Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Халк Хоган
Халк Хоган
© commons.wikimedia.org by Mike Kalasnik from Havertown, PA, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:24

Вдова Хогана готова к суду: трагедия грозит перерасти в громкий процесс

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции

Смерть легендарного рестлера Халка Хогана стала шоком для поклонников по всему миру. Его супруга Скай Дейли заявила, что трагедия могла произойти из-за халатности врачей, оперировавших спортсмена. Женщина уже готовится к судебным разбирательствам и требует объективного расследования.

Последняя операция Халка Хогана

Весной 2025 года 71-летний Хоган перенёс хирургическое вмешательство на шее. По словам вдовы, именно тогда и была допущена роковая ошибка. По её версии, медики повредили диафрагмальный нерв, который отвечает за дыхание.

В июле спортсмену резко стало плохо. 24 числа Скай Дейли вызвала службу спасения, сообщив, что её муж перестал дышать. Прибывшие врачи зафиксировали остановку дыхания, но не нашли признаков внезапного сердечного приступа.

Подозрения на врачебную ошибку

Свидетельства о возможном повреждении нерва появились и в отчётах специалистов, находившихся в доме рестлера в день его смерти. По их словам, дыхательная функция могла быть нарушена именно после майской операции.

"У 71-летнего Халка не было внезапного сердечного приступа, а просто остановилось дыхание", — сообщил врач полиции.

После этого вдова настояла на проведении частного вскрытия, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о врачебной халатности.

Реакция семьи и планы Скай Дейли

Скай Дейли не скрывает возмущения. Она считает, что смерть её мужа — результат некомпетентности медиков, и намерена подать иск. По словам женщины, речь идёт не только о личной трагедии, но и о прецеденте, который может уберечь других пациентов от подобных ошибок.

Ранее Хоган неоднократно обращался к врачам из-за проблем со спиной и шейным отделом, полученных в результате многолетних выступлений на ринге. Он перенёс больше десятка операций, но всегда возвращался к привычной жизни.

Легенда рестлинга и кино

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, стал символом профессионального рестлинга в 1980-х. Благодаря его харизме и популярности шоу World Wrestling Federation (ныне WWE) превратилось в массовое развлечение.

Помимо карьеры на ринге, он активно снимался в кино и на телевидении. Дебютом стала роль в "Рокки 3" в 1982 году, после чего Хоган получил главные роли в нескольких боевиках и семейных комедиях. Его образ мускулистого борца с добродушной улыбкой закрепился в массовой культуре на десятилетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме сегодня в 0:56

Что Вуди Аллен понял о Трампе ещё в 90-х — и почему это актуально сейчас

Вуди Аллен рассказал, кого мечтал бы снова пригласить в свой фильм. Речь идёт о человеке, которого обычно не связывают с кино.

Читать полностью » Любовь Успенская высказалась о разнице между дочерью Татьяной Плаксиной и её возлюбленным вчера в 23:56

"Это её выбор, но…": откровенное признание Успенской об избраннике дочери

Любовь Успенская прокомментировала отношения дочери Татьяны Плаксиной, но её слова вызвали жаркие обсуждения. Что именно сказала певица?

Читать полностью » Незнакомцы незаконно проникли в поместье автора вчера в 22:58

Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

В Великобритании неизвестные проникли в историческое поместье, где писал Чосер. Что они искали в доме с многовековой историей?

Читать полностью » Бен Стиллер назвал драму вчера в 20:54

Почему именно неудачная роль сделала Бена Стиллера по-настоящему счастливым

Бен Стиллер рассказал о фильме, который провалился в прокате, но стал для него самым ценным опытом в начале карьеры. Узнайте, почему он так важен.

Читать полностью » Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году вчера в 19:59

Горькая ошибка Кертис: момент с Дианой, который нельзя вернуть

Джейми Ли Кертис раскрыла историю о том, как всего за два месяца до трагедии упустила шанс встретиться с принцессой Дианой.

Читать полностью » Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере вчера в 18:37

Хогвартс снова оживает: любимый преподаватель заклинаний возвращается на экраны

В сериале HBO по "Гарри Поттеру" зрителей ждут знакомые и новые лица, а участие актера из оригинальных фильмов добавит проекту особую атмосферу.

Читать полностью » Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенёс операцию по удалению рака кожи вчера в 17:52

Кулинарный кумир на больничной койке: неожиданный удар судьбы для Гордона Рамзи

Известный повар Гордон Рамзи обратился к подписчикам с тревожной новостью — врачи диагностировали у него рак кожи. Что стало причиной и как он восстанавливается?

Читать полностью » Врачи запретили Леониду Якубовичу алкоголь и сладости после диагноза диабет — Life.ru вчера в 16:46

Болезнь изменила правила игры: что теперь запрещено ведущему "Поле чудес"

Леониду Якубовичу пришлось резко изменить привычки после неожиданного диагноза. Что запретили врачи и как это скажется на его жизни?

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовьте кексы с изюмом на кефире по рецепту от кулинарного блога
Садоводство

В Ленинградской области летом 2025 года вырастили дыню Подарок дедушки Хо Ши Мина
Еда

Рецепт салата Мимоза с яйцами и сыром обновили на основе советов шеф-поваров
Спорт и фитнес

Недосып снижает эффективность похудения: исследование Sleep
Авто и мото

В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон
Садоводство

Как вырастить сладкую дыню: раскройте секрет рассады и подкормки для богатого урожая
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet