Вакцина, которая победила рак: мир стоит на пороге исторического перелома

Когда в 2006 году в США впервые начали применять вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), учёные надеялись, что она поможет сократить случаи рака шейки матки. Спустя почти два десятилетия стало ясно: эффект оказался куда масштабнее. Новое исследование показало, что вакцинация защищает не только привитых, но и тех, кто не получал вакцину, — благодаря формированию коллективного иммунитета.

Как вирус приводит к раку

Вирус папилломы человека — самая распространённая инфекция, передающаяся половым путём. Существует более 200 его разновидностей, но только часть относится к типам высокого онкогенного риска. Именно они вызывают изменения клеток, из которых со временем развивается рак шейки матки. Наиболее опасными считаются штаммы ВПЧ 16 и 18 — они ответственны более чем за 70% всех случаев заболевания.

Помимо этого, ВПЧ способен вызывать рак ануса, глотки, рта и других органов как у женщин, так и у мужчин. При этом большинство заражённых людей не испытывают никаких симптомов: инфекция обычно проходит сама по себе за год-два. Однако если вирус задерживается в организме надолго, он может запустить опасный процесс.

Исследование длиной в 17 лет

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и других центров наблюдали за подростками и молодыми женщинами из Цинциннати на протяжении семнадцати лет. В исследовании участвовали 2335 человек в возрасте от 13 до 26 лет, среди которых были как привитые, так и невакцинированные. Особое внимание уделялось тем, кто имел повышенный риск заражения — например, из-за большого количества половых партнёров или перенесённых инфекций.

Результаты оказались впечатляющими: среди привитых подростков и молодых женщин количество заражений ВПЧ 16 и 18 снизилось на 98,4%. Даже среди тех, кто не получил вакцину, распространённость этих вирусов упала на 71,6%. Это убедительное доказательство того, что вакцинация способна защищать всё сообщество.

"Расширяя использование этой высокобезопасной и эффективной вакцины, мы можем добиться одной из величайших побед общественного здравоохранения нашего времени: ликвидации рака шейки матки во всем мире", — заявил профессор педиатрии Джессика Кан.

Сравнение вакцин

Тип вакцины Какие штаммы ВПЧ защищает Эффективность против рака шейки матки Период лицензирования 2-валентная 16 и 18 около 70% 2006 год 4-валентная 6, 11, 16, 18 до 90% 2007 год 9-валентная дополнительно 31, 33, 45, 52, 58 до 97% 2014 год

Исследователи отмечают, что снижение числа инфекций, связанных с девятивалентной вакциной, оказалось немного ниже, чем у первых двух типов. Это объясняется тем, что она была внедрена позже, и меньше участников успели получить хотя бы одну дозу.

Как действует коллективный иммунитет

Когда в обществе вакцинируется большая часть населения, вирусу становится трудно распространяться. Даже невакцинированные люди получают косвенную защиту, потому что вероятность столкнуться с носителем инфекции резко падает. Этот эффект называется коллективным иммунитетом.

По данным исследования, он проявился в полной мере: заражения уменьшились даже у тех, кто не проходил вакцинацию. Подобный результат ранее наблюдали при кампаниях против кори и полиомиелита.

Советы шаг за шагом: как защититься от ВПЧ

Проконсультируйтесь с врачом. Оптимальный возраст вакцинации — от 9 до 14 лет, но сделать прививку можно и позже. Выберите подходящую вакцину. Современная девятивалентная версия обеспечивает наиболее широкую защиту. Соблюдайте график. Для подростков достаточно двух доз, для взрослых — трёх. Не забывайте о скрининге. Женщинам рекомендуется регулярно проходить тест Папаниколау и анализ на ВПЧ. Ведите безопасную половую жизнь. Презервативы не дают 100% защиты, но значительно снижают риск заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать вакцинацию до начала половой жизни.

Последствие: повышенный риск заражения, ведь ВПЧ передаётся при любом контакте.

Альтернатива: сделать прививку заранее — до возможного контакта с вирусом.

Ошибка: считать, что вакцина нужна только женщинам.

Последствие: мужчины становятся носителями вируса и передают его дальше.

Альтернатива: вакцинировать и мальчиков, чтобы разорвать цепочку передачи.

Ошибка: полагаться только на анализы.

Последствие: инфекции часто протекают бессимптомно и выявляются слишком поздно.

Альтернатива: комбинировать регулярный скрининг и вакцинацию.

А что если вакцинацию провести массово?

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2024 году лишь треть девочек и менее 10% мальчиков в возрасте 9-14 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. В странах с низким доходом рак шейки матки остаётся одной из главных причин смерти женщин среднего возраста.

Если уровень вакцинации приблизится к 80%, заболеваемость может сократиться почти до нуля в течение нескольких десятилетий. ВОЗ уже ставит цель — ликвидировать рак шейки матки как угрозу для общественного здоровья к 2050 году.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы Почти полная защита от опасных штаммов ВПЧ Требуется несколько доз Снижение риска рака и предраковых состояний Возможны кратковременные реакции (жар, боль в месте укола) Коллективный иммунитет Стоимость прививки в частных клиниках Уменьшение смертности от рака шейки матки Не защищает от всех типов ВПЧ

FAQ

Как выбрать вакцину?

Врачи рекомендуют девятивалентную — она защищает от большего числа штаммов. Но если доступна только 2- или 4-валентная, стоит привиться ими: все обеспечивают высокую эффективность.

Можно ли вакцинироваться после заражения ВПЧ?

Да. Вакцина не лечит инфекцию, но помогает предотвратить заражение другими типами вируса.

Сколько стоит прививка?

В России стоимость одной дозы колеблется от 4000 до 9000 рублей. В государственных программах для подростков она часто делается бесплатно.

Нужна ли ревакцинация?

На данный момент доказано, что защита сохраняется не менее 10 лет, а, вероятно, и дольше.

Что делать, если вакцина недоступна?

Регулярно проходите обследования и не забывайте о барьерной контрацепции — это снизит риск осложнений.

Мифы и правда

Миф 1. Вакцина вызывает бесплодие.

Правда: многочисленные исследования доказали её безопасность. Никаких изменений репродуктивной функции не выявлено.

Миф 2. Если человек живёт в браке, вакцина не нужна.

Правда: даже в стабильных отношениях возможна передача вируса, если один партнёр ранее был заражён.

Миф 3. Прививка бесполезна после 25 лет.

Правда: эффективность действительно выше у молодых, но защита сохраняется и у взрослых, особенно если заражения ещё не было.

Исторический контекст

1983 год — немецкий учёный Харальд цур Хаузен обнаружил связь между ВПЧ и раком шейки матки. 2006 год — в США одобрена первая вакцина Gardasil. 2014 год — появление девятивалентной версии, защищающей от большего числа штаммов. 2020 год — ВОЗ объявила стратегию по глобальной ликвидации рака шейки матки.

3 интересных факта

• ВПЧ может вызывать не только рак, но и доброкачественные бородавки, включая остроконечные кондиломы.

• У мужчин ВПЧ связан с более чем 60% случаев рака гортани.

• Страны с высоким охватом вакцинации (например, Австралия) уже наблюдают почти полное исчезновение предраковых состояний у женщин младше 25 лет.