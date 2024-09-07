Эти советы помогут сохранить сено: все секреты от опытных дачников

Советы, как собирать и хранить сено

Сухой сбор урожая

Собирайте сено, когда оно сухое, желательно в солнечные дни. На мокром или влажном сене может развиться плесень, которая вредна для животных.

Режьте в нужное время

Срезайте сено, когда растения находятся в ранней стадии цветения. Это обеспечивает хорошую питательную ценность и вкусовые качества для животных.

Сушка на солнце

Дайте скошенному сено высохнуть на солнце в течение нескольких дней. Регулярно переворачивайте его, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Избегайте прессования, когда сено еще влажное.

Проверьте содержание влаги

Убедитесь, что содержание влаги в сене составляет около 15%. Слишком много влаги может привести к появлению плесени, а слишком малое количество может привести к чрезмерно сухому и менее питательному сену.

Храните в сухом месте

Храните тюки в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Держите их подальше от земли, чтобы предотвратить впитывание влаги.

Используйте брезент или чехлы

Накрывайте стога сена брезентом или другими защитными чехлами при хранении на открытом воздухе. Это помогает защитить сено от дождя и снега.

Хорошая циркуляция воздуха

Расположите тюки так, чтобы между ними было пространство, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Надлежащая вентиляция помогает предотвратить рост плесени.

Регулярные проверки

Регулярно проверяйте хранящееся сено на наличие признаков плесени или необычных запахов. Своевременно удалите все поврежденные тюки.

Фото: flickr.com/Frayle (public domain)