интуитивная физика. Например, как мозг представляет мяч, катящийся с горы, или предупреждает о неизбежном столкновении двух объектов. Изучение интуитивной физики помогает понять, как мозг моделирует окружающий мир и взаимодействует с ним.

Мысленные симуляции: видеоигра в голове и обходные пути

"Как мы взаимодействуем с физическим миром вокруг нас? — размышляет он. — Я придерживаюсь теории, что мозг может создавать мысленные симуляции, что-то вроде видеоигры".

Эти симуляции не могут быть идеально точными, вплоть до уровня атомов и молекул. Поэтому лаборатория Уллмана изучает, какие уловки и обходные пути предусмотрены мозгом для улучшения мысленного моделирования. Мозг использует различные стратегии для упрощения мысленного моделирования и повышения его эффективности.

"Человеческое воображение действительно удивительно, и многие люди интересуются тем, как оно работает", — говорит ученый.

Понимание механизмов воображения является важной задачей когнитивной психологии.

Пределы человеческого восприятия — сколько объектов мозг может отслеживать в визуальной сцене — изучены достаточно глубоко.

"Например, родитель, наблюдающий за несколькими детьми, или дежурный спасатель. Очевидно, невозможно уследить за всем", — продолжает исследователь.

Нейробиологи, психологи и специалисты по компьютерному моделированию выяснили, что визуальное отслеживание ограничено всего несколькими движущимися объектами. Однако мало кто исследовал пределы возможностей воображения.

Эксперименты: анимация прыгающих мячей и мысленное отслеживание

Участникам экспериментов, результаты которых опубликованы в журнале Nature Communications, показывали анимацию мяча, прыгающего, как на корте для ракетбола, до его исчезновения. Другим демонстрировали два мяча, отскакивающих в разном ритме, прежде чем они пропадали. Испытуемые должны были предсказать, когда мячи упадут.

Также были созданы две компьютерные модели, объясняющие, как воображение может отслеживать невидимые мячи до момента их падения. Первая модель предполагала, что несколько объектов движутся параллельно, а вторая — что каждый мяч перемещается независимо, почти последовательно. Моделирование позволяет ученым лучше понять, какие стратегии использует мозг для отслеживания движущихся объектов.

Испытуемые довольно точно предсказывали, когда один невидимый мяч упадет. Но с двумя мячами они справлялись гораздо хуже.

"Это оказалось сложнее, чем мы ожидали", — констатирует Уллман, добавляя, что упражнение часто вызывало у людей смех.

Ожидания и реальность: воображение может отслеживать три или четыре объекта

Основываясь на предыдущих исследованиях, авторы предполагали, что воображение может отслеживать три или четыре объекта. Были и интуитивные причины полагать, что мысленный взор способен двигать несколько объектов параллельно.

"Если я закрою глаза прямо сейчас, я могу представить падающую башню из кубиков, — приводит пример исследователь. — Это не кажется сложным. Люди чувствуют, что должны уметь двигать больше одного объекта".

Действительно, в дополнительном эксперименте участники немного лучше справлялись с отслеживанием двух мячей, двигавшихся синхронно перед исчезновением. Но их результаты все равно уступали другому эксперименту, где мячи оставались видимыми до падения.

Когда речь идет об отслеживании исчезнувших объектов, человеческое воображение в основном полагается на последовательную модель, перемещая объекты по одному.

Вознаграждение за правильные ответы: не помогает экономить умственную энергию

Еще в одном эксперименте проверили, не пытаются ли люди экономить умственную энергию, используя последовательную модель. Ведь параллельная модель требует больше усилий — как компьютер, на котором запущены несколько симуляций одновременно.

"Мы предложили участникам денежное вознаграждение за правильные ответы. Но это не помогло", — говорит Уллман.

Эти открытия открывают новое поле для исследований, уверен когнитивист.

"Десятилетиями изучалось, как разум использует хитрости, чтобы отслеживать то, что перед глазами. Но почти ничего не известно об уловках и ограничениях "мысленного взора”. Здесь еще много работы", — заключил он.

Интересные факты о воображении

Воображение играет важную роль в творчестве, решении проблем и планировании будущего.
Воображение может быть визуальным, слуховым, тактильным, обонятельным и вкусовым.
Упражнения для развития воображения могут улучшить когнитивные функции и эмоциональное благополучие.

В заключение, исследование пределов человеческого воображения показало, что мозг способен одновременно отслеживать только один объект, когда он исчезает из поля зрения. Эти открытия открывают новые перспективы для изучения механизмов воображения и их роли в познании и поведении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MIT разработал ПО для расчета частот: антенны печатаются за минуты сегодня в 12:53

Выдерживает 10 000 деформаций: как эта антенна заменит сотню стандартных

Ученые MIT разработали антенну из метаматериалов, меняющую форму для адаптации к разным частотам. Устройство выдерживает 10 000 циклов деформации, упростит IoT-гаджеты и носимую электронику.

Читать полностью » Открытие российских ученых: 80-летний закон турбулентности Колмогорова теперь применим к пузырькам сегодня в 6:22

От шампанского до океана: как пузырьки в воде подчиняются гениальной формуле русского математика

Новое исследование подтвердило теорию турбулентности Колмогорова, применив ее к потокам с пузырьками. Ученые использовали 4 высокоскоростные камеры и 3D-отслеживание для анализа экспериментов, раскрыв тайны вихрей вокруг пузырьков.

Читать полностью » Загадка лидерства разгадана: как смелость гусей влияет на жизнь стаи сегодня в 5:01

Гусиный джентльмен: почему смелый, а не агрессивный гусь ведет за собой

Новое исследование раскрывает секрет лидерства у серых гусей. Оказывается, смелость, а не агрессивность, определяет, кто поведет стаю. Узнайте, как животные делают свой выбор и почему это важно для всей группы.

Читать полностью » Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной сегодня в 4:15

Планеты без звёзд? Новое открытие перевернуло представления о Вселенной

Телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил «блуждающие планеты», способные формировать собственные системы без звёзд. Учёные считают, что это меняет космологию.

Читать полностью » MIT: эксперимент с атомами при сверхнизких температурах подтвердил теорию Бора против Эйнштейна сегодня в 3:36

Квантовая вселенная раскрыла шокирующую тайну — Эйнштейн бы не поверил

Учёные MIT поставили эксперимент, доказавший, что Эйнштейн ошибался: квантовый мир не даёт раскрыть свои тайны без искажений наблюдения.

Читать полностью » Исследователи Северо-Западного университета выявили массовые фальшивые статьи в PLOS ONE сегодня в 2:26

Отзывы и рецензии не спасли: десятки журналов захлестнула волна липовых статей

Международные исследователи разоблачили сеть авторов и редакторов, публикующих фальшивые научные статьи. Скандал грозит подорвать доверие к академической системе.

Читать полностью » Вермонтский университет представил решение задачи о квантовых колебаниях, остававшейся открытой 90 лет сегодня в 1:26

В мире атомов не работают законы Ньютона — то, что нашли физики, переворачивает картину

Учёные из Вермонтского университета нашли точное решение старой задачи о квантовом осцилляторе. Это открытие способно изменить подход к измерениям на атомном уровне.

Читать полностью » SwRI: телескоп Джеймса Уэбба выявил крошечную луну Урана, незамеченную Voyager 2 сегодня в 0:25

Вокруг Урана пряталось нечто невидимое 40 лет — телескоп наконец его поймал

Учёные нашли у Урана крошечную луну, которую не заметил даже Voyager 2. Что делает это открытие таким важным?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов
Питомцы

Кошки требуют внимания: советы по взаимодействию с питомцем от ветеринаров
Туризм

Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт
Садоводство

Запах корицы, камфоры и бузины помогает отпугнуть полёвок с участка
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему кошки не могут быть вегетарианцами
Авто и мото

Cadillac не выпускает электрический Blackwing из-за ограничений батарей и слабого рынка
Спорт и фитнес

Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм
Красота и здоровье

Нутрициолог Гузман: при мочекаменной болезни употребление ежевики может быть опасно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru