Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Microsoft
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:46

Не ассистент, а живой человек: новая модель от Microsoft умеет путаться, перебивать и злиться

Microsoft представила языковую модель UserLM-8B для симуляции поведения человека в диалоге

Microsoft представила новую языковую модель UserLM-8B, которая стала первым крупным экспериментом компании по симуляции человеческого поведения в диалоге. В отличие от классических моделей вроде GPT, создающих ответы от лица ассистента, UserLM воспроизводит речь и реакции самого пользователя — с ошибками, сомнениями, эмоциями и сменой мнений.

Что такое UserLM-8B

UserLM-8B создана на основе модели Llama 3.1 8B, но дообучена на уникальном корпусе WildChat-1M - наборе из более миллиона реальных и синтетических диалогов. Этот массив данных включает переписки из форумов, учебных чатов и социальных сетей, где люди задают вопросы, пересказывают мысли, спорят, ошибаются и поправляют себя.

Такой подход позволил добиться необычайной реалистичности: модель может перебивать, просить "объяснить попроще" или даже использовать разговорные обороты. Microsoft отмечает, что цель проекта — не создание ещё одного ассистента, а разработка инструмента, способного имитировать поведение живого человека.

Как работает модель

UserLM-8B обучена анализировать контекст диалога и выбирать ответ не с позиции "знания", а с точки зрения вероятного поведения человека в аналогичной ситуации.
Модель:

• допускает неточности и уточняет их;
• задаёт уточняющие вопросы;
• выражает эмоции через лексику и интонацию;
• может менять точку зрения по мере получения новой информации.

Эти особенности создают эффект присутствия реального собеседника и позволяют использовать UserLM для имитации сложных разговоров между людьми и системами ИИ.

Новый подход Microsoft

По сути, UserLM переворачивает привычную парадигму взаимодействия человека и ИИ. Если GPT-модели учат машину говорить как ассистент, то UserLM делает обратное — учит искусственный интеллект понимать, как говорит человек.

"UserLM может, например, перебивать, просить объяснить попроще или использовать разговорные выражения", — отмечается в исследовании Microsoft.

Компания рассматривает модель как основу для целого направления — AI simulation, где ИИ выступает в роли клиента, ученика или пользователя. Это открывает широкие возможности для тестирования и обучения других систем.

Где можно применять UserLM

Microsoft уже видит несколько направлений внедрения:

  1. Колл-центры и службы поддержки.
    Модель может имитировать клиентов с разным уровнем знаний и эмоций, помогая тренировать операторов и виртуальных ассистентов.

  2. Образовательные платформы.
    UserLM способна изображать студентов, задающих вопросы и совершающих типичные ошибки, что делает обучение преподавателей и ИИ-наставников более реалистичным.

  3. Тестирование интерфейсов и приложений.
    Встроенная в Copilot Studio, модель позволит разработчикам проверять, как их решения реагируют на непредсказуемые запросы пользователей.

  4. Исследование социальных сетей и коммуникаций.
    UserLM может служить инструментом для анализа поведения аудитории, моделируя реакцию людей на контент или события.

Почему это важно

Ранее компании тестировали чат-ботов и голосовых ассистентов с помощью заранее прописанных сценариев. Но такой подход плохо отражал реальную картину — ведь пользователи действуют спонтанно.

UserLM-8B предлагает решение этой проблемы: она способна создавать динамические, непредсказуемые сценарии общения, что делает процесс тестирования значительно ближе к жизни. Это особенно важно для систем, которые должны понимать эмоции, сарказм, недопонимание или неформальную речь.

Сравнение: ассистент против пользователя

Критерий GPT / Copilot UserLM-8B
Роль в диалоге Ассистент, объясняющий Пользователь, задающий вопросы
Цель общения Давать ответы Инициировать и уточнять запросы
Поведение Логичное, последовательное Естественное, непредсказуемое
Ошибки Минимальные Возможны и даже желательны
Использование Чат-боты, помощь Симуляция, обучение, тестирование

Как это влияет на развитие ИИ

Появление UserLM знаменует переход от "моделей знания" к "моделям поведения". Ранее ИИ создавался для генерации корректных ответов, теперь же — для воспроизведения человеческого мышления и реакции.

Такой подход позволит не только лучше обучать ассистентов, но и создавать системы, способные понимать человека на эмоциональном уровне. Это приближает разработку к идее социального ИИ - машин, способных учитывать интонацию, контекст и даже настроение собеседника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: тестировать ИИ с идеальными пользователями.
    Последствие: модель не готова к реальным диалогам.
    Альтернатива: использовать UserLM для имитации естественного поведения.

  2. Ошибка: игнорировать человеческий фактор.
    Последствие: ассистент реагирует шаблонно и раздражает пользователя.
    Альтернатива: обучать модели взаимодействию с эмоциями и ошибками.

  3. Ошибка: создавать статичные скрипты для обучения.
    Последствие: отсутствует адаптивность.
    Альтернатива: динамические диалоги на базе симуляции пользователей.

А что если использовать UserLM в реальном бизнесе?

Представьте обучение колл-центра, где операторы не просто читают сценарии, а общаются с "виртуальными клиентами", которые могут злиться, путаться или менять мнение. Или разработку чат-бота для банка, который тестируется на тысячах симулированных запросов о кредитах и переводах.

UserLM делает эти задачи реальностью, заменяя статичные тесты живыми интерактивными диалогами.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Повышает реализм тестирования Требует мощных вычислительных ресурсов
Улучшает обучение ассистентов Сложно контролировать поведение симуляции
Универсальность сценариев Возможен дрейф к непредсказуемым ответам
Подходит для разных отраслей Пока доступна только в исследовательском формате

FAQ

Где опубликованы результаты проекта?
Исследование размещено на платформе Hugging Face и доступно для изучения специалистами в области ИИ.

Можно ли использовать UserLM-8B открыто?
Пока модель доступна в исследовательском режиме. Microsoft рассматривает возможность интеграции в Copilot Studio и Vertex AI для корпоративных пользователей.

Чем она отличается от GPT-4?
GPT обучен отвечать как эксперт, а UserLM — говорить как обычный человек. Их можно использовать вместе: один играет роль ассистента, другой — пользователя.

Зачем моделировать ошибки и эмоции?
Чтобы системы искусственного интеллекта учились реагировать не на идеальные запросы, а на реальные человеческие ситуации.

Мифы и правда

Миф: UserLM создаёт фейковых людей.
Правда: модель не имитирует конкретных персон, а лишь поведенческие паттерны речи.

Миф: такие модели опасны для этики.
Правда: Microsoft ограничивает использование симуляций в тестовых и исследовательских целях.

Миф: UserLM — просто улучшенный чат-бот.
Правда: это отдельный класс моделей, предназначенных для тренировки других ИИ.

Исторический контекст

С начала 2020-х годов Microsoft активно развивает направление симуляции взаимодействия человека и ИИ. Первые эксперименты проводились в проектах DialoGPT и Turing Natural Language Generation, но UserLM стал первым масштабным примером, где моделируется не ассистент, а сам пользователь. Этот сдвиг отражает новую философию разработки — от подражания знаниям к подражанию поведению.

3 интересных факта

• Корпус WildChat-1M объединяет реальные и синтетические диалоги — редкий гибридный подход в обучении моделей.
• UserLM-8B способна выражать неопределённость ("я не уверен", "может быть"), что делает диалог ближе к человеческому.
• Microsoft планирует создать серию моделей UserLM разного размера — от компактных для тестов до промышленных для симуляции миллионов пользователей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MIT Technology Review: в Китае насчитывается более 1,5 тыс. компаний, производящих игрушки с ИИ вчера в 21:16
Игрушка, которая говорит голосом мамы: новый тренд довёл родителей до мурашек

В Китае стремительно растёт рынок игрушек с искусственным интеллектом. От шарика BubblePal до плюшевых FoloToy — как ИИ превращает обычные игрушки в умных друзей и почему родители не всегда в восторге.

Читать полностью » Apple представит MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro с чипом M5 в октябре — MacRumors вчера в 20:17
Где шоу, Тим? Apple решила, что релизы теперь можно делать по-тихому — и все всё равно купят

Apple готовит октябрьский марафон новинок — от MacBook Pro и iPad Pro на M5 до нового Vision Pro и AirTag 2. Всё покажут без шоу, но с эффектом.

Читать полностью » Microsoft выпустила обновление Copilot 1.25095.161.0 с поддержкой Google-сервисов вчера в 19:16
Презентация за минуту и план встреч из ниоткуда: как Copilot сливает все сервисы в один экран

Microsoft выпустила обновление Copilot с функциями Connections и экспорта документов. Теперь ИИ может объединять сервисы Google и Microsoft и создавать файлы Office по одному запросу.

Читать полностью » Apple увеличила выплаты за найденные уязвимости до 5 миллионов долларов — Иван Крстич вчера в 18:52
Охота за миллионами в коде: как Apple превратила поиск уязвимостей в золотую жилу для хакеров

Apple предложила крупнейшие выплаты за найденные уязвимости — теперь эксперты по безопасности могут заработать миллионы, помогая укреплять цифровую защиту бренда.

Читать полностью » Поддельные приложения Sora появились в App Store после запуска сервиса OpenAI вчера в 17:16
Новая напасть в App Store: как фейковая Sora пробралась в каждый третий айфон

После запуска видеогенератора Sora в App Store появились десятки поддельных приложений с тем же названием. Как они обошли модерацию Apple и чего теперь опасаться пользователям?

Читать полностью » NotebookCheck: установка Windows 11 возможна через консоль после отключения интернета вчера в 16:30
Microsoft опять промахнулась: новые лазейки ставят под сомнение всю стратегию безопасности

Новые приёмы позволяют установить Windows 11 без учётной записи Microsoft: какие методы работают сейчас, какие риски они несут и какие есть безопасные альтернативы.

Читать полностью » Similarweb: ChatGPT обогнал TikTok и занял пятое место в мировом рейтинге вчера в 15:16
ИИ уже в топе мира: сайт ChatGPT обогнал TikTok и догоняет YouTube

ChatGPT стал пятым по посещаемости сайтом в мире, единственным из топ-10, кто вырос в сентябре. Почему аудитория OpenAI настолько лояльна — и кто пытается догнать?

Читать полностью » В России публичные сети Wi-Fi защищены протоколами HTTPS и системой DPI — Дом.ру вчера в 14:38
Он выглядит как городской Wi-Fi, но тянет деньги с карты — как не попасться

Многие по-прежнему боятся пользоваться городским Wi-Fi. Эксперты объяснили, почему эти страхи безосновательны и как действительно защитить свои данные.

Читать полностью »

Новости
Дом
Декор на Хэллоуин: тыквы, призраки и осенние композиции для квартиры
Спорт и фитнес
Ученые и тренеры: тренировки с собственным весом развивают мышцы не хуже силовых
Еда
Салат из корейской моркови, фасоли и колбасы готовится за 10 минут
Еда
Торт без выпечки из савоярди и клубники получается нежным
Туризм
Самара: история, достопримечательности и значение города на Волге
Наука
Экстракт зелёного чая помог мышам с ожирением снизить вес и улучшить обмен — Розмари Оттон
Технологии
Министр экономики Тайваня: передовые техпроцессы останутся на острове, несмотря на давление США
Авто и мото
"Автостат": в сентябре 2025 года в России продали 1247 новых электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet