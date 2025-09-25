Миф о талии рушится: вращение обруча не убирает жир с живота
Многие считают, что вращение обруча помогает убрать лишние сантиметры на талии и быстро сжечь жир в области живота. Однако специалисты уверяют: это одно из самых распространённых заблуждений в фитнесе.
Жиросжигание и локальные зоны
Популярный миф гласит: если крутить обруч, жир "сгорит" именно на животе и боках. На деле процессы в организме устроены иначе.
"Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне", — пояснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.
Обруч действительно активирует мышцы пресса, но это не означает, что жир уйдёт именно в этой зоне быстрее.
Энергозатраты при тренировке с обручем
Вращение обруча относится к упражнениям с невысокой интенсивностью.
"Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой", — отметила Яблокова.
Такие цифры сопоставимы с лёгкой прогулкой. Для снижения веса этого недостаточно, если не совмещать обруч с другими видами физической активности и сбалансированным питанием.
Сравнение: обруч и другие нагрузки
|Упражнение
|Время
|Примерный расход калорий
|Вращение обруча
|20 минут
|100-150 ккал
|Бег трусцой
|20 минут
|200-250 ккал
|Силовая тренировка
|40 минут
|250-400 ккал
|Велотренажёр (средний темп)
|30 минут
|200-300 ккал
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Надежда только на обруч → медленный прогресс → добавить кардио и силовые тренировки.
-
Ежедневные короткие занятия без диеты → отсутствие снижения веса → сочетать с корректировкой питания.
-
Ожидание локального жиросжигания → разочарование → работа с телом в целом.
А что если…
Обруч использовать не для похудения, а для тонуса мышц и лёгкой активности? В таком случае он будет полезным дополнением к тренировкам, особенно для разминки или поддержания гибкости талии.
FAQ
Можно ли похудеть только с помощью обруча?
Нет, без кардио и контроля питания результат будет минимальным.
Сколько времени нужно крутить обруч, чтобы был эффект?
Не менее 30 минут в сочетании с другими нагрузками.
Полезен ли обруч для талии?
Да, он укрепляет мышцы и улучшает кровообращение, но жир локально не сжигает.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru