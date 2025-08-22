Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников
Садоводы отмечают, что именно конец августа и начало осени — наиболее удачный период, чтобы освежить клумбы и заняться пересадкой летнецветущих многолетников. Любители растений признаются, что многолетники ценят за их неприхотливость: в отличие от однолетников, их не приходится ежегодно покупать и высаживать заново.
Один из опытных садоводов рассказал, что не держится за растения, если те не оправдывают ожиданий, и предпочитает заменять их новыми. Другие, напротив, сохраняют "старых любимцев", но признают: конец лета идеально подходит, чтобы поделить кусты или полностью обновить композиции на грядках.
Что важно знать о многолетниках
Многолетние растения живут более двух сезонов. Одни способны радовать глаз всего несколько лет, другие остаются на участке десятилетиями. У большинства летнецветущих видов надземная часть отмирает осенью, а жизнеспособные корни весной снова дают побеги. Среди популярных культур — эхинацея, лилейники, маргаритки, хосты, тысячелистник и черноглазая Сюзанна.
Когда пересаживать
Садоводы советуют приступать к делению и пересадке в конце лета или начале осени, когда жара спадает и растения постепенно входят в состояние покоя. Если же цель — полностью избавиться от старого растения, это можно сделать в любой момент.
Подготовка участка
Перед тем как взять в руки лопату, стоит внимательно осмотреть клумбы. Важно понять, не разрослись ли многолетники, не угнетают ли их неподходящие условия освещения или полива, и нет ли цветовых "конфликтов" в композиции.
Следующий шаг — анализ почвы. Большинство многолетников лучше всего развиваются на плодородной и хорошо дренированной земле с уровнем кислотности pH 6,0-7,0. Даже если результат анализа неизвестен, добавление органики улучшит структуру почвы и её влагоёмкость.
Как правильно удалить и поделить растения
Если многолетники здоровы, их можно передать другим садоводам. Делают это так:
- Острым садовым инструментом подкапывают растение на глубину 7-10 см от стеблей.
- Аккуратно вынимают вместе с корневым комом.
- Для транспортировки корни заворачивают в газету или пересаживают в горшок.
- Освободившееся место заполняют свежей садовой землёй или высаживают новое растение.
- Чтобы разделить куст, корневище разрезают ножом на части, оставляя в каждой точке роста главный стебель.
Выбор новых многолетников
При подборе растений важно учитывать освещённость, дренаж, рельеф участка и будущие размеры взрослого куста. Среди подходящих вариантов для российских садоводов:
- Кровоточащее сердце (Lamprocapnos spectabilis) - подходит для тенистых участков.
- Астильба японская (Astilbe japonica) - эффектно цветёт розовым в полутени.
- Делосперма (Delosperma cooperi) - предпочитает сухие каменистые почвы и обильное солнце.
- Гелениум осенний (Helenium autumnale) - хорошо переносит разные типы почв, цветёт в конце лета.
- Агератум (Conoclinium coelestinum) - любит влажную слабокислую почву и солнце.
- Маргаритка Шаста (Leucanthemum x superbum) - цветёт всё лето до заморозков.
- Корепозис (Coreopsis verticillata) - один из самых долгоцветущих многолетников.
Техника посадки
- Почву перекапывают на глубину 20-25 см, внося поправки по результатам анализа.
- Яму делают в два раза шире корневого кома.
- Если растение пересаживается из горшка, корни аккуратно расправляют.
- Крона должна находиться на уровне поверхности земли.
- После засыпки грунта почву уплотняют и хорошо поливают.
Уход за новыми посадками
В первое время растениям требуется 2,5-5 см воды в неделю — от дождя или полива. Полив лучше делать глубоким и редким, чтобы стимулировать развитие корней. Оптимален капельный или "сочащийся" полив, при котором листья остаются сухими, а риск грибковых заболеваний снижается.
Дополнительно грядки мульчируют слоем органики толщиной 2,5-5 см, оставляя небольшой зазор между мульчей и стеблем, чтобы избежать загнивания. Удобрения вносить осенью не рекомендуется — лучше дождаться весны, когда рост возобновится.
С наступлением первых заморозков сухие стебли и листья срезают, оставляя растения аккуратными и готовыми к зимовке.
