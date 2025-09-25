Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:39

Миф о талии рушится: вращение обруча не убирает жир с живота

Фитнес-тренер Ольга Яблокова: вращение обруча не сжигает жир на животе локально

Многие считают, что вращение обруча помогает убрать лишние сантиметры на талии и быстро сжечь жир в области живота. Однако специалисты уверяют: это одно из самых распространённых заблуждений в фитнесе.

Жиросжигание и локальные зоны

Популярный миф гласит: если крутить обруч, жир "сгорит" именно на животе и боках. На деле процессы в организме устроены иначе.

"Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне", — пояснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Обруч действительно активирует мышцы пресса, но это не означает, что жир уйдёт именно в этой зоне быстрее.

Энергозатраты при тренировке с обручем

Вращение обруча относится к упражнениям с невысокой интенсивностью.

"Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой", — отметила Яблокова.

Такие цифры сопоставимы с лёгкой прогулкой. Для снижения веса этого недостаточно, если не совмещать обруч с другими видами физической активности и сбалансированным питанием.

Сравнение: обруч и другие нагрузки

Упражнение Время Примерный расход калорий
Вращение обруча 20 минут 100-150 ккал
Бег трусцой 20 минут 200-250 ккал
Силовая тренировка 40 минут 250-400 ккал
Велотренажёр (средний темп) 30 минут 200-300 ккал

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Надежда только на обруч → медленный прогресс → добавить кардио и силовые тренировки.

  • Ежедневные короткие занятия без диеты → отсутствие снижения веса → сочетать с корректировкой питания.

  • Ожидание локального жиросжигания → разочарование → работа с телом в целом.

А что если…

Обруч использовать не для похудения, а для тонуса мышц и лёгкой активности? В таком случае он будет полезным дополнением к тренировкам, особенно для разминки или поддержания гибкости талии.

FAQ

Можно ли похудеть только с помощью обруча?
Нет, без кардио и контроля питания результат будет минимальным.

Сколько времени нужно крутить обруч, чтобы был эффект?
Не менее 30 минут в сочетании с другими нагрузками.

Полезен ли обруч для талии?
Да, он укрепляет мышцы и улучшает кровообращение, но жир локально не сжигает.

