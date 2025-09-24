Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:14

Лучший термос для прогулок и работы: как не ошибиться в выборе

Эксперты рассказали, как выбрать термос для прогулок и работы

Сначала важно определить назначение. Все термосы делятся на два основных типа:

  • для напитков;

  • для первых и вторых блюд.

Различие заключается в ширине горловины, объёме и наличии тарелки в комплекте. А в остальном конструкция одинакова: корпус, колба и вакуумное пространство между ними.

Материал

Термос состоит из корпуса и колбы.

  • Корпус: пластик или нержавеющая сталь. Сталь прочнее и долговечнее, не ржавеет и не впитывает запахи. Пластик легче, но хрупок на морозе.

  • Колба: сталь или стекло. Стекло лучше удерживает температуру, но легко бьётся. Для активных прогулок и походов оптимальна сталь.

Пробка

От качества пробки зависит герметичность. Лучший вариант – пластиковая пробка на резьбе с уплотнителем.

  • Резиновый уплотнитель дешевле, но быстрее изнашивается.

  • Силиконовый долговечнее и устойчивее к перепадам температуры.

Некоторые модели имеют клапан для слива напитка – он удобен, так как позволяет наливать чай, почти не выпуская тепло.

Объём

Ориентируйтесь на количество человек:

  • для одного — 0,5–0,7 л,

  • для двоих — около 1 л,

  • для компании — от 1,2 л и больше.

Маленькие термосы на 350 мл подходят лишь для коротких городских прогулок.

Удержание температуры

Средний хороший показатель: 12–24 часа.

Зависит от факторов:

  • объёма (чем больше, тем дольше сохраняет температуру),

  • частоты открывания крышки,

  • качества уплотнителей и конструкции,

  • степени наполнения (полный термос держит лучше).

Примерные данные:

  • 0,5 л — до 7 ч горячим и 9 ч холодным,

  • 0,7 л — до 11/13 ч,

  • 1,2 л — до 28 ч.

Дополнительные советы

  • Убедитесь, что есть инструкция на русском языке. Это показатель внимательности производителя.

  • При покупке в магазине проверьте: термос не должен издавать посторонних звуков при встряхивании и пахнуть пластиком внутри.

Итог

Правильно подобранный термос станет не просто кухонным аксессуаром, а настоящим спутником в холодное время года. Он сохранит напитки горячими, а прогулки или поездки сделает комфортнее. Поэтому уделите внимание материалам, герметичности и объёму, и тогда покупка прослужит вам долгие годы.

