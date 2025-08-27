Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Вселенная расширяется странным образом: открытие Джеймса Уэбба ошарашило всех

Телескоп Джеймс Уэбб подтвердил расхождение в скорости расширения Вселенной

Телескоп "Джеймс Уэбб" снова потряс научное сообщество. Его последние наблюдения подтвердили аномалию, которая десятилетиями считалась лишь спором в расчетах. Речь идёт о загадочном напряжении Хаббла — расхождении в скорости расширения Вселенной. Теперь стало ясно: это не ошибка приборов и не человеческий фактор, а фундаментальная проблема нашего понимания космоса.

В чём суть конфликта

Скорость расширения Вселенной оценивается двумя способами:

  • карты реликтового излучения (данные спутника "Планк") показывают 67 км/с/Мпк,
  • измерения по цефеидам дают около 74 км/с/Мпк.

Разница почти в 10% кажется небольшой, но для науки это огромный разрыв. Нобелевский лауреат Ксавье Рисс и его коллеги перепроверяли расчёты множество раз, и результат оставался прежним. Телескоп "Хаббл" фиксировал ту же картину. Теперь и "Джеймс Уэбб" подтвердил: никакой погрешности приборов нет, противоречие реально.

Доказательства от "Уэбба"

Инфракрасные сенсоры нового поколения позволили телескопу наблюдать почти тысячу цефеид в далёких галактиках. Их данные полностью совпали с измерениями "Хаббла".

"Это не ошибка человека, это настоящая реальность, которую мы пока не понимаем", — заявил профессор Ксавье Рисс.

Расширение Вселенной выглядит быстрым при измерении по звёздам, но медленным, если исходить из реликтового излучения. Эта несостыковка подрывает устоявшуюся космологическую модель.

Возможные ответы

Если измерения не ошибочны, значит, сама теория нуждается в пересмотре. Некоторые учёные называют это "космологическим кризисом".

Нобелевский лауреат Дэвид Гросс считает, что эта загадка может открыть двери к новой физике. Среди гипотез — существование неизвестных частиц, дополнительные измерения, модифицированная гравитация и необычные свойства тёмной энергии.

Важную роль в разгадке может сыграть сочетание данных "Джеймса Уэбба" и космического телескопа "Евклид". Их результаты способны изменить наше понимание законов космического расширения.

Вселенная, которая остаётся непостижимой

Каждый новый инструмент, каким бы совершенным он ни был, открывает перед учёными ещё больше вопросов. "Джеймс Уэбб" уже стал символом этой научной революции. Космос показывает, что он гораздо сложнее и загадочнее, чем принято думать, и именно в этом скрывается его главная тайна.

