Советы профессионалов: как хранить косметику в ванной комнате, чтобы она не портилась

Можно ли хранить косметику в ванной комнате

Ванная комната является одним из самых неудачных мест для хранения косметических средств: здесь они подвергаются разрушительному воздействию температурных контрастов и высокой влажности, что приводит к изменению их биохимической формулы и физической структуры, что в конечном итоге значительно сокращает срок их хранения.

В ванной комнате можно хранить косметику для волос, тела и лица. Декоративную косметику лучше хранить в сухом месте.

Где хранить косметику в ванной комнате

Плетеные корзины — отличный способ хранения вещей в ванной. Они эстетичны, экологичны, выглядят оригинально и вписываются практически в любой интерьер. В корзины можно спрятать чистые полотенца, бытовую химию, принадлежности косметики.

Как правильно хранить косметику

Косметику следует держать в темноте (как минимум, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи и свет от ламп накаливания) и сухости. Важно следить за тем, чтобы она не подвергалась перепадам температур.

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