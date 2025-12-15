Хищник, который выбрал тишину: что случилось с медведями в сердце Европы

Соседство с человеком способно менять не только поведение диких животных, но и направление их эволюции — иногда самым неожиданным образом. Исследование показало, что в одном из регионов Европы бурые медведи со временем стали меньше и спокойнее, адаптируясь к жизни рядом с людьми. Об этом сообщает научный журнал Molecular Biology and Evolution, опубликовавший результаты международной работы генетиков и биологов.

Изолированная популяция в центре Италии

Речь идет об апеннинском буром медведе (Ursus arctos marsicanus) — небольшой и полностью изолированной популяции, обитающей исключительно в центральной Италии, часто вблизи деревень и сельскохозяйственных угодий. По данным ученых, эта группа отделилась от других европейских бурых медведей около 2-3 тысяч лет назад и с римской эпохи фактически не имела генетического обмена с соседними популяциями.

"Одной из основных причин сокращения и изоляции, вероятно, стала вырубка лесов, связанная с распространением сельского хозяйства и ростом плотности населения в центральной Италии", — пояснил ведущий автор исследования Андреа Бенаццо.

Именно длительное и плотное сосуществование с человеком сформировало уникальные условия отбора для этой популяции.

Необычные внешние и поведенческие черты

Сегодня апеннинские медведи заметно отличаются от своих сородичей в Европе, Северной Америке и Азии. Они меньше по размеру тела, имеют характерные особенности головы и морды, а главное — демонстрируют значительно менее агрессивное поведение. Эти различия давно привлекали внимание зоологов, однако до недавнего времени не было ясно, связаны ли они с генетическими изменениями или являются лишь результатом среды обитания.

Ученые поставили задачу выяснить, какие эволюционные процессы происходили в популяции, которая одновременно находится под угрозой исчезновения и вынуждена приспосабливаться к постоянному присутствию человека.

Что показал анализ генома

Для ответа на этот вопрос исследователи создали высококачественный референсный геном апеннинского бурого медведя и провели полногеномное секвенирование ряда особей. Полученные данные сравнили с геномами более крупной и устойчивой популяции бурых медведей из Словакии, а также с ранее опубликованными геномами американских бурых медведей.

Результаты подтвердили ожидаемое: у итальянской популяции зафиксировано заметное снижение геномного разнообразия и более высокий уровень инбридинга. Это типично для небольших и изолированных групп животных и повышает риск вымирания. Однако главным открытием стало не это.

Генетические следы "мирного" отбора

Исследование выявило признаки естественного отбора в генах, связанных с поведением, прежде всего с уровнем агрессивности.

"Мы показали, что у апеннинских бурых медведей также есть селективные сигналы в генах, ассоциированных со сниженной агрессивностью", — отметила соавтор работы Джулия Фаббри.

Ученые предполагают, что на протяжении столетий более агрессивные особи чаще становились жертвами человека — их уничтожали как опасных. В результате в популяции закреплялись генетические варианты, связанные с более спокойным и осторожным поведением. Так человеческое давление непреднамеренно сформировало медведей с меньшей склонностью к конфликтам.

Значение для охраны природы

Авторы подчеркивают, что полученные данные важны не только для понимания эволюции, но и для практики сохранения видов. История апеннинских медведей показывает двойственный эффект человеческого влияния: с одной стороны, демографический спад и геномная эрозия, с другой — формирование черт, снижающих риск конфликтов с людьми.

"Взаимодействие человека и дикой природы часто опасно для выживания вида, но может также способствовать эволюции черт, снижающих конфликт. Это означает, что даже популяции, серьёзно пострадавшие от деятельности человека, могут сохранять ценные генетические варианты, которые не следует размывать, например, при завозе новых особей", — заключил исследователь Джорджио Берторелле.

Баланс между защитой и вмешательством

Работа подчеркивает необходимость осторожного подхода к программам восстановления численности редких животных. Простое "усиление" популяций за счет завоза медведей из других регионов может привести к утрате уникальных адаптаций, сформировавшихся за тысячелетия сосуществования с человеком. Апеннинские бурые медведи стали редким примером того, как давление цивилизации не только угрожает виду, но и меняет его эволюционный путь.