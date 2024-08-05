Газовый джекпот РФ и Турции: Стамбул готов стать центром продажи российского газа в Европу

Москва и Анкара готовятся к запуску крупнейшего международного газового хаба, который станет центром продажи российского газа в Европу. Идея хаба, предложенная Владимиром Путиным в октябре 2022 года, возникла после взрывов на газопроводах "Северный поток". Основная цель — перенаправить утраченные объемы поставок в Черное море и создать в Турции хаб, который обеспечит экспорт газа, в основном, в европейские страны. Об этом пишет РИА Новости.

Проект включает в себя транспортировку газа из России в Турцию по двум веткам "Турецкого потока" и "Голубого потока" с общей мощностью 47,5 млрд кубометров в год. Турция, которая уже увеличивает объемы газохранилищ, рассчитывает повысить импорт до 70-80 млрд кубометров и извлекать выгоду из транзита газа в Европу.

Отмечатеся, что создание хаба выгодно и для России, которая сможет увеличить экспорт по южному маршруту, и для Европы, несмотря на политические разногласия, так как потребность в дешевом и надежном газе остается. Европейские страны смогут получать газ в обезличенной форме, что позволяет избежать политических конфликтов, связанных с происхождением топлива.

Экономисты прогнозируют, что проект может стабилизировать европейский рынок газа, учитывая его высокую зависимость от импорта и сложность поддержания конкурентоспособности промышленности из-за высоких цен на СПГ.

Фото: phmsa. dot.gov/PHMSA.