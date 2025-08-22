Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Астильба японская
Астильба японская
© commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:50

Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени

Садоводы отмечают, что именно конец августа и начало осени — наиболее удачный период, чтобы освежить клумбы и заняться пересадкой летнецветущих многолетников. Любители растений признаются, что многолетники ценят за их неприхотливость: в отличие от однолетников, их не приходится ежегодно покупать и высаживать заново.

Один из опытных садоводов рассказал, что не держится за растения, если те не оправдывают ожиданий, и предпочитает заменять их новыми. Другие, напротив, сохраняют "старых любимцев", но признают: конец лета идеально подходит, чтобы поделить кусты или полностью обновить композиции на грядках.

Что важно знать о многолетниках

Многолетние растения живут более двух сезонов. Одни способны радовать глаз всего несколько лет, другие остаются на участке десятилетиями. У большинства летнецветущих видов надземная часть отмирает осенью, а жизнеспособные корни весной снова дают побеги. Среди популярных культур — эхинацея, лилейники, маргаритки, хосты, тысячелистник и черноглазая Сюзанна.

Когда пересаживать

Садоводы советуют приступать к делению и пересадке в конце лета или начале осени, когда жара спадает и растения постепенно входят в состояние покоя. Если же цель — полностью избавиться от старого растения, это можно сделать в любой момент.

Подготовка участка

Перед тем как взять в руки лопату, стоит внимательно осмотреть клумбы. Важно понять, не разрослись ли многолетники, не угнетают ли их неподходящие условия освещения или полива, и нет ли цветовых "конфликтов" в композиции.

Следующий шаг — анализ почвы. Большинство многолетников лучше всего развиваются на плодородной и хорошо дренированной земле с уровнем кислотности pH 6,0-7,0. Даже если результат анализа неизвестен, добавление органики улучшит структуру почвы и её влагоёмкость.

Как правильно удалить и поделить растения

Если многолетники здоровы, их можно передать другим садоводам. Делают это так:

  1. Острым садовым инструментом подкапывают растение на глубину 7-10 см от стеблей.
  2. Аккуратно вынимают вместе с корневым комом.
  3. Для транспортировки корни заворачивают в газету или пересаживают в горшок.
  4. Освободившееся место заполняют свежей садовой землёй или высаживают новое растение.
  5. Чтобы разделить куст, корневище разрезают ножом на части, оставляя в каждой точке роста главный стебель.

Выбор новых многолетников

При подборе растений важно учитывать освещённость, дренаж, рельеф участка и будущие размеры взрослого куста. Среди подходящих вариантов для российских садоводов:

  • Кровоточащее сердце (Lamprocapnos spectabilis) - подходит для тенистых участков.
  • Астильба японская (Astilbe japonica) - эффектно цветёт розовым в полутени.
  • Делосперма (Delosperma cooperi) - предпочитает сухие каменистые почвы и обильное солнце.
  • Гелениум осенний (Helenium autumnale) - хорошо переносит разные типы почв, цветёт в конце лета.
  • Агератум (Conoclinium coelestinum) - любит влажную слабокислую почву и солнце.
  • Маргаритка Шаста (Leucanthemum x superbum) - цветёт всё лето до заморозков.
  • Корепозис (Coreopsis verticillata) - один из самых долгоцветущих многолетников.

Техника посадки

  1. Почву перекапывают на глубину 20-25 см, внося поправки по результатам анализа.
  2. Яму делают в два раза шире корневого кома.
  3. Если растение пересаживается из горшка, корни аккуратно расправляют.
  4. Крона должна находиться на уровне поверхности земли.
  5. После засыпки грунта почву уплотняют и хорошо поливают.

Уход за новыми посадками

В первое время растениям требуется 2,5-5 см воды в неделю — от дождя или полива. Полив лучше делать глубоким и редким, чтобы стимулировать развитие корней. Оптимален капельный или "сочащийся" полив, при котором листья остаются сухими, а риск грибковых заболеваний снижается.

Дополнительно грядки мульчируют слоем органики толщиной 2,5-5 см, оставляя небольшой зазор между мульчей и стеблем, чтобы избежать загнивания. Удобрения вносить осенью не рекомендуется — лучше дождаться весны, когда рост возобновится.

С наступлением первых заморозков сухие стебли и листья срезают, оставляя растения аккуратными и готовыми к зимовке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как сделать сезон заготовок проще с помощью техники и планирования вчера в 20:16

Как пережить сезон заготовок без бессонных ночей и горы банок

Август — идеальное время для домашних заготовок, но совсем не обязательно проводить весь месяц у плиты. Рассказываем, как превратить консервацию в приятный процесс: от планирования и кухонных гаджетов до заморозки и сушки.

Читать полностью » Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу вчера в 19:17

Август решает судьбу урожая винограда: что нужно сделать прямо сейчас

Август — решающий месяц для винограда. Какие шаги помогут сделать урожай сладким и обильным? Полный план ухода за лозой в этот период.

Читать полностью » Агрономы объяснили, как подготовить почву и семена для выращивания моркови вчера в 18:14

Морковь любит порядок: простые приёмы превращают урожай в рекордный

Морковь даст богатый урожай только при правильном уходе. Как подготовить почву, посеять семена и защитить растения от вредителей — всё в одном материале.

Читать полностью » Тафрина деформирующая признана главной угрозой урожаю персиков и нектаринов в садах вчера в 17:09

Тафрина деформирующая: болезнь, которая за пару лет убивает персик

Тафрина деформирующая превращает листья персика в сморщенные комки и лишает сад урожая. Узнайте, как вовремя распознать болезнь и спасти деревья.

Читать полностью » Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната вчера в 16:06

Навесы для отдыха удивили жителей Ленинградской области: собирают их за выходные

В Ленинградской области жители обустраивают уютные навесы для отдыха буквально из подручных материалов. Работает быстро, дешево и защищает от погоды.

Читать полностью » Секреты опытных садоводов: что нельзя сажать рядом с томатами вчера в 15:11

Томаты в опасности: эти 8 растений – злейшие враги вашего урожая

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с томатами, чтобы не погубить урожай. Огурцы, кольраби, укроп и другие – главные враги ваших помидоров!

Читать полностью » Газон в южных регионах: бермуда и зойсия подходят для посадки в тёплую почву вчера в 14:42

Трава будет зеленеть до морозов: эти три сорта — настоящее спасение для вашего газона

Узнайте, какие сорта травы лучше всего сажать осенью, чтобы газон был пышным и зеленым. Советы по выбору, срокам посадки и уходу за газоном.

Читать полностью » Обрезаем клематис правильно: простые шаги для пышного цветения до осени вчера в 14:11

Второй шанс для клематиса: обрезка после цветения, чтобы любоваться красотой до поздней осени

Узнайте, как правильная обрезка клематиса, подкормка и уход стимулируют повторное цветение и продлевают красоту лианы до самой осени. Простые советы для роскошного сада.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Еда

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами
Авто и мото

Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3
Спорт и фитнес

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц
Наука и технологии

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе
Красота и здоровье

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний
Спорт и фитнес

Джек Макнамара, тренер Train Fitness, перечислил эффективные упражнения для пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru