Сохраняем суп на долгое время: как его правильно заморозить

Остывание
Дайте супу немного остыть перед хранением.
Используйте правильный контейнер
Выбирайте емкость, которая хорошо закрывается. Это предотвращает вытекание супа или попадание странных запахов из холодильника.
Избегайте переполнения
Оставьте немного места в верхней части контейнера. Суп может расширяться при замерзании.
Этикетка и дата
Наклейте на контейнер этикетку с датой. Это поможет вам узнать, когда вы его приготовили и когда лучше всего есть.
Заморозка порциями
Если вы сделали большую партию, замораживайте меньшими порциями. Таким образом, вы сможете размораживать только то, что вам нужно.
Быстро охладите
Не позволяйте супу пролежать слишком долго. Положите его в холодильник или морозильную камеру в течение двух часов, чтобы предотвратить распространение бактерий.
Безопасное размораживание
Когда будете готовы к употреблению, разморозьте суп в холодильнике.
Тщательно разогрейте
При повторном нагреве убедитесь, что он очень горячий. Это убивает любые микробы, которые могли проникнуть внутрь.
Фото: commons.wikimedia.org/Takeaway (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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