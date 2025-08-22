Найден генетический переключатель интеллекта: что скрывается за одним процентом отличий от шимпанзе

Люди и шимпанзе генетически идентичны на 99%. В однопроцентном различии кроется гигантский эволюционный скачок, больше всего затронувший головной мозг. Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали генетические механизмы, сделавшие наш мозг уникальным, и поделились результатами на страницах Science Advances. Это открытие может пролить свет на природу человеческого интеллекта и расстройств нейроразвития.

В центре внимания генетиков были зоны ускоренного развития у человека (HAR-области) — участки генома с необычно высокой концентрацией мутаций по сравнению с нашими эволюционными предками. HAR представляют большой научный интерес, поскольку предполагается, что они играют ключевую роль в формировании уникальных человеческих черт, а также связаны с расстройствами нейроразвития, такими как аутизм. HAR-области являются ключевыми участками генома, где произошли значительные изменения в процессе эволюции человека.

Самые радикальные изменения в этих HAR произошли после того, как мы отделились от наших ближайших родственников — шимпанзе — примерно 5 миллионов лет назад, потому именно там ученые ищут предпосылки к становлению человека разумного. Изучение изменений в HAR-областях после разделения с шимпанзе может помочь понять, какие генетические факторы привели к развитию уникальных человеческих черт.

HAR123: ключевой регулятор развития человеческого мозга

В новом исследовании идентифицирован один конкретный HAR, который, по-видимому, играет ключевую роль в развитии человеческого мозга. HAR123 оказался ключевым регулятором развития нервных клеток.

HAR123 — это не ген, а транскрипционный энхансер (молекулярный регулятор). Энхансеры контролируют, какие гены активируются, насколько сильно и в какое время в ходе развития организма. Благодаря своей роли транскрипционного энхансера, HAR123 способствует развитию нейральных клеток-предшественников, из которых образуются два основных типа клеток мозга — нейроны и глия. Транскрипционные энхансеры играют важную роль в регуляции экспрессии генов и формировании различных типов клеток.

Соотношение нейронов и глии: влияние на когнитивную гибкость

HAR123 также влияет на соотношение нейронов и глиальных клеток, формирующихся из клеток-предшественников. В конечном итоге HAR123 способствует развитию особенно продвинутой человеческой черты — когнитивной гибкости, то есть способности забывать старые знания и заменять их новыми. Когнитивная гибкость является важным аспектом человеческого интеллекта и позволяет нам адаптироваться к изменяющимся условиям.

Открытие проверили, как водится в научном мире, на мышах. Была проведена серия экспериментов с удалением этого гена и заменой его на человеческую версию. У трансгенных грызунов без HAR123 нарушилось соотношение нейронов/глии в гиппокампе, и они сильно потеряли в способностях к обучению. Эксперименты на мышах подтвердили важную роль HAR123 в развитии мозга и когнитивных функциях.

Сравнение с шимпанзе: отличия в молекулярном и клеточном воздействии

Кроме того, сравнили работу HAR123 человека и шимпанзе в человеческих стволовых клетках и нейральных предшественниках in vitro — и убедились, что человеческий вариант дает иное молекулярное и клеточное воздействие, чем версия шимпанзе, при том что они различаются всего на 9 нуклеотидов. Даже небольшие генетические различия могут приводить к значительным изменениям в развитии мозга и когнитивных функциях.

Дальнейшие исследования помогут более полно понять молекулярное действие HAR123 и его роль в обретении человеком разумным его уникальных нейральных особенностей. Кроме того, это направление перспективно в разработке лечения расстройств нейроразвития. Изучение HAR123 может привести к разработке новых методов лечения аутизма и других расстройств нейроразвития.

Интересные факты о мозге и эволюции

Человеческий мозг является самым сложным органом в известной Вселенной.

Объем мозга человека увеличился в три раза в процессе эволюции.

Человеческий мозг потребляет около 20% всей энергии организма.

В заключение, открытие HAR123 и его роли в развитии когнитивной гибкости является важным шагом в понимании генетических механизмов, лежащих в основе уникальности человеческого мозга. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к разработке новых методов лечения расстройств нейроразвития и углубить наши знания о природе человеческого интеллекта.