Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пластиковый мозг
Пластиковый мозг
© commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:26

Разгадана тайна мозга, которая отделила человека от неандертальца

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека

Что, если ключ к нашему интеллектуальному превосходству над другими видами древних людей скрывался в мельчайшей детали биохимии мозга? Новое исследование предполагает, что именно так и было.

Одна аминокислота — огромные последствия

В центре внимания учёных оказался фермент аденилосукцинатлиаза (АДСЛ), играющий важную роль в синтезе пуринов — основы ДНК, РНК и других ключевых молекул. У современных людей и вымерших гоминидов, таких как неандертальцы и денисовцы, этот фермент почти идентичен. Почти — но не совсем.

Разница всего в одной аминокислоте: на 429-й позиции аланин сменился на валин. Казалось бы, мелочь. Но именно это изменение сделало фермент менее стабильным. Долгое время оставалось загадкой, как это отражается на его функции.

Эксперименты на мышах: неожиданные результаты

Чтобы выяснить это, международная команда учёных из Окинавского института науки и технологий (Япония) и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) провела эксперименты с генетически модифицированными мышами.

Оказалось, что у мышей с "человеческой" версией ADSL в мозге накапливались определённые молекулы из-за сниженной активности фермента. Это натолкнуло исследователей на мысль проверить, как это влияет на поведение.

Мышей научили получать воду, реагируя на звук или свет. И вот что удивительно: самки с современной версией ADSL справлялись с задачей значительно быстрее, особенно в условиях жажды. Это наводит на мысль, что изменение могло улучшить способность принимать решения в стрессовых ситуациях.

"Наши результаты открывают множество вопросов. Например, непонятно, почему только самки мышей, по-видимому, получили конкурентное преимущество. Поведение сложное. Умелый доступ к воде включает в себя обработку сенсорной информации, понимание того, какие действия приводят к вознаграждению, управление социальным взаимодействием, планирование движений и многие другие процессы. Каждый из этих процессов может затрагивать несколько областей мозга. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы понять роль ADSL в поведении", — заявила профессор Идзуми Фукунага из Окинавского института науки и технологий.

Двойной эволюционный удар

Углубившись в геномы людей, исследователи обнаружили ещё один интересный факт: у современных Homo sapiens есть дополнительные мутации в гене ADSL, которые ещё сильнее снижают активность фермента — особенно в мозге.

"Этот фермент прошёл два отдельных этапа селекции, в результате которых его активность снизилась: сначала за счёт изменения стабильности белка, а затем за счёт снижения его экспрессии. Очевидно, эволюционное давление вынуждает снизить активность фермента настолько, чтобы обеспечить эффекты, которые мы наблюдали у мышей, но при этом сохранить его активность достаточной для предотвращения синдрома дефицита ADSL", — пояснил соавтор исследования Син-Ю Ли из OIST.

Когда и почему это произошло?

Генетические данные показывают, что неандертальцы и денисовцы имели более древнюю версию ADSL. Это значит, что мутация возникла уже после отделения нашей ветви от общего предка, но до миграции современных людей из Африки.

Учёные предполагают, что именно это небольшое биохимическое изменение могло дать Homo sapiens важное эволюционное преимущество — возможно, в скорости принятия решений или адаптации к меняющимся условиям.

"Пока рано переносить эти результаты непосредственно на человека, поскольку нейронные цепи мышей существенно отличаются. Но эта замена могла дать нам некоторое эволюционное преимущество в решении определённых задач по сравнению с нашими предками", — отметил Сян-Чунь Цзюй из OIST.

Что дальше?

ADSL — лишь один из нескольких ферментов, изменившихся в ходе эволюции человека. Учёные только начинают понимать, как эти метаболические сдвиги повлияли на наше развитие.

"Мы начинаем понимать последствия некоторых из этих изменений и, таким образом, вместе разгадывать загадку того, как изменился наш метаболизм за последние полмиллиона лет нашей эволюции. Следующим шагом станет изучение того, какие эффекты могут оказывать сочетания этих изменений", — заключил профессор Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары запрещают онихэктомию из-за риска пожизненной хромоты и поведенческих проблем у кошек сегодня в 17:52

Забота, которая калечит: популярная процедура для кошек признана пыткой

Узнайте, как удаление когтей у кошек влияет на их здоровье. Новое исследование раскрывает серьезные последствия онихэктомии для домашних питомцев.

Читать полностью » Учёные идентифицировали восемь генов, связанных с риском развития шизофрении сегодня в 17:03

Генетический след шизофрении: откуда берутся страдания

Учёные обнаружили 8 новых генов, связанных с шизофренией. Это открытие может изменить подход к лечению психических расстройств и понять их генетические корни.

Читать полностью » Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров сегодня в 16:40

Выжившие в огне: история черепах, которые переждали конец света в раковине

Учёные выяснили, как черепахи пережили падение астероида 66 млн лет назад. Секрет — в особом рационе и месте обитания. Открыт новый древний вид!

Читать полностью » Астрономы обнаружили новые данные о возможной Девятой планете Солнечной системы сегодня в 16:29

Откройте глаза на загадки Вселенной: что ждет нас на краю Солнечной системы

Ученые выдвинули гипотезу о существовании загадочной "Планеты Y" на окраинах Солнечной системы. Эта находка может изменить наше понимание космоса!

Читать полностью » Учёные расшифровали структуру белка древнего вируса в ДНК человека — прорыв в лечении рака сегодня в 14:21

Разгадка трёхмерной головоломки: учёные обнаружили ключ к лечению волчанки и онкологии

Ученые расшифровали структуру HERV-K Env, вируса в геноме человека. Это прорыв в изучении аутоиммунных и раковых заболеваний. Подробнее о новом открытии и его значении для медицины.

Читать полностью » Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень сегодня в 13:21

Сенсоры больше не преграда: создан прорывной глаз для машинного зрения – будущее уже здесь

Китайские ученые создали сенсор, имитирующий человеческий глаз. Ретиноморфный фотодиод (RPD) с динамическим диапазоном 200 дБ превосходит существующие аналоги в задачах машинного зрения.

Читать полностью » Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет сегодня в 12:21

Роботы-гуманоиды против синих воротничков: почему заменители человека — это миф, а не реальность

Профессор Кен Голдберг развенчивает миф о скором приходе гуманоидных роботов: парадокс Моравека, нехватка данных и 5-10 лет отставания. Почему строители и повара в безопасности, а ИИ пока не заменит физический труд.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет пауков Psechrus clavis: светлячки в паутине как приманка для охоты сегодня в 11:21

Живой фонарь в паутине: зачем пауки из Восточной Азии коллекционируют светлячков — невероятное открытие

Ученые обнаружили, что пауки Psechrus clavis используют светлячков как "живые фонари", привлекая добычу. Это уникальная охотничья стратегия, раскрывающая сложные взаимодействия хищников и жертв.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Жесты водителей: как распознать сигнал о проблеме с тормозами или фарами
Красота и здоровье

Диетолог Ягель: хроническая тревога усиливает синдром раздражённого кишечника
ЦФО

Новый педагогический институт начинает работу с 1 сентября 2025 года в Муроме
Красота и здоровье

Дерматолог Гитика Миттал Гупта: сон на одном боку ускоряет появление морщин и асимметрии
Садоводство

Сирень и жасмин не любят осеннюю обрезку — как сохранить цветение весной
Мир

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС
Дом

Эксперты: щелчки и треск холодильника связаны с работой системы No Frost и циркуляцией хладагента
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru