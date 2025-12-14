Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
окаменелость Little Foot
окаменелость Little Foot
© commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Наука
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:46

Окаменелость Little Foot перевернула науку: находка из Африки скрывала неожиданный секрет

Окаменелость Little Foot может представлять ранее неописанный вид предка человека — The Guardian

Представления о ранней эволюции человека могут измениться из-за одной находки, сделанной десятилетия назад, но до сих пор вызывающей научные споры. Речь идёт об окаменелости Little Foot, обнаруженной в Южной Африке: новые исследования указывают, что она может принадлежать неизвестному ранее виду гоминидов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные международной научной группы.

Необычные черты окаменелости

Окаменелость Little Foot давно считается одной из самых хорошо сохранившихся находок древних гоминидов. Однако недавний анализ выявил анатомические особенности, которые не укладываются в рамки уже описанных видов. Наиболее заметные отличия зафиксированы в области затылка, где структура костей отличается от известных образцов австралопитеков и ранних представителей рода Homo.

Австралийский учёный Джесси Мартин подчёркивает, что совокупность признаков не позволяет однозначно отнести находку к уже классифицированным видам. По его словам, выявленные различия носят системный характер и затрагивают ключевые элементы черепа, что особенно важно для реконструкции эволюционных связей.

"Мы считаем, что это ранее неизвестный, непроверенный вид предка человека", — сказал учёный Джесси Мартин.

Осторожность научного сообщества

Несмотря на громкие выводы, исследователи пока не стали официально переквалифицировать Little Foot. Учёные продолжают обсуждение результатов с коллегами из других стран, чтобы избежать поспешных заявлений. В палеоантропологии подобная осторожность считается нормой, поскольку каждая новая классификация требует подтверждения несколькими независимыми исследованиями.

Специалисты отмечают, что признание нового вида возможно только после детального сопоставления с другими находками и повторной экспертизы анатомических данных. До этого момента Little Foot остаётся предметом научной дискуссии, а не окончательного вывода.

Контекст других открытий

Интерес к Little Foot усиливается на фоне других недавних открытий. Ранее американские и китайские исследователи сообщили об обнаружении останков древнего человека, ранее неизвестного науке. По их оценкам, размеры мозга этого предполагаемого вида заметно превышают показатели других известных гоминидов, что также ставит под вопрос устоявшиеся представления об эволюции.

На этом фоне научные новости всё чаще выходят за рамки антропологии. Так, археологи недавно впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона "Сан-Хосе", перевозившего около 200 тонн драгоценных металлов. Судно, найденное в 2015 году у берегов Колумбии на глубине около 600 метров, стало объектом международных споров, однако право на сокровища в итоге было признано за Колумбией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рабочий в Индии нашёл алмаз весом почти 12 карат — сотрудник Патель сегодня в 5:19
Камень, который перевесил годы нужды: редкая находка в ручной добыче потрясла регион

Наёмный рабочий из Индии случайно нашёл почти 12-каратный алмаз. Редкая находка может полностью изменить жизнь его семьи и привлечь внимание к алмазному поясу Панна.

Читать полностью » Исследователи доказали, что Марс был тропическим оазисом миллиарды лет назад — Университет Пердью сегодня в 3:25
Как Марс мог утратить свою атмосферу: теория, которая перевернула всё, о чем догадывались ученые

Новые данные о Марсе подтверждают, что Красная планета могла когда-то быть тропическим оазисом. Как изучение глин помогает понять климат планеты, читайте в статье.

Читать полностью » Вакцина от лишая сократила смертность от деменции на 30 процентов — Cell сегодня в 1:06
Спящий вирус ветрянки оказался опаснее, чем думали: но от него есть неожиданная защита для ума

В Уэльсе прививка от опоясывающего лишая дала неожиданный эффект: снижение риска когнитивных нарушений и более мягкое течение деменции.

Читать полностью » Клетки чувствуют опасность ещё до поломки — Nature вчера в 23:10
Внутри клетки нашли датчик опасности: он срабатывает раньше, чем начинаются разрушения

Учёные выяснили, что рибосомы способны заранее распознавать клеточный стресс и запускать защитные реакции ещё до распространения повреждений.

Читать полностью » Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь на 14 декабря — ИКИ РАН вчера в 21:43
Небо готовит шоу года: в эту ночь над Россией вспыхнет до сотни падающих звёзд

В ночь на 14 декабря небо озарит максимум Геминид — до 100 ярких метеоров в час смогут увидеть жители России.

Читать полностью » Землетрясения чаще фиксируют в периоды лунного перигея — астроном Назаров вчера в 21:36
Солнце ни при чём, но есть другой игрок: что на самом деле может запускать землетрясения

Ученые объяснили, почему Солнце почти не влияет на землетрясения и какую роль в сейсмической активности может играть Луна.

Читать полностью » Анализ обломков опроверг версию о случайной гибели Endurance — профессор Тухкури вчера в 21:18
Антарктида лишь забрала своё: почему легендарный корабль был обречён с самого начала

Новое исследование показало, что гибель легендарного Endurance была предсказуемой: судно изначально не предназначалось для антарктического ледового сжатия.

Читать полностью » Расшифрован полный геном древнего египтянина возрастом 4500 лет — учёные вчера в 19:25
ДНК, пережившая 4500 лет песка и жара, рассказала, кто построил пирамиды

Ученым впервые удалось расшифровать полный геном древнего египтянина возрастом более 4500 лет. Находка проливает свет на происхождение и культурные связи Египта.

Читать полностью »

Новости
Еда
Картофельный гратен со сливками и мускатным орехом готовится за 50 минут — повар
Технологии
Цены на технику Apple в России могут вырасти на 25–30% из-за перебоев с поставками памяти — техноблогер Филатов
Мир
Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ
Авто и мото
Гражданин лишился прав после парковочного манёвра в состоянии алкогольного опьянения — юрист Мацала
Красота и здоровье
Блеск для губ MAC Cremesheen Glass стал хитом продаж — визажисты
Происшествия
В Свердловской области ищут группу из 13 снегоходчиков, не вернувшихся с маршрута — Известия
Дом
Неправильная расстановка мебели усложняет передвижение — дизайнеры
Красота и здоровье
Системное воспаление снижает эффективность лечения психических расстройств — Biological Psychiatry
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet