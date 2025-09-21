Суперкомпьютер на китайский лад: Huawei собрала "армаду" из миллиона чипов

Китайская Huawei сделала важный шаг в развитии собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания представила решения, которые должны повысить вычислительную мощность и снизить зависимость от иностранных технологий. Этот шаг особенно актуален после того, как китайские регуляторы ограничили закупки ИИ-ускорителей Nvidia для местных компаний. Теперь Huawei делает ставку на собственные разработки и новые методы объединения чипов.

Новая архитектура Huawei

Ключевым анонсом стала технология SuperPoD Interconnect. Она позволяет объединить до 15 тысяч ускорителей, включая фирменные чипы Huawei Ascend. Это решение напоминает систему NVLink от Nvidia, которая обеспечивает быструю связь между ИИ-чипами. Фактически речь идёт о создании масштабируемых кластеров, способных работать как единый вычислительный центр.

Такая возможность критически важна для китайской компании. Несмотря на то, что производительность отдельных чипов Ascend уступает решениям Nvidia, их объединение в кластеры позволяет компенсировать этот недостаток и предоставлять клиентам мощность, необходимую для обучения современных моделей искусственного интеллекта.

Развитие продуктовой линейки

Huawei представила две новые системы — Atlas 950 SuperCluster и Atlas 960 SuperCluster. В первой используется более 500 тысяч нейронных процессоров Ascend, во второй — свыше 1 миллиона. Запуск Atlas 950 намечен на следующий год. По заявлениям компании, её вычислительная мощность будет в 1,3 раза выше, чем у суперкомпьютера Colossus Илона Маска.

Ещё одно громкое заявление связано с узлом Atlas 950, включающим 8192 ускорителя Ascend. Его производительность, как утверждают в Huawei, превышает уровень Nvidia NVL144 в 6,7 раза. Таким образом, компания делает ставку на массовое масштабирование: даже если отдельный чип слабее, в совокупности система может превосходить конкурентов.

Планы на будущее

Huawei намерена развивать линейку Ascend и планирует выпустить три новых поколения этих чипов к 2028 году. Каждое обновление должно удваивать вычислительную мощность. Одновременно компания работает над серверными процессорами Kunpeng, чтобы предложить полный стек решений для ИИ-вычислений.

Интересно и то, что Huawei уже успела представить альтернативу Nvidia GB200 NVL72. Её система CloudMatrix 384 на 384 ускорителях Ascend 910C обеспечивает 300 петафлопс вычислительной мощности против 180 петафлопс у конкурента. Для китайских клиентов это становится важным аргументом в пользу перехода на отечественные технологии.

Сравнение решений

Система/чип Количество ускорителей Мощность (петафлопс) Конкурент SuperPoD Interconnect до 15 000 зависит от конфигурации Nvidia NVLink Atlas 950 SuperCluster >500 000 в 1,3 раза выше Colossus Colossus (Илон Маск) Atlas 960 SuperCluster >1 000 000 пока не раскрыта - Atlas 950 (8192 Ascend) 8192 в 6,7 раз выше NVL144 Nvidia NVL144 CloudMatrix 384 (Ascend 910C) 384 300 Nvidia GB200 NVL72 (180)

Что будет, если Huawei удастся выполнить планы по трём поколениям Ascend к 2028 году? Китай может получить собственную масштабную инфраструктуру ИИ, независимую от Nvidia и TSMC. Это не только снизит зависимость от импортных технологий, но и создаст конкуренцию на глобальном рынке.

Плюсы и минусы

Плюсы Huawei Минусы Huawei Независимость от Nvidia Отставание отдельных чипов по мощности Масштабируемость кластеров Высокая сложность разработки Активное развитие линейки Зависимость от китайского рынка Конкурентоспособность CloudMatrix Ограниченные поставки за пределами Китая

FAQ

Как выбрать между Nvidia и Huawei для ИИ-задач?

Если проект ориентирован на Китай, Ascend и Atlas становятся предпочтительным решением. На глобальном рынке Nvidia пока остаётся лидером.

Сколько стоит система Huawei Ascend?

Цены зависят от конфигурации. Для суперкомпьютеров типа Atlas счёт идёт на миллионы долларов, но меньшие комплекты доступны компаниям среднего уровня.

Что лучше для масштабных проектов — Atlas или CloudMatrix?

Atlas предназначен для сверхмасштабных вычислений, CloudMatrix — для задач среднего уровня с упором на эффективность.

