Миф о талии рушится: вращение обруча не убирает жир с живота

Многие считают, что вращение обруча помогает убрать лишние сантиметры на талии и быстро сжечь жир в области живота. Однако специалисты уверяют: это одно из самых распространённых заблуждений в фитнесе.

Жиросжигание и локальные зоны

Популярный миф гласит: если крутить обруч, жир "сгорит" именно на животе и боках. На деле процессы в организме устроены иначе.

"Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне", — пояснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Обруч действительно активирует мышцы пресса, но это не означает, что жир уйдёт именно в этой зоне быстрее.

Энергозатраты при тренировке с обручем

Вращение обруча относится к упражнениям с невысокой интенсивностью.

"Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой", — отметила Яблокова.

Такие цифры сопоставимы с лёгкой прогулкой. Для снижения веса этого недостаточно, если не совмещать обруч с другими видами физической активности и сбалансированным питанием.

Сравнение: обруч и другие нагрузки