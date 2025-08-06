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Лук
Лук
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Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:22

Одна ошибка — и вся луковица сгниёт: как правильно хранить урожай, чтобы не выбросить его через месяц

Ошибки при сборе и хранении лука, из-за которых он гниёт

Лук — один из самых полезных и неприхотливых овощей. Он помогает укреплять иммунитет, обладает антибактериальными свойствами и богат витамином C, серой, фосфором, кальцием, селеном и цинком. Однако даже самый урожайный сезон может пойти насмарку, если неправильно собрать или хранить луковицы. Рассказываем, когда собирать урожай, какие сорта лучше хранятся и что категорически нельзя делать при хранении.

Ошибка №1: неправильный сбор

Мало кто знает, но хранение лука начинается ещё на грядке. Если собрать лук слишком рано — он не дозреет, а если затянуть — начнёт гнить. Идеальный момент для сбора — когда перья начинают ложиться на землю и подсыхать.

За 10-14 дней до сбора нужно прекратить полив, чтобы лук не начал гнить изнутри. Выкапывать лучше в тёплый солнечный день — в сырость собирать нельзя.

Если лето было дождливым и лук не хочет дозревать — можно осторожно поддеть его вилами, но не повреждая корни. Это ускорит его вызревание.

После сбора обязательно хорошо просушите луковицы под навесом или на чердаке 2-3 недели.

Ошибка №2: сорт — не для хранения

Не каждый лук можно долго хранить. Для закладки в погреб выбирайте острые сорта — они содержат больше эфирных масел и защищены от гнили. Подходящие:

  • "Ред Барон".

  • "Кармен".

  • "Гренада".

  • "Алиса".

  • "Болеро F1".

  • "Амфора F".

  • "Шодерлеер".

  • "Дагмар".

  • "Ярни Вшетана".

  • "Тоска".

  • "Хиберна".

  • "Унико F1" и др.

А вот сладкие и салатные сорта (например, "Глобо", "Валла Валла", лук-шалот, батун и многоярусный) очень плохо хранятся. Их лучше съесть сразу.

Ошибка №3: лук лежит рядом с картошкой и яблоками

Это звучит странно, но картофель, яблоки и чеснок выделяют газ этилен, который ускоряет прорастание лука. Поэтому нельзя хранить лук с другими овощами и фруктами. Ему нужен отдельный, сухой и хорошо проветриваемый угол.

Ошибка №4: неподходящая тара

Правильная тара — это половина успеха. Что подойдёт:

  • сетки из капрона;

  • подвешенные тканевые мешки;

  • бумажные пакеты (в 1-2 слоя);

  • картонные ящики с вентиляцией.

А вот полиэтиленовые пакеты, холодильник и плотно закрытые контейнеры — под запретом! В них быстро скапливается влага, начинается гниение, и весь урожай может пропасть за пару недель.

Совет: в сыром подвале оберните каждую головку в бумагу — это поможет избежать плесени.

Ошибка №5: лук хранят в слишком тёплом или холодном месте

Идеальная температура для хранения — от +1 до +4 °C, при влажности около 70-75%. Слишком тепло — лук быстро высохнет и даст ростки. Слишком холодно — замёрзнет, потеряет вкус и станет водянистым.

Если в подвале слишком влажно — периодически проветривайте помещение. Можно рассыпать под лотками с луком немного мела или золы — они впитывают лишнюю влагу.

Лук — капризный к хранению овощ, но если учесть все нюансы, его можно сохранить до самой весны без гнили и прорастания.

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