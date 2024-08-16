Вы больше никогда не будете плакать при нарезке лука с этими секретами

Умение нарезать лук без слез — навык, который пригодится каждому, ведь этот овощ часто используется в большинстве основных блюд.
Однако присутствие серы в луке нередко вызывает слезы даже у самых стойких. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться проверенными кулинарными приемами, о которых рассказала повар Юлия Архипова в интервью для сетевого издания "БелНовости".
Полезные советы
Холодильник
Чтобы уменьшить вероятность слез, лук можно положить в холодильник на 10 минут перед нарезкой. Это поможет снизить его слезоточивые свойства.
Морозильная камера
Перед началом готовки полезно поместить нож в морозильную камеру на 5-10 минут. Охлажденный нож помогает сократить количество выделяемых луковых испарений, что уменьшает вероятность слез.
Тарелка с холодной водой
Если предстоит нарезать несколько луковиц, рекомендуется подготовить тарелку с холодной водой, добавив в нее лед. Во время нарезки нож можно периодически погружать в воду, чтобы снизить риск слез.
Фото: commons. wikimedia.org/Robert Kerton (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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