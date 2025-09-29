Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Помидоры
Помидоры
© commons.wikimedia.org by Hedwig Storch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:23

Сентябрьские дожди превращают томаты в гниль: чем это грозит урожаю

Дожди в сентябре вызывают развитие серой гнили на томатах — предупреждают агрономы

В начале сентября садоводы радуются ярким кистям томатов, которые наконец дозрели. Плоды налились сладостью, кожура блестит, и кажется, что ещё пара недель — и урожай будет идеальным. Но внезапно после дождливой ночи на томатах появляются бурые пятна, а спустя день-другой плоды покрываются серым налётом. Это серый гриб Botrytis cinerea, известный как серая гниль. Именно он превращает долгожданный урожай в неприятный сюрприз.

Почему дожди становятся угрозой

Осадки сами по себе томатам не вредят. Проблема в другом: дождевая вода задерживается на листьях, воздух становится влажным, а ночные температуры снижаются. Эти условия идеальны для грибка. В сентябре растения уже ослаблены сезоном, листья плотные, а плоды мягкие и уязвимые. Как только появляются капли воды на поверхности, грибок получает шанс быстро развиваться.

Сравнение: уязвимость сортов

Сорт томата

Устойчивость к серой гнили

Особенности

Рома

Относительно высокая

Плотная мякоть, продолговатая форма

Корню де Анд

Средняя

Быстро сохнет после дождя

Мясистые круглые сорта

Низкая

Толстые листья, задержка влаги

Черри

Средняя

Меньший размер, но тонкая кожица

Советы шаг за шагом: как защитить урожай

  1. После каждого дождя осмотрите грядки.
  2. Удалите все листья и плоды с пятнами.
  3. Работайте только чистым инструментом, протирая ножницы спиртом.
  4. Выбрасывайте заражённые остатки в пакет, а не в компост.
  5. Проредите кусты: удалите нижние листья, подвяжите ветви.
  6. Поливайте утром и только под корень.
  7. Следите за прогнозом: при угрозе затяжных дождей собирайте полузрелые томаты заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить повреждённые плоды на кусте.
    → Последствие: распространение гнили на весь урожай.
    → Альтернатива: немедленно удалить и утилизировать.
  • Ошибка: поливать вечером по листве.
    → Последствие: ночная влажность усиливает развитие грибка.
    → Альтернатива: утренний полив под корень.
  • Ошибка: класть заражённые листья в компост.
    → Последствие: споры сохраняются и вернутся в сад.
    → Альтернатива: утилизация в закрытом пакете.

А что если болезнь уже на кустах?

Если поражение локальное, можно спасти часть урожая. Отрежьте больные побеги и следите за растением. Лёгкие пятна на плодах допустимо срезать, если вы используете томаты для соуса или тушёных блюд. Но если грибок распространился и плоды источают запах гнили — лучше удалить весь куст, чтобы защитить остальные грядки.

Плюсы и минусы дождливого сентября

Фактор

Плюсы

Минусы

Осадки

Увлажняют почву

Создают застой влаги

Прохладные ночи

Замедляют пересыхание растений

Способствуют грибковым инфекциям

Влажный воздух

Полезен для огурцов и капусты

Опасен для томатов и перцев

Длительные росы

Поддерживают микроклимат

Ускоряют распространение серой гнили

FAQ

Как выбрать сорт для дождливого климата?
Выбирайте томаты с плотной мякотью и тонкой листвой, например, сливовидные сорта.

Сколько стоит обработка от серой гнили?
Фунгицидные препараты стоят от 200 до 600 рублей за упаковку, но часто достаточно профилактики и санитарной обрезки.

Что лучше: укрытие плёнкой или регулярная обрезка?
Для небольшого огорода плёнка эффективнее, но на больших посадках лучше систематическая обрезка и проветривание.

Мифы и правда

  • Миф: дождевая вода полезнее для томатов, чем колодезная.
    Правда: избыток влаги после дождя способствует грибкам.
  • Миф: зрелые томаты устойчивее к болезням.
    Правда: спелые плоды наиболее уязвимы.
  • Миф: грибковые болезни лечатся народными средствами.
    Правда: только санитарная обрезка и агротехника реально помогают.

3 интересных факта

  1. Споры Botrytis могут сохраняться в почве до 3 лет.
  2. В промышленных теплицах серую гниль контролируют с помощью специальных ламп для сушки растений.
  3. В кулинарии слегка поражённые томаты используют для кетчупа после термической обработки.

Исторический контекст

  • В XIX веке ботритис впервые описали на виноградниках Франции — именно он портил урожай белых сортов.
  • В СССР серую гниль массово фиксировали на южных полях в 1960-х годах, когда стали использовать сплошное орошение.
  • Сегодня болезнь считается одной из самых распространённых в теплицах Европы и Азии.

