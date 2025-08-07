Неожиданный поворот: как зубы не успели за рационом наших предков

2,3 миллиона лет назад древние люди совершили неожиданный кулинарный прорыв. Несмотря на отсутствие подходящих зубов, Homo erectus и Homo rudolfensis научились добывать крахмалистые клубни и луковицы, используя первые каменные орудия. Новое исследование раскрывает детали этого перелома в питании и его влияние на эволюцию человека.

Что рассказали зубы древних гомининов?

Учёные проанализировали изотопы углерода и кислорода в окаменелых зубах и обнаружили любопытный сдвиг. Около 3,8 млн лет назад предки человека (Australopithecus afarensis) начали питаться злаками. Однако 1,5 млн лет спустя их рацион резко изменился: в нём появилось больше воды с низким содержанием кислорода — признак активного потребления подземных частей растений.

"Изотопный состав оказался идентичным тому, что мы видим у ископаемых слепышей, питавшихся луковицами", — поясняют авторы.

Это доказывает, что древние люди перешли на клубни и корнеплоды, несмотря на то, что их зубы ещё не были приспособлены для пережёвывания жёстких волокон.

Мозг vs. зубы: кто победил в эволюционной гонке?

Интересно, что зубной аппарат догнал пищевые привычки лишь через 700 000 лет. То есть сотни тысяч лет наши предки ели то, что не могли эффективно пережёвывать!

Переход на клубни дал постоянный доступ к углеводам — в отличие от сезонной охоты. Это стимулировало развитие мозга и создание инструментов для добычи пищи. Выживание вопреки анатомическим ограничениям показывает невероятную адаптивность древних людей.

"Этот шаг стал поворотным в нашей эволюции. Мы получили стабильный источник энергии, который кормил не только нас, но и наших сородичей", — говорит антрополог Люк Фэннин.

Секретный ингредиент человечества

Авторы исследования считают, что способность осваивать новые ресурсы отличала гомининов от других приматов.

"Почему люди перешли на клубни, а обезьяны — нет? Возможно, это и есть наш эволюционный "козырь"", — отмечает соавтор работы Натаниэль Домини.

Сегодня злаки (пшеница, рис, кукуруза) — основа мировой экономики. Но всё началось 2,3 млн лет назад, когда кто-то впервые выкопал луковицу и изменил будущее всего вида.