Ребенка до рождения хотят сделать идеальным: вот почему технология может обернуться бедой

Ученые из США заявили о разработке технологии, позволяющей с высокой точностью редактировать ДНК человеческого эмбриона. О том, насколько достижима эта задача и какие риски она несет, NewsInfo рассказала сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман.

Ранее сообщалось, американские ученые работают над методами генетического моделирования для изменения характеристик человеческого эмбриона, что вызывает споры как в научной среде, так и в обществе. Исследователи отмечают, что подобные подходы могут привести к непредсказуемой трансформации биологического вида, где технологии генетической реконструкции применяются уже не к вымершим видам, а к человеку.

Генетик пояснила, что манипуляции с эмбрионами на ранних стадиях развития технически возможны, однако современные инструменты редактирования генома, такие как система CRISPR/Cas9, остаются недостаточно надежными. Попытки исправить одну генетическую ошибку зачастую приводят к возникновению множества случайных мутаций, последствия которых предугадать сложно.

"Практически все системы, которые для этого используются, не очень надежны. CRISPR/Cas9, например, пресловутая, дает большое количество дополнительных мутаций. Если одно что-то исправят, не факт, что не получится другое безобразие. Поэтому ответственные генетики с этим сейчас не спешат", — пояснила Фридман.

Эксперт также выразила сомнение в возможности создания "детей-красавцев" по заказу или коррекции таких сложных признаков, как интеллект. Гены, влияющие на черты лица или ментальные способности, изучены лишь частично, а их влияние не является стопроцентным. В современной биологии наследственная передача способностей остается предметом сложных исследований, результаты которых пока не позволяют заниматься "проектированием" личности.

По словам биолога, вмешательство в геном нарушает механизмы, которые мы до конца не понимаем. Например, связь между особенностями психического развития и талантами остается крайне тонкой. Кроме того, любые манипуляции с эмбрионами сопряжены с необходимостью проведения экстракорпорального оплодотворения, которое само по себе является физиологически сложной процедурой для женщины. В этой связи важно понимать, как методы повышения качества яйцеклеток влияют на конечный результат и здоровье будущего ребенка.

Эксперт подчеркнула, что при проведении любых экспериментов ученым крайне важно помнить о границах дозволенного. В мире, где уже зафиксированы случаи, когда природа создает людей с уникальным генетическим статусом, вмешательство в базовую структуру ДНК требует максимальной осторожности. Исследователь уверена, что медицина должна сосредоточиться на предотвращении смертельных патологий, а не на создании одинаковых людей по заданным шаблонам.

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