Советы профессионалов: как хранить косметику в ванной комнате, чтобы она не портилась

Можно ли хранить косметику в ванной комнате
Ванная комната является одним из самых неудачных мест для хранения косметических средств: здесь они подвергаются разрушительному воздействию температурных контрастов и высокой влажности, что приводит к изменению их биохимической формулы и физической структуры, что в конечном итоге значительно сокращает срок их хранения.
В ванной комнате можно хранить косметику для волос, тела и лица. Декоративную косметику лучше хранить в сухом месте.
Где хранить косметику в ванной комнате
Плетеные корзины — отличный способ хранения вещей в ванной. Они эстетичны, экологичны, выглядят оригинально и вписываются практически в любой интерьер. В корзины можно спрятать чистые полотенца, бытовую химию, принадлежности косметики.
Как правильно хранить косметику
Косметику следует держать в темноте (как минимум, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи и свет от ламп накаливания) и сухости. Важно следить за тем, чтобы она не подвергалась перепадам температур.
Фото: unsplash.com/Manu Camargo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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