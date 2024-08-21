Вот как нужно хранить носки и ухаживать за ними: советы хозяйкам

Как хранить носки
Выдвижной ящик — это просто лучшее решение для хранения носков. Их можно хранить здесь как в рулонах, так и в стопках. Если ящик довольно большой, а у вас много разных носков, то лучше всего купить разделитель.
Сворачиваем носки и колготки рулоном по длине и складываем в коробку, контейнер или органайзер с ячейками. Небольшой лайфхак: свернутые в рулон капроновые колготки можно складывать в капроновый носок, а затем в органайзер.
Как правильно стирать носки
Носки следует стирать после каждого использования. После высыхания хлопчатобумажные изделия рекомендуется гладить для придания гладкости, эластичности волокнам и для дезинфекции материала путем термической обработки.
Разделите носки по цвету. Черные и белые вещи стираются отдельно, шерстяные вещи, а также детские носки, нельзя класть в один барабан с остальными. Чтобы не терять пары, положите носки в пакеты для машинной стирки или закрепите зажимами.
Чтобы убрать запах носков, достаточно замочить их в теплой воде с пищевой содой на ночь, а затем постирать как обычно. Усилить эффект можно, добавив в воду лимонный сок.
Фото: commons.wikimedia.org/Øyvind Holmstad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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