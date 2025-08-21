Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Первобытный человек
Первобытный человек
© Freepik
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:18

Гибридные потомки изменили ход эволюции — об этом молчали десятки лет

Учёные Оксфорда и Института Макса Планка: Homo sapiens скрещивались с неандертальцами 47 тысяч лет назад

История человечества оказалась гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Новые исследования показали: неандертальцы и Homo sapiens не только делили общие территории, но и создавали вместе потомство. Этот факт меняет представление о том, кто мы такие и как формировался наш вид.

Встречи на границе двух миров

Представьте Европу 47 тысяч лет назад: густые леса, реки и долины, где недавно пришедшие из Африки Homo sapiens встречают своих "родственников" — неандертальцев. Эти встречи оказались не только культурными или территориальными. Они были личными. Ученые из Оксфордского университета и Института Макса Планка доказали, что благодаря скрещиванию появились первые гибридные дети.

Потомки двух видов

Эти дети стали биологическим поворотным пунктом. В их облике сочетались массивность тела неандертальцев и более изящные черты Homo sapiens. Но главное — уникальные адаптивные возможности. Их кости, иммунитет и устойчивость к суровым условиям отражали соединение тысяч лет раздельной эволюции.

Наследие, которое мы носим в себе

Современный человек по-прежнему хранит это смешанное прошлое. От 1 до 2% нашей ДНК принадлежит неандертальцам. Эти гены по-прежнему влияют на нас: от реакции кожи на ультрафиолет до сопротивляемости вирусам. Некоторые из них укрепили наши кости, другие помогли выжить в холодном климате Евразии.

Учёные предполагают, что именно гибридизация стала нашим эволюционным преимуществом. Благодаря ей люди смогли выжить и развиваться в самых враждебных условиях.

Генетика как машина времени

Секрет этих открытий в современных технологиях. Специалисты научились извлекать ДНК из мельчайших фрагментов древних костей. Среди исследованных образцов — останки усть-ишимского человека из Сибири и женщины из Златы-Кунь в Чехии.

Сравнив древние последовательности с генами сотен современных людей, учёные смогли точно установить время смешения — около 47 тысяч лет назад. Совмещение радиоуглеродного анализа и генетического моделирования дало возможность буквально перелистать самые первые страницы нашей истории.

Новое понимание человечества

Это открытие разрушает прежние представления о линейной эволюции. Человечество оказалось не прямой дорогой, а деревом с множеством ветвей, которые переплетались и объединялись.

И, возможно, гибридные дети вовсе не были исключением, а нормой, которую мы забыли. Сегодня, открывая их заново, мы учимся видеть в себе больше, чем просто вид Homo sapiens. Мы — результат встреч, смешения и разнообразия, которое до сих пор определяет нашу природу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили древний дворец лидийцев в Сардис вчера в 21:42

Монументальный дворец лидийцев: как древняя цивилизация опередила своё время

Археологи в Сардисе обнаружили дворец лидийцев VIII века до н. э. Эта находка меняет представления о древних цивилизациях и их архитектуре.

Читать полностью » Учёные обнаружили древние следы рыб на территории Польши, датируемые 400 млн лет назад вчера в 21:26

Рыбы, которые бросили вызов природе: как началась эволюция жизни на суше

Учёные обнаружили древние следы рыб, которые пытались выйти на сушу 400 миллионов лет назад. Это открытие меняет наше понимание эволюции позвоночных.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю деревню Вифсаиду после лесного пожара в Израиле вчера в 20:36

Лесной пожар в Израиле: как стихия открыла путь к библейской деревне

Лесной пожар в Израиле открыл уникальные археологические находки, связанные с библейской деревней Вифсаидой. Узнайте, какие тайны скрывает Эль-Арадж!

Читать полностью » Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке вчера в 20:19

Загадка полуострова Хома: почему древние люди шли за камнями за 12 км

Исследование древних каменных орудий в Кении раскрывает, как гоминины перевозили ресурсы на большие расстояния, демонстрируя их адаптивные способности и инновации.

Читать полностью » Учёные из MIT разработали устройство для перевода мыслей в текст у пациентов с нарушениями речи вчера в 19:29

Преимущества нейроинтерфейсов: новый взгляд на общение для людей с ограниченными возможностями

Ученые создали мозговой имплантат, который "слышит" слова, которые человек только представляет. Это открытие может изменить жизнь людей с тяжелыми формами паралича, вернув им возможность общаться. Узнайте, как это работает и какие перспективы открывает новая технология.

Читать полностью » Археологи обнаружили 2000-летнюю монету времён Великого восстания в Иерусалиме вчера в 19:13

Монета, которая пережила осаду: как она отражает страдания и надежды еврейского народа

В Иерусалиме найдена монета возрастом 2000 лет, отчеканенная перед разрушением Второго Храма. Узнайте, как эта находка раскрывает тайны Великого восстания и пророчества Иисуса.

Читать полностью » Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ вчера в 18:22

Выходные, которые уводят вас в тень: как социальное апноэ влияет на здоровье

Исследование из Австралии раскрывает новый феномен в медицине сна — "социальное апноэ". Как выходные влияют на наше здоровье? Узнайте больше о рисках и рекомендациях!

Читать полностью » Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад вчера в 18:05

Тайна норвежских гор: что скрывает ледниковый период

В норвежских горах учёные обнаружили природный архив, который раскрывает тайны жизни Арктики 75 тысяч лет назад. Эта находка поднимает важные вопросы о климатических изменениях и уязвимости современных видов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Медики объяснили, как упражнения с гантелями поддерживают здоровье позвоночника
Питомцы

Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм
Еда

Как испечь ореховое печенье: советы по выбору ингредиентов и технологии
Красота и здоровье

Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины
Авто и мото

Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы
Еда

Как приготовить шоколадный кекс без муки: простой рецепт с овсянкой
Дом

Эксперты объяснили, как освежить шерстяные вещи и подготовить пуховики к зиме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru