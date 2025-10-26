На высоте птичьего полёта спрятан скелет динозавра: что скрывают аргентинские горы

На высоте около трёх тысяч метров над уровнем моря, среди сухих склонов аргентинских Анд, палеонтологи сделали открытие, которое проливает новый свет на раннюю историю динозавров. В провинции Ла-Риоха, в ущелье Кебрада-де-Санто-Доминго, исследователи обнаружили почти полный скелет древнего завроподоморфа, жившего более 225 миллионов лет назад - в самом конце триасового периода.

Новый вид получил имя Huayracursor jaguensis, что в переводе с языка кечуа и испанского означает "ветряной бегун из Хагуэ".

Открытие на высоте 3000 метров

Раскопки велись группой учёных CONICET - Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины. Этот район известен своими палеонтологическими богатствами: склоны, испещрённые слоями древних отложений, хранят останки рептилий и растений, переживших величайшее вымирание конца пермского периода.

Научный руководитель экспедиции Федерико Агилера рассказал, что находка стала настоящим подарком судьбы:

"Мы даже не ожидали встретить такую степень сохранности. Обычно из древних слоёв остаются лишь отдельные кости, но здесь — почти весь скелет, от черепа до хвоста".

Скелет был обнаружен в глинисто-песчаных породах, сформировавшихся вблизи древней речной долины. Условия захоронения оказались идеальными: быстрое оседание ила и отсутствие кислорода предотвратили разложение тканей, поэтому кости сохранились в анатомическом порядке.

Кто такой Huayracursor jaguensis

Huayracursor jaguensis принадлежал к завроподоморфам - группе, из которой позднее произошли знаменитые гиганты юрского и мелового периода: диплодоки, брахиозавры и апатозавры. Однако его собственные размеры были скромными: около двух метров в длину и весом до 18 килограммов - примерно столько, сколько весит крупная собака.

Этот динозавр передвигался на задних конечностях, обладал удлинённой шеей и сравнительно маленькой головой. По всей видимости, он питался растительностью — мягкими листьями и побегами, а его гибкая шея позволяла дотягиваться до низких ветвей кустарников и травянистых растений.

"Huayracursor показывает, что характерные для завроподов длинные шеи начали формироваться гораздо раньше, чем мы думали. Это ранняя стадия эволюции тех анатомических черт, которые позднее превратили завроподов в самых крупных существ на планете", — пояснил Федерико Агилера.

Исключительная сохранность

Редкость находки трудно переоценить. Палеонтологи нашли части черепа, почти полный позвоночный столб, ребра, таз и конечности - передние и задние. Обычно от динозавров такого возраста остаются лишь разрозненные кости, но здесь скелет оказался почти целым.

По словам исследователей, этот материал станет эталонным экземпляром для изучения ранних стадий эволюции завроподоморфов. Его включат в национальную коллекцию и оцифруют, чтобы предоставить доступ специалистам со всего мира.

С помощью компьютерной томографии учёные уже реконструировали внутреннюю структуру костей. Анализ показал, что у Huayracursor была активная метаболическая система, характерная для теплокровных организмов. Это подтверждает гипотезу, что первые динозавры были гораздо более подвижными и энергичными, чем считалось ранее.

Как выглядел древний "ветряной бегун"

По реконструкциям, Huayracursor имел изящное телосложение, длинный гибкий хвост и лёгкий скелет. Его передние лапы были короче задних, что указывает на двуногую походку. На каждой конечности располагались три длинных когтя, которые, вероятно, помогали удерживать равновесие и цепляться за неровную поверхность.

Учёные предполагают, что динозавр жил вдоль берегов древних рек, где произрастали папоротники, хвощи и первые голосеменные растения. Влажный климат и наличие водоёмов делали эту область идеальной для небольших растительноядных рептилий.

Таблица "Основные характеристики Huayracursor jaguensis"

Параметр Описание Время существования Конец триасового периода (225-230 млн лет назад) Тип Завроподоморф Длина тела ~2 метра Масса до 18 кг Образ жизни Наземный, растительноядный Особенности Удлинённая шея, двуногая походка, лёгкий скелет Место находки Ущелье Кебрада-де-Санто-Доминго, провинция Ла-Риоха, Аргентина Открытие 2025 год, экспедиция CONICET

Почему находка важна для науки

Открытие Huayracursor jaguensis помогает восполнить пробелы в понимании перехода от ранних динозавров к гигантским завроподам. До недавнего времени считалось, что длинная шея и растительная диета появились у этих животных только спустя десятки миллионов лет, уже в юрском периоде.

Однако новое открытие доказывает, что анатомические предпосылки к гигантизму формировались гораздо раньше. Эволюция шла по пути удлинения тела и перераспределения массы — адаптаций, позволивших впоследствии некоторым видам вырасти до 30 метров в длину.

Кроме того, находка демонстрирует географическое разнообразие ранних динозавров. До этого большинство ранних завроподоморфов находили в Южной Бразилии и на северо-западе Аргентины. Huayracursor же жил значительно южнее, что указывает на широкое распространение этих животных по древнему суперконтиненту Гондвана.

А что если динозавр был не один?

Сейчас палеонтологи продолжают раскопки в том же регионе, надеясь обнаружить следы других особей. По словам участников проекта, рядом с местом находки уже найдены фрагменты костей, предположительно принадлежащие животным того же вида.

Если удастся подтвердить существование группы Huayracursor, это может означать, что эти динозавры жили не поодиночке, а стадами, что ранее не наблюдалось у столь древних представителей завроподоморфов.

Эволюционный контекст

Триасовый период стал временем становления динозавров как доминирующей группы позвоночных. После глобального вымирания пермского времени освободились экологические ниши, и новые формы жизни начали быстро развиваться.

Huayracursor jaguensis относится к самому началу этой эры, когда динозавры ещё не достигли своих колоссальных размеров и разнообразия. Они только осваивали стратегию растительного питания и приспосабливались к новым условиям планеты.

Интересные факты о находке

Название рода Huayra происходит из языка кечуа и означает "ветер", что отсылает к сильным порывам, характерным для региона. Видовое имя jaguensis связано с ближайшим населённым пунктом Хагуэ, рядом с которым была проведена экспедиция. Скелет найден на высоте более 3000 метров, что делает его одной из самых "высокогорных" палеонтологических находок Южной Америки. Это один из самых полных динозавров триасового возраста, найденных на территории Аргентины. Исследователи предполагают, что его предки могли быть общими с родом Eoraptor - одним из первых известных динозавров на планете.

Что дальше

Команда CONICET планирует создать 3D-реконструкцию Huayracursor jaguensis, чтобы визуализировать его внешний вид и движения. После завершения исследований оригинальные кости будут выставлены в Национальном музее естественных наук в Буэнос-Айресе, а копии направят в местные музеи Ла-Риохи и Кордовы.