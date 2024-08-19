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ЕКА показало снятые
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"Хаббл" запечатлел спираль сверхновых: величественная красота рождения далёкой галактики

ЕКА показало снятые "Хабблом" сверхновые в галактике UGC 11861

Европейское космическое агентство выложило фото галактики UGC 11861, снятое космическим телескопом "Хаббл".

UGC 11861 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Цефея, которая находится в 69 миллионах световых лет от Земли. Она интересна тем, что прямо сейчас (для земного наблюдателя, а на самом деле — миллионы лет назад) переживает начальные этапы своего появления и развития.

Из газовых облаков и тёмных струек пыли эта галактика активно формирует новые звёзды, видимые в светящихся голубых пятнах на её внешних рукавах. Эта активность уже привела к трём подряд взрывам сверхновых в 1995, 1997 и 2011 годах. Первые два взрыва были сверхновыми типа II, которые происходят в результате коллапса массивной звезды в конце жизни

Снимок получен в ходе сбора космическим телескопом "Хаббл" данных для изучения сверхновых типа II и их окружения.

Фото: ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick

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