Вот как нужно хранить носки и ухаживать за ними: советы хозяйкам

Советы экспертов: как правильно хранить носки и ухаживать за ними

Как хранить носки

Выдвижной ящик — это просто лучшее решение для хранения носков. Их можно хранить здесь как в рулонах, так и в стопках. Если ящик довольно большой, а у вас много разных носков, то лучше всего купить разделитель.

Сворачиваем носки и колготки рулоном по длине и складываем в коробку, контейнер или органайзер с ячейками. Небольшой лайфхак: свернутые в рулон капроновые колготки можно складывать в капроновый носок, а затем в органайзер.

Как правильно стирать носки

Носки следует стирать после каждого использования. После высыхания хлопчатобумажные изделия рекомендуется гладить для придания гладкости, эластичности волокнам и для дезинфекции материала путем термической обработки.

Разделите носки по цвету. Черные и белые вещи стираются отдельно, шерстяные вещи, а также детские носки, нельзя класть в один барабан с остальными. Чтобы не терять пары, положите носки в пакеты для машинной стирки или закрепите зажимами.

Чтобы убрать запах носков, достаточно замочить их в теплой воде с пищевой содой на ночь, а затем постирать как обычно. Усилить эффект можно, добавив в воду лимонный сок.

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