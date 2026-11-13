Создателя империи Nvidia захотели привлечь в Россию: один фактор делает такой сценарий почти невозможным

Подобные инициативы о приглашении основателя компании Nvidia Дженсона Хуанга работать в России, скорее всего, останутся на уровне громких заявлений и не найдут практического воплощения из-за колоссального разрыва в возможностях рынков, заявил основатель и генеральный директор стратегического HR-партнера для крупных компаний Changellenge Андрей Алясов. В комментарии для NewsInfo эксперт скептически оценил возможность переезда известного предпринимателя в нашу страну.

Ранее сообщалось, что парламентарий Антон Горелкин предложил российским технологическим корпорациям рассмотреть кандидатуру основателя Nvidia Дженсона Хуанга в качестве ценного кадра. Он отметил, что Россия вкладывает значительные ресурсы в создание собственных инженерных школ и микроэлектроники, а отставка топ-менеджера мирового уровня является шансом привлечь уникальный опыт в страну.

Алясов уверен, что приглашение Хуанга может преследовать исключительно медийные цели. Специалист провел параллель с несостоявшимися визитами в Россию западных звезд, отметив, что даже при наличии предварительных договоренностей реализация таких планов крайне маловероятна. По его словам, для самого Хуанга, остающегося крупным акционером Nvidia и востребованным экспертом на глобальном рынке, переезд в Россию лишен всякого смысла.

"Если и позовут, то только ради PR-эффекта, а не в реальности. Дженсону Хуангу смысла абсолютно никакого нет приезжать в Россию", — отметил Алясов.

Эксперт подчеркнул, что санкционное давление создает физические барьеры для работы специалистов такого уровня. В условиях ограниченного доступа к технологиям и необходимости переплачивать за оборудование российский рынок искусственного интеллекта оказывается в заведомо проигрышном положении по сравнению с американским. Современная автоматизация требует бесперебойных поставок комплектующих, что в текущих условиях затруднено. Кроме того, Россия ввела ответные меры и ограничила вывоз ряда материалов, используемых в высокотехнологичном производстве.

"В Соединенных Штатах Америки уровень возможностей в этой сфере в разы больше. Наши возможности супер ограничены, любой человек, который занимается искусственным интеллектом в России, вынужден в разы переплачивать за чипы и за прочий доступ к технологии. Объем чипов у нас в десятки раз меньше. А создавать с нуля их чисто для российского рынка нет смысла. Относительно небольшой рынок по сравнению с глобальным", — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, даже гениальный руководитель не способен в одиночку преодолеть системные ограничения. Алясов оценил вклад личности масштаба Хуанга в общий успех созданной им корпорации в 15-20 процентов, подчеркнув, что остальное зависит от инфраструктуры и масштабов рынка.

"Нужно понимать, что Дженсон — это человек возраста за 60. Он хорош именно в роли руководителя гигантской корпорации на десятки тысяч человек, которая уже устоялась. Если сейчас его рассматривать как условного стартапера, который с нуля запускает что-то, вот тут возникли бы вопросы", — считает HR.

Стоит учитывать, что сейчас многие разработчики начали искать новые ниши, адаптируясь к меняющимся условиям труда. При этом государственные ведомства продолжают разрабатывать новые ГОСТы для регулирования сферы инноваций.

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