Древняя пещера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:37

Зловещая тайна Уэй Цомпантли: человеческие черепа расскажут о прошлом Мехико

Ученые исследуют ДНК из Уэй Цомпантли, чтобы раскрыть тайны жертвоприношений ацтеков

Спустя десятилетие после ошеломляющей находки в историческом центре Мехико, "Уэй Цомпантли" в Теночтитлане, гигантское сооружение, возведенное из человеческих черепов, продолжает раскрывать новые горизонты в понимании общества и ритуалов мешиков. Обнаруженная в 2015 году башня, в рамках программы городской археологии Национального института антропологии и истории (INAH), по-прежнему остается одной из самых впечатляющих археологических находок в колониальном прошлом столицы.

Раскопки на участке, расположенном по адресу улица Гватемала, 24, давно завершены, но проект вступил в интенсивную лабораторную фазу в музее Темпло-Майор (MTM). Там 214 черепов, тщательно очищенных, стабилизированных и отреставрированных, проходят экспертизу в лабораториях биоархеологии и генетики Национальной школы антропологии и истории (ENAH). Ученые кропотливо изучают каждый череп, пытаясь понять происхождение, возраст, пол и обстоятельства смерти людей, чьи останки были использованы для строительства этой ужасающей башни.

Два проекта: раскрывая географию и генетику жертв

В настоящее время реализуются два взаимодополняющих проекта, которые призваны раскрыть как географическое происхождение жертв, так и их генетические особенности. Первый проект сосредоточен на анализе стабильных изотопов углерода, кислорода и стронция в первых коренных зубах, если они сохранились.

Пища и напитки, потребляемые человеком в раннем детстве, содержат химические маркеры, которые могут указывать на место рождения человека. Благодаря финансированию Министерства культуры Мексики, 83 образца черепов были отправлены в Университет Джорджии в США.

Второй проект посвящен изучению древней ДНК. Образцы костей обрабатываются в ENAH, а затем отправляются в Институт Макса Планка (MPI) в Германии, являющийся мировым лидером в области палеогеномики. В рамках соглашения INAH-MPI, мексиканский биохимик Родриго Баркера, выпускник ENAH, а ныне сотрудник MPI, сотрудничает с физическим антропологом Виктором Акунья, чтобы воссоздать генетические профили людей, принесённых в жертву.

Сохранение на месте: защита от времени

Специалисты по консервации MTM и физические антропологи также тщательно следят за состоянием цомпантли, чтобы своевременно заметить ухудшение и принять долгосрочные меры по защите этого уникального объекта. Необходимо обеспечить сохранность этой исторической структуры, которая является свидетельством древних ритуалов и верований. Работа по сохранению включает в себя не только мониторинг состояния, но и разработку стратегий для защиты от внешних факторов, таких как погодные условия и антропогенное воздействие.

Изучение этой конструкции оказалось сложной задачей. В отличие от европейских оссуариев, где черепа расположены в декоративном порядке, как, например, в португальской Часовне костей или парижских катакомбах, в Уэй Цомпантли черепа были частью строительной системы. Прежде чем приступить к исследованию сохранившихся образцов, команда извлекла около 11 000 фрагментов костей, относящихся к пяти этапам строительства башни.

Первые результаты: раскрытие пола и возраста жертв

Первичный анализ показывает, что 46,3 % черепов принадлежат мужчинам, 37,4 % — женщинам, а остальные являются неполными или принадлежат детям. Отсутствие теменных отверстий на черепах детей указывает на то, что с ними обращались иначе, поскольку сверление могло повредить кости. Что касается взрослых, остается открытым вопрос: как нижние челюсти удерживались на месте после удаления мягких тканей в рамках ритуальной подготовки?

Черепа, сохранившиеся в первозданном виде, не тронутые животными после захоронения, свидетельствуют о высоком мастерстве процесса подготовки жертв. Это указывает на сложную организацию ритуальных практик и значимость, которую общество мешиков придавало этим церемониям. Продолжающиеся исследования обещают еще больше раскрыть тайны этих древних людей и их сложной культуры.

Три интересных факта:

  • Цомпантли в Теночтитлане является самым большим известным примером такого рода в регионе Мезоамерики.
  • Существует предположение, что черепа использовались для передачи сакральной силы и связи с богами.
  • Строительство Уэй Цомпантли могло быть связано с праздниками и военными победами.

