Вдова Хогана готова к суду: трагедия грозит перерасти в громкий процесс

Смерть легендарного рестлера Халка Хогана стала шоком для поклонников по всему миру. Его супруга Скай Дейли заявила, что трагедия могла произойти из-за халатности врачей, оперировавших спортсмена. Женщина уже готовится к судебным разбирательствам и требует объективного расследования.

Последняя операция Халка Хогана

Весной 2025 года 71-летний Хоган перенёс хирургическое вмешательство на шее. По словам вдовы, именно тогда и была допущена роковая ошибка. По её версии, медики повредили диафрагмальный нерв, который отвечает за дыхание.

В июле спортсмену резко стало плохо. 24 числа Скай Дейли вызвала службу спасения, сообщив, что её муж перестал дышать. Прибывшие врачи зафиксировали остановку дыхания, но не нашли признаков внезапного сердечного приступа.

Подозрения на врачебную ошибку

Свидетельства о возможном повреждении нерва появились и в отчётах специалистов, находившихся в доме рестлера в день его смерти. По их словам, дыхательная функция могла быть нарушена именно после майской операции.

"У 71-летнего Халка не было внезапного сердечного приступа, а просто остановилось дыхание", — сообщил врач полиции.

После этого вдова настояла на проведении частного вскрытия, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о врачебной халатности.

Реакция семьи и планы Скай Дейли

Скай Дейли не скрывает возмущения. Она считает, что смерть её мужа — результат некомпетентности медиков, и намерена подать иск. По словам женщины, речь идёт не только о личной трагедии, но и о прецеденте, который может уберечь других пациентов от подобных ошибок.

Ранее Хоган неоднократно обращался к врачам из-за проблем со спиной и шейным отделом, полученных в результате многолетних выступлений на ринге. Он перенёс больше десятка операций, но всегда возвращался к привычной жизни.

Легенда рестлинга и кино

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, стал символом профессионального рестлинга в 1980-х. Благодаря его харизме и популярности шоу World Wrestling Federation (ныне WWE) превратилось в массовое развлечение.

Помимо карьеры на ринге, он активно снимался в кино и на телевидении. Дебютом стала роль в "Рокки 3" в 1982 году, после чего Хоган получил главные роли в нескольких боевиках и семейных комедиях. Его образ мускулистого борца с добродушной улыбкой закрепился в массовой культуре на десятилетия.