Ваш холодильник теплее квартиры? Есть решения, которые спасут даже в холод

Осень постепенно вступает в свои права, и вместе с дождями и заморозками снижается температура в квартирах. Центральное отопление включают не сразу, а использовать электрические обогреватели — удовольствие затратное: такие приборы заметно увеличивают счета за электроэнергию. К счастью, есть немало простых и доступных способов согреться без лишних расходов.

Домашние дела как способ согреться

Обычные бытовые хлопоты могут стать отличной заменой лёгкой зарядке. Мытьё посуды вручную, уборка или стирка стимулируют кровообращение и помогают повысить температуру тела. Если использовать тёплую воду, эффект будет ещё более ощутимым. Заодно квартира станет чище и уютнее.

Инновации для сна

Чтобы не мёрзнуть ночью, стоит обратить внимание на современные решения — электрические простыни, пледы или одеяла с подогревом. Они безопасны при правильном использовании и позволяют создать комфортный микроклимат в постели. Людям с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами и нарушениями обмена веществ стоит проконсультироваться с врачом.

Как альтернатива, подойдут проверенные временем грелки или пластиковые бутылки, наполненные горячей водой: они согреют постель и подарят уют.

Термобельё для дома

Многие считают термобельё экипировкой исключительно для прогулок или зимнего спорта, однако оно прекрасно работает и в квартире. Важно правильно подобрать модель и дополнить её несколькими слоями одежды из хлопка, шерсти или флиса. Такое сочетание создаёт эффективный теплоизоляционный барьер, который помогает сохранять тепло даже при низкой температуре в комнате.

Согревающие блюда

Приготовление еды — это не только вкусно, но и полезно в плане тепла. Включённая плита или духовка создаёт дополнительный обогрев, а горячие блюда насыщают организм энергией.

Наиболее полезными в холодный сезон станут:

густые супы,

мясные и рыбные рагу,

блюда из картофеля,

запеканки и домашняя выпечка.

Согревающий эффект дают также специи: имбирь, перец, корица, какао и шоколад.

Стратегия зонирования тепла

Чтобы тепло не уходило зря, закрывайте двери в неиспользуемые комнаты. Если в одной из комнат работает обогреватель или стоит источник тепла, дверь лучше прикрыть — так тепло сохранится дольше. Исключение — ванная: приоткрытая дверь позволит теплу от полотенцесушителя распространяться по квартире.

Сравнение: способы согреться