В Греции охранница спасла воронёнка: дружба девушки и птицы превратилась в историю о преданности

Истории о дружбе человека и птицы редко бывают столь трогательными. Но именно такой случай произошёл в Греции, когда маленький ворон выпал из гнезда и оказался на дороге. Его спасла Вивиан Заркáда, охранница пятизвёздочного отеля. С этого момента началась удивительная история доверия, любви и непростого выбора между домом и дикой природой.

Падение и спасение

Воронёнок был ещё совсем крошечным — всего два месяца от роду. Не успев как следует расправить крылья, он сорвался из гнезда и приземлился прямо на асфальт. Судьба могла быть трагичной, если бы не случай: мимо проходила Вивиан. Черноволосая девушка в чёрной униформе security стала первым человеком, которого увидел птенец после падения. Она подняла его и сразу решила — бросить его не сможет.

Что говорят специалисты

По словам ветеринара Панайотиса Маргьеса, врановые легко привыкают к человеку, если оказываются в дружественной среде. Но одновременно они способны в любой момент вернуться к дикой жизни.

"Это всеядные птицы, им несложно добывать себе корм: от насекомых до фруктов и остатков пищи. Поэтому переход от домашнего укрытия к природе проходит достаточно мягко", — объяснил специалист.

Именно поэтому было решено оставить ворона у Вивиан, а не перевозить его в центр ANIMA: перелёт мог бы стать для него слишком стрессовым.

Жизнь под крышей

Сегодня Вивиан описывает свои будни с Адом как жизнь с маленьким ребёнком. Птенец играет, подражает её голосу, откликается на песни и требует внимания. Он умеет проявлять нежность: тянет клюв к её лицу, словно просит поцелуя, и тут же отвечает радостным криком. Более того, ворон тонко чувствует настроение хозяйки. Когда Вивиан грустит, он перестаёт резвиться, садится рядом и словно пытается её поддержать.

Соседство с собакой

В доме у Вивиан живёт и 13-летняя собака — Кьяра. Сначала она ревновала к новому жильцу, но постепенно приняла его. Теперь все трое составляют странную, но дружную семью. Ад спит спокойно в углу мебели, просыпается вместе с хозяйкой и лишь тогда начинает "разговаривать" своим карканьем.

Неизбежное расставание

Самым трудным испытанием для Вивиан станет весна, когда у врановых начинается брачный период. Тогда придётся выпускать ворона в природу, постепенно приучая его к свободе. Поначалу он будет возвращаться, но однажды улетит окончательно — искать себе пару.

"Мне будет тяжело, — признаётся Вивиан, — но я не имею права лишать его естественной жизни".

Она уже посвятила птице стихи, в которых просит звёзды и луну быть свидетелями их последней встречи.

Почему вороны так особенные

Учёные давно отмечают высокий уровень эмоционального интеллекта у врановых. Эти птицы живут парами, верны своему партнёру и способны выражать широкий спектр эмоций. Они умеют играть, решать задачи и формировать прочные социальные связи. Неудивительно, что встреча ворона и девушки превратилась в историю о настоящей дружбе, в которой каждый день наполнен заботой и пониманием.

История Ада — это рассказ о доверии, эмоциональной близости и неизбежности расставаний. Она напоминает нам: даже дикая птица способна на глубокую связь с человеком, если встретит в нём любовь и принятие.