Один неверный шаг — и чеснок не доживёт до зимы: вот как как сохранить урожай

Чеснок — один из самых благодарных овощей на даче. Он не только придаёт блюдам аромат и остроту, но и служит природным средством для укрепления иммунитета. Однако даже самый богатый урожай можно потерять за пару месяцев, если неправильно провести уборку и хранение. Вот пошаговое руководство, как сохранить чеснок сочным и крепким до следующего сезона.

Когда убирать чеснок: ориентир на ботву и сроки

Время уборки зависит от вида:

Озимый — сажают осенью, убирают в июле, когда нижние листья пожелтели, а половина ботвы полегла.

Яровой — сажают весной, убирают в августе, чуть позже озимого.

Главный сигнал — увядание ботвы. Если опоздать, ботва высохнет, а луковицы начнут распадаться и гнить в земле. Ранний сбор тоже опасен — недозревший чеснок плохо хранится.

Озимый или яровой: что лежит дольше

Озимый: крупные зубчики, насыщенный вкус, хранится до 5-6 месяцев.

Яровой: мелкие зубчики, мягче на вкус, но хранится до года и дольше.

Оптимально выращивать оба вида: озимый — для употребления осенью и зимой, яровой — для хранения до нового урожая.

Как собирать и сушить чеснок

Выкапывайте в сухую, пасмурную погоду. Используйте вилы или лопату, чтобы не повредить луковицы. Ботву не срезайте сразу — оставьте на 1-2 недели для дозревания. Первую сушку проведите на грядке (2-3 часа на солнце, затем в тени). Досушивайте в проветриваемом помещении 1-2 недели, подвешивая пучками или раскладывая на сетках.

Подготовка к хранению: сортировка и обрезка

Удалите землю, отбракуйте повреждённые или мягкие головки.

Ботву и корни обрезайте, оставляя 3-5 см "хвостика".

Здоровые, сухие головки распределите по видам хранения.

Условия хранения

Температура: +1…+10 °C.

Влажность: 50-70%.

Слишком влажно — развивается гниль, слишком сухо — чеснок усыхает и твердеет.

Способы хранения

В косах — подвешивают в кладовке или погребе. В ящиках с вентиляцией — 1-2 слоя, накрыть тканью. В банках — пересыпать золой, песком или мукой, накрыть марлей. В зерне — пересыпать пшеницей, рисом или перловкой. В бумажных пакетах или коробках — с отверстиями для вентиляции. В пластиковых сетчатых ящиках — бюджетно и эффективно.

Профилактика порчи

Некоторые огородники прижигают донце паяльником или раскалённым гвоздём — это помогает предотвратить фузариоз. Но способ требует аккуратности, чтобы не повредить луковицу.