Олег Белов Опубликована вчера в 23:14

Человек против экрана: Джони Айв и OpenAI хотят избавить нас от смартфонов

Бывший дизайнер Apple Джони Айв рассказал о совместном проекте с OpenAI — устройстве без экрана

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, чьё имя неразрывно связано с созданием iPhone, iPad и Mac, снова оказался в центре внимания. На конференции OpenAI он открыто высказался о проблеме, которую редко признают сами технологические лидеры: люди стали слишком зависимы от своих устройств. И теперь Айв намерен это изменить — с помощью нового проекта, над которым работает вместе с OpenAI.

Когда технологии становятся навязчивыми

Айв не впервые рассуждает о балансе между удобством и одержимостью технологиями. Но в этот раз его слова прозвучали особенно остро:

"Когда я говорю, что у нас непростые отношения с нашими технологиями, я имею в виду, что это крайне мягко сказано", — отметил бывший главный дизайнер Apple Джони Айв.

По его мнению, нынешние устройства делают жизнь проще — но одновременно формируют зависимость, заставляя пользователей постоянно тянуться к экрану. Гаджеты всё чаще управляют вниманием человека, а не наоборот.

Совместный проект с OpenAI

Цель Айва — создать устройство, которое "просто работает" и не вызывает привычной цифровой привязанности. Это амбициозная задача: объединить искусственный интеллект и минималистичный дизайн в продукт, который не будет отвлекать, а наоборот, гармонично впишется в повседневную жизнь.

Официальных подробностей пока нет. Но ещё в 2023 году появились слухи о партнёрстве Джони Айва и OpenAI, а в начале 2025-го они подтвердились — OpenAI приобрела стартап Айва IO за 6,5 млрд долларов. Эта покупка, по словам источников, заложила основу для целой линейки новых AI-продуктов.

Что уже известно о новых устройствах

Компания представила несколько концептов:

Кулон с ИИ - персональное устройство, способное вести диалог, давать советы и помогать в управлении домом.
Умная колонка - продолжение идей Siri, но с более естественным и интуитивным взаимодействием.
Робот-компаньон - мобильное устройство, которое может адаптироваться к владельцу.

Также обсуждается разработка "смартфона без экрана" - устройства, которое заменит привычный телефон, но не будет постоянно отвлекать пользователя уведомлениями и визуальными раздражителями.

Что делает проект уникальным

Главная идея — изменить саму философию взаимодействия с техникой. Вместо постоянного "залипания" в экран пользователю предлагают более естественную форму общения — голосом, жестами или даже контекстными подсказками, которые появляются только тогда, когда действительно нужны.

OpenAI отвечает за интеллектуальную составляющую, а Джони Айв — за форму, материал и эмоциональное восприятие. Их союз может стать тем редким случаем, когда технологии действительно работают на человека, а не вместо него.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: бесконтрольное использование экранов.
    Последствие: снижение концентрации и эмоциональной вовлечённости в реальную жизнь.
    Альтернатива: интерфейсы без экрана и голосовое взаимодействие.

  2. Ошибка: перегрузка уведомлениями и данными.
    Последствие: хронический стресс и цифровая усталость.
    Альтернатива: контекстные уведомления, которые появляются только по необходимости.

  3. Ошибка: упор на функциональность вместо смысла.
    Последствие: ощущение пустоты, несмотря на высокие технологии.
    Альтернатива: минималистичный дизайн и эмоциональная связь с устройством.

А что если…

А что, если будущее действительно будет без экранов? Если вместо того чтобы скроллить ленты, человек сможет получать информацию интуитивно — в форме коротких голосовых ответов или мягких подсказок в нужный момент? Возможно, именно так технологии станут "невидимыми" и перестанут конкурировать с настоящей жизнью.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы
Экранные устройства Универсальность, мощный визуальный интерфейс Зависимость, отвлечение внимания
Безэкранные устройства Минимум отвлечений, естественное взаимодействие Сложность визуализации информации
Гибридные решения (экран + голос) Баланс функционала и комфорта Требует точной настройки контекста

Мифы и правда

Миф: "Чем больше функций — тем лучше".
Правда: избыточные функции часто создают перегрузку и мешают фокусироваться на важном.

Миф: "Экран — обязательная часть любого устройства".
Правда: современные технологии ИИ позволяют обходиться без дисплея, сохраняя удобство.

Миф: "Умные устройства делают нас счастливее".
Правда: счастье не в количестве технологий, а в том, насколько они помогают чувствовать себя живым и свободным.

3 интересных факта

  1. Джони Айв — автор не только дизайна iPhone, но и упаковок Apple, где каждая деталь подчинена идее "простоты как роскоши".

  2. Айв покинул Apple в 2019 году, но продолжает сотрудничать с Купертино через собственное дизайн-агентство LoveFrom.

  3. Его подход называют "эмоциональным минимализмом": дизайн не просто должен быть красивым, он обязан вызывать тёплое чувство при каждом взаимодействии.

Исторический контекст

Когда в 2007 году появился первый iPhone, он изменил саму идею личного устройства. Теперь Джони Айв снова стоит у порога новой эры — но на этот раз он хочет освободить человека от бесконечной зависимости от экранов. Возможно, именно этот поворот станет столь же революционным, как и появление первого смартфона.

