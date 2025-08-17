Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Базилик
Базилик
© Photo by form PxHere by Unknown author is licensed under CC0 1.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:38

Базилик слабеет к концу лета: вот как спасти его от цветения и высоты

5 признаков, что базилику нужна помощь: как вернуть ему здоровый вид

Ароматные листья базилика — гордость летнего сада. Но к концу сезона даже крепкие растения могут потерять форму. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть траве здоровый вид.

К середине августа многие садоводы замечают, что их базилик вытянулся, стал редким и реже даёт листья. Специалисты отмечают: причина часто кроется в жаркой погоде, когда растение начинает активно цвести и тратить силы на семена, а не на зелёную массу. Иногда виноват недостаток солнечного света, из-за которого стебли становятся тонкими и длинными. Ещё одна причина — переизбыток удобрений, провоцирующий слишком быстрый рост, а также отсутствие регулярной прищипки.

Как понять, что базилику нужна помощь

  • Цветов больше, чем листьев. Постоянное цветение отвлекает ресурсы от формирования нежных ароматных листьев. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется удалять цветочные бутоны и поддерживать стабильный полив в жару.
  • Длинные стебли с большими промежутками между листьями. Это признак недостатка света или редкой обрезки. Растению нужно минимум 6 часов прямого солнца в день. Срезы лучше делать чуть выше листового узла, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
  • Короткие и низкие стебли. После активной обрезки новые побеги могут быть небольшими. Перед повторным сбором урожая стоит дать им подрасти до 15 см и не удалять более 30% зелени за один раз.

Как вернуть базилику пышность
Если растение уже вытянулось, важно сначала оценить его условия. Горшечный базилик можно переставить на солнечное место и усилить полив в жаркие дни. Если почва бедная, стоит внести комплексное удобрение.

Далее — обрезка. Длинные стебли укорачивают чуть выше боковых побегов, удаляя максимум треть надземной массы за один раз. Повторять процедуру лучше каждые 2-3 недели, чтобы куст оставался густым до конца сезона.

Полезно знать

  • Даже после начала цветения базилик можно спасти, удаляя бутоны и регулярно обрезая стебли.
  • Прищипку стоит начинать, когда растение вырастет до 20 см.
  • Срезать побеги нужно над узлом с двумя сильными боковыми ветками, а не у самой земли.

Такой уход поможет сохранить ароматную зелень вплоть до осенних заморозков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

10 лучших почвопокровных растений для борьбы с размыванием склона сегодня в 2:18

Как борются с размыванием почвы: 10 идеальных растений для крутого склона

Узнайте, как почвопокровные растения могут помочь укрепить склоны вашего сада. Откройте для себя 10 лучших вариантов, которые легко ухаживать и которые радуют глаз.

Читать полностью » Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа сегодня в 1:30

Укрепите свои грядки: 7 сидератов августом, которые изменят вашу почву

Август — идеальное время для посева сидератов, способствующих укреплению почвы и повышению её плодородия. Узнайте 7 лучших культур для успешного посева!

Читать полностью » Пергола и живая тень: рекомендации для обустройства двора в Иркутске летом сегодня в 0:24

Иркутский ветер рвёт тенты в клочья: как сделать навес, который не улетит с участка

Узнайте, как создать идеальную зону отдыха в Иркутской области: 7 шагов к комфортной лета, учитывающей местный климат, солнце и насекомых.

Читать полностью » Луковая шелуха, горчица и нашатырь помогут защитить грядки от личинок майского жука вчера в 23:12

Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Личинки майского жука могут уничтожить урожай. Как простыми способами — от перекопки до луковой шелухи — спасти грядки и защитить растения.

Читать полностью » В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов вчера в 22:08

От герани до лилии мирабель: что меняли и чем делились на первом цветочном обмене Монрепо

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » В парке Монрепо впервые прошёл цветочный обмен с участием садоводов и любителей растений вчера в 21:04

Монрепо утонул в цветах: как фикус с помойки стал звездой праздника

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » Садовые работы в августе: советы по подкормкам, обрезке и посевам вчера в 20:19

Август решает судьбу вашего сада: что нужно сделать, чтобы урожай был рекордным

Август — пик садовых забот: какие работы нельзя откладывать, чтобы сохранить урожай, укрепить растения и подготовить их к зиме.

Читать полностью » Ошибка поверхностного полива приводит к увяданию кустов томатов в августе вчера в 19:39

Поверхностный полив — главная причина гибели томатов в конце сезона

В августе томаты могут внезапно начать вянуть — и виновата всего одна ошибка в поливе. Узнайте, как спасти кусты и продлить урожай до заморозков.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить свинину по-французски: классический рецепт с грибами и сыром
Наука и технологии

Италия отправит на Марс установки для растений и метеостанцию через SpaceX
Авто и мото

Bugatti представила гиперкар Tourbillon за €3,8 млн с аудиосистемой без динамиков
Спорт и фитнес

Тренер дал рекомендации по масштабированию нагрузки в комплексе с бегом и штангой
Еда

Пошаговый рецепт торта на йогурте с шоколадом и какао-порошком
Культура и шоу-бизнес

Театр "У Никитских ворот" поставит музыкально-поэтическое шоу о Стиве Джобсе
Питомцы

Кинолог Сезар Миллан: собаки считывают указания хозяина через взгляд
Красота и здоровье

Советы кардиолога: сколько можно лежать на диване без вреда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru