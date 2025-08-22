Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шимпанзе Канзи
Шимпанзе Канзи
© commons.wikimedia.org by William H. Calvin, PhD is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:33

Найден генетический переключатель интеллекта: что скрывается за одним процентом отличий от шимпанзе

Революция в нейробиологии: ученые нашли генетический ключ к интеллекту человека

Люди и шимпанзе генетически идентичны на 99%. В однопроцентном различии кроется гигантский эволюционный скачок, больше всего затронувший головной мозг. Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали генетические механизмы, сделавшие наш мозг уникальным, и поделились результатами на страницах Science Advances. Это открытие может пролить свет на природу человеческого интеллекта и расстройств нейроразвития.

В центре внимания генетиков были зоны ускоренного развития у человека (HAR-области) — участки генома с необычно высокой концентрацией мутаций по сравнению с нашими эволюционными предками. HAR представляют большой научный интерес, поскольку предполагается, что они играют ключевую роль в формировании уникальных человеческих черт, а также связаны с расстройствами нейроразвития, такими как аутизм. HAR-области являются ключевыми участками генома, где произошли значительные изменения в процессе эволюции человека.

Самые радикальные изменения в этих HAR произошли после того, как мы отделились от наших ближайших родственников — шимпанзе — примерно 5 миллионов лет назад, потому именно там ученые ищут предпосылки к становлению человека разумного. Изучение изменений в HAR-областях после разделения с шимпанзе может помочь понять, какие генетические факторы привели к развитию уникальных человеческих черт.

HAR123: ключевой регулятор развития человеческого мозга

В новом исследовании идентифицирован один конкретный HAR, который, по-видимому, играет ключевую роль в развитии человеческого мозга. HAR123 оказался ключевым регулятором развития нервных клеток.

HAR123 — это не ген, а транскрипционный энхансер (молекулярный регулятор). Энхансеры контролируют, какие гены активируются, насколько сильно и в какое время в ходе развития организма. Благодаря своей роли транскрипционного энхансера, HAR123 способствует развитию нейральных клеток-предшественников, из которых образуются два основных типа клеток мозга — нейроны и глия. Транскрипционные энхансеры играют важную роль в регуляции экспрессии генов и формировании различных типов клеток.

Соотношение нейронов и глии: влияние на когнитивную гибкость

HAR123 также влияет на соотношение нейронов и глиальных клеток, формирующихся из клеток-предшественников. В конечном итоге HAR123 способствует развитию особенно продвинутой человеческой черты — когнитивной гибкости, то есть способности забывать старые знания и заменять их новыми. Когнитивная гибкость является важным аспектом человеческого интеллекта и позволяет нам адаптироваться к изменяющимся условиям.

Открытие проверили, как водится в научном мире, на мышах. Была проведена серия экспериментов с удалением этого гена и заменой его на человеческую версию. У трансгенных грызунов без HAR123 нарушилось соотношение нейронов/глии в гиппокампе, и они сильно потеряли в способностях к обучению. Эксперименты на мышах подтвердили важную роль HAR123 в развитии мозга и когнитивных функциях.

Сравнение с шимпанзе: отличия в молекулярном и клеточном воздействии

Кроме того, сравнили работу HAR123 человека и шимпанзе в человеческих стволовых клетках и нейральных предшественниках in vitro — и убедились, что человеческий вариант дает иное молекулярное и клеточное воздействие, чем версия шимпанзе, при том что они различаются всего на 9 нуклеотидов. Даже небольшие генетические различия могут приводить к значительным изменениям в развитии мозга и когнитивных функциях.

Дальнейшие исследования помогут более полно понять молекулярное действие HAR123 и его роль в обретении человеком разумным его уникальных нейральных особенностей. Кроме того, это направление перспективно в разработке лечения расстройств нейроразвития. Изучение HAR123 может привести к разработке новых методов лечения аутизма и других расстройств нейроразвития.

Интересные факты о мозге и эволюции

Человеческий мозг является самым сложным органом в известной Вселенной.
Объем мозга человека увеличился в три раза в процессе эволюции.
Человеческий мозг потребляет около 20% всей энергии организма.

В заключение, открытие HAR123 и его роли в развитии когнитивной гибкости является важным шагом в понимании генетических механизмов, лежащих в основе уникальности человеческого мозга. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к разработке новых методов лечения расстройств нейроразвития и углубить наши знания о природе человеческого интеллекта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной сегодня в 4:15

Планеты без звёзд? Новое открытие перевернуло представления о Вселенной

Телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил «блуждающие планеты», способные формировать собственные системы без звёзд. Учёные считают, что это меняет космологию.

Читать полностью » MIT: эксперимент с атомами при сверхнизких температурах подтвердил теорию Бора против Эйнштейна сегодня в 3:36

Квантовая вселенная раскрыла шокирующую тайну — Эйнштейн бы не поверил

Учёные MIT поставили эксперимент, доказавший, что Эйнштейн ошибался: квантовый мир не даёт раскрыть свои тайны без искажений наблюдения.

Читать полностью » Исследователи Северо-Западного университета выявили массовые фальшивые статьи в PLOS ONE сегодня в 2:26

Отзывы и рецензии не спасли: десятки журналов захлестнула волна липовых статей

Международные исследователи разоблачили сеть авторов и редакторов, публикующих фальшивые научные статьи. Скандал грозит подорвать доверие к академической системе.

Читать полностью » Вермонтский университет представил решение задачи о квантовых колебаниях, остававшейся открытой 90 лет сегодня в 1:26

В мире атомов не работают законы Ньютона — то, что нашли физики, переворачивает картину

Учёные из Вермонтского университета нашли точное решение старой задачи о квантовом осцилляторе. Это открытие способно изменить подход к измерениям на атомном уровне.

Читать полностью » SwRI: телескоп Джеймса Уэбба выявил крошечную луну Урана, незамеченную Voyager 2 сегодня в 0:25

Вокруг Урана пряталось нечто невидимое 40 лет — телескоп наконец его поймал

Учёные нашли у Урана крошечную луну, которую не заметил даже Voyager 2. Что делает это открытие таким важным?

Читать полностью » Ученые изучают древние орудия, чтобы понять навыки гомининов и их влияние на современное общество вчера в 23:39

Потрясающее открытие: древние гоминины уже 2,6 миллиона лет назад удивляли своими навыками

Удивительные находки из Кении показывают, что древние гоминины уже 2,6 миллиона лет назад переносили камни на большие расстояния для создания орудий.

Читать полностью » Ученые выяснили, как неандертальцы использовали кости пещерных львов для охоты вчера в 23:31

Как неандертальцы адаптировались к окружающему миру с помощью пещерных львов

Удивительные находки в бельгийской пещере Складина показывают, как неандертальцы использовали кости пещерных львов для создания инструментов. Узнайте больше о их охотничьих навыках и взаимодействии с окружающим миром!

Читать полностью » Узбекские исследователи обнаружили древние стрелы возрастом 80 тысяч лет вчера в 22:36

80 тысяч лет назад: как охотники-собиратели удивляют современную науку

Уникальные находки из Узбекистана могут изменить представления о древних охотниках. Узнайте, как 80 тысяч лет назад использовались лук и стрелы!

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом
Еда

Как приготовить торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой без выпечки
Культура и шоу-бизнес

Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Авто и мото

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru