
© commons.wikimedia.org by seblinux78 from France is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:59

Китай обходит границы: Huawei бросает вызов Nvidia в гонке за мощнейшими ускорителями

Huawei удвоит производство флагманских ИИ-чипов Ascend 910C к 2026 году — Bloomberg

Китайская компания Huawei объявила о масштабном расширении производства своих ИИ-ускорителей, сигнализируя о стремлении укрепить позиции на рынке искусственного интеллекта. Источники Bloomberg сообщают, что в 2026 году Huawei планирует удвоить выпуск флагманских чипов Ascend 910C, доведя объем до примерно 600 тысяч единиц.

Масштабное увеличение производства

Помимо этого, Huawei рассчитывает нарастить общий выпуск кристаллов для всей серии чипов Ascend до 1,6 миллиона штук к 2026 году. Поскольку один ускоритель 910C использует два кристалла, компания заранее формирует стратегические запасы, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Инновации в производстве

Huawei также экспериментирует с выпуском чипов на базе передового 7-нм техпроцесса, разработанного SMIC. Если проект окажется успешным, новые ускорители позволят компании самостоятельно обучать крупные языковые модели для ключевых клиентов и адаптировать их для менее мощной инфраструктуры заказчиков. Ожидается, что продукт станет доступен не ранее 2027 года.

Доля рынка и возможности китайской индустрии

По оценкам специалистов, Huawei сможет задействовать до одной шестой мощностей всех китайских контрактных производителей чипов в 2026 году. С учетом потенциала местной индустрии, общий выпуск ИИ-чипов в Китае к концу следующего года может составить от 600 до 700 тысяч единиц.

Конкуренция и технологический разрыв

Представители Huawei признают, что текущие разработки компании отстают от предложений Nvidia на одно или два поколения. Тем не менее, фирма активно ищет альтернативные пути повышения производительности своей ИИ-инфраструктуры, сосредотачиваясь на комплексных решениях и оптимизации процессов обучения моделей.

Растущий спрос на ИИ-чипы

Спрос на миллионы ИИ-ускорителей продолжает оставаться высоким среди крупных китайских компаний, включая Alibaba и DeepSeek. В прошлом году Nvidia поставила китайским клиентам около 1 миллиона процессоров H20, однако доступ к рынку сейчас ограничен из-за экспортных ограничений США.

Сравнение производственных планов Huawei

Показатель 2025 год 2026 год (план)
Выпуск Ascend 910C ~300 тыс. ~600 тыс.
Общий выпуск кристаллов Ascend - 1,6 млн
Доля рынка китайских контрактных производителей - 1/6

Шаги Huawei для достижения цели

  1. Увеличение выпуска существующих моделей чипов Ascend.

  2. Эксперименты с 7-нм технологией SMIC для будущих ускорителей.

  3. Оптимизация ИИ-инфраструктуры для обучения и переноса моделей.

  4. Формирование стратегических запасов кристаллов для бесперебойной работы.

Потенциальные последствия и альтернативы

Ошибка: Недооценка разрыва с лидерами рынка → Последствие: ограниченная конкурентоспособность → Альтернатива: параллельное развитие собственного производства и сотрудничество с локальными контрактными заводами.

А что если…

Если проект с 7-нм чипами будет успешен, Huawei сможет значительно сократить зависимость от зарубежных поставщиков и обучать крупные модели ИИ на собственной инфраструктуре.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Снижение зависимости от иностранных поставщиков Технологический разрыв с Nvidia
Рост производственных мощностей Высокие инвестиции в R&D
Возможность масштабного обучения моделей ИИ Длительные сроки реализации новых продуктов

FAQ

Как выбрать ИИ-чип для компании?
Выбор зависит от задач: обучение больших моделей требует ускорителей с высокой вычислительной мощностью, тогда как инференс можно выполнять на менее производительных кристаллах.

Сколько стоят современные ИИ-чипы?
Стоимость варьируется в зависимости от модели и объема закупки. Флагманские ускорители Ascend 910C могут стоить существенно дороже массовых решений.

Что лучше для обучения ИИ — локальные чипы или облачные решения?
Локальные чипы дают полный контроль над инфраструктурой, облачные сервисы — гибкость и масштабируемость без крупных капитальных затрат.

Мифы и правда

  • Миф: китайские ИИ-чипы полностью догнали Nvidia.

  • Правда: Huawei все еще отстает на одно-два поколения, но активно развивает собственные технологии.

3 интересных факта

  1. Один ускоритель Ascend 910C использует два кристалла.

  2. Общий выпуск кристаллов для серии Ascend планируется до 1,6 млн к 2026 году.

  3. Huawei может использовать до 1/6 мощностей китайских контрактных производителей чипов.

Исторический контекст

С момента введения экспортных ограничений США в 2021 году Китай активно развивает собственное производство ИИ-чипов, пытаясь сократить зависимость от иностранных технологий и укрепить свои позиции на глобальном рынке.

