Вы больше никогда не будете плакать при нарезке лука с этими секретами

Как резать лук и не плакать

Умение нарезать лук без слез — навык, который пригодится каждому, ведь этот овощ часто используется в большинстве основных блюд.

Однако присутствие серы в луке нередко вызывает слезы даже у самых стойких. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться проверенными кулинарными приемами, о которых рассказала повар Юлия Архипова в интервью для сетевого издания "БелНовости".

Полезные советы

Холодильник

Чтобы уменьшить вероятность слез, лук можно положить в холодильник на 10 минут перед нарезкой. Это поможет снизить его слезоточивые свойства.

Морозильная камера

Перед началом готовки полезно поместить нож в морозильную камеру на 5-10 минут. Охлажденный нож помогает сократить количество выделяемых луковых испарений, что уменьшает вероятность слез.

Тарелка с холодной водой

Если предстоит нарезать несколько луковиц, рекомендуется подготовить тарелку с холодной водой, добавив в нее лед. Во время нарезки нож можно периодически погружать в воду, чтобы снизить риск слез.

Фото: commons. wikimedia.org/Robert Kerton (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).