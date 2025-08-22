Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Садоводы отмечают, что именно конец августа и начало осени — наиболее удачный период, чтобы освежить клумбы и заняться пересадкой летнецветущих многолетников. Любители растений признаются, что многолетники ценят за их неприхотливость: в отличие от однолетников, их не приходится ежегодно покупать и высаживать заново.

Один из опытных садоводов рассказал, что не держится за растения, если те не оправдывают ожиданий, и предпочитает заменять их новыми. Другие, напротив, сохраняют "старых любимцев", но признают: конец лета идеально подходит, чтобы поделить кусты или полностью обновить композиции на грядках.

Что важно знать о многолетниках

Многолетние растения живут более двух сезонов. Одни способны радовать глаз всего несколько лет, другие остаются на участке десятилетиями. У большинства летнецветущих видов надземная часть отмирает осенью, а жизнеспособные корни весной снова дают побеги. Среди популярных культур — эхинацея, лилейники, маргаритки, хосты, тысячелистник и черноглазая Сюзанна.

Когда пересаживать

Садоводы советуют приступать к делению и пересадке в конце лета или начале осени, когда жара спадает и растения постепенно входят в состояние покоя. Если же цель — полностью избавиться от старого растения, это можно сделать в любой момент.

Подготовка участка

Перед тем как взять в руки лопату, стоит внимательно осмотреть клумбы. Важно понять, не разрослись ли многолетники, не угнетают ли их неподходящие условия освещения или полива, и нет ли цветовых "конфликтов" в композиции.

Следующий шаг — анализ почвы. Большинство многолетников лучше всего развиваются на плодородной и хорошо дренированной земле с уровнем кислотности pH 6,0-7,0. Даже если результат анализа неизвестен, добавление органики улучшит структуру почвы и её влагоёмкость.

Как правильно удалить и поделить растения

Если многолетники здоровы, их можно передать другим садоводам. Делают это так:

Острым садовым инструментом подкапывают растение на глубину 7-10 см от стеблей. Аккуратно вынимают вместе с корневым комом. Для транспортировки корни заворачивают в газету или пересаживают в горшок. Освободившееся место заполняют свежей садовой землёй или высаживают новое растение. Чтобы разделить куст, корневище разрезают ножом на части, оставляя в каждой точке роста главный стебель.

Выбор новых многолетников

При подборе растений важно учитывать освещённость, дренаж, рельеф участка и будущие размеры взрослого куста. Среди подходящих вариантов для российских садоводов:

Кровоточащее сердце (Lamprocapnos spectabilis) - подходит для тенистых участков.

- подходит для тенистых участков. Астильба японская (Astilbe japonica) - эффектно цветёт розовым в полутени.

- эффектно цветёт розовым в полутени. Делосперма (Delosperma cooperi) - предпочитает сухие каменистые почвы и обильное солнце.

- предпочитает сухие каменистые почвы и обильное солнце. Гелениум осенний (Helenium autumnale) - хорошо переносит разные типы почв, цветёт в конце лета.

- хорошо переносит разные типы почв, цветёт в конце лета. Агератум (Conoclinium coelestinum) - любит влажную слабокислую почву и солнце.

- любит влажную слабокислую почву и солнце. Маргаритка Шаста (Leucanthemum x superbum) - цветёт всё лето до заморозков.

- цветёт всё лето до заморозков. Корепозис (Coreopsis verticillata) - один из самых долгоцветущих многолетников.

Техника посадки

Почву перекапывают на глубину 20-25 см, внося поправки по результатам анализа. Яму делают в два раза шире корневого кома. Если растение пересаживается из горшка, корни аккуратно расправляют. Крона должна находиться на уровне поверхности земли. После засыпки грунта почву уплотняют и хорошо поливают.

Уход за новыми посадками

В первое время растениям требуется 2,5-5 см воды в неделю — от дождя или полива. Полив лучше делать глубоким и редким, чтобы стимулировать развитие корней. Оптимален капельный или "сочащийся" полив, при котором листья остаются сухими, а риск грибковых заболеваний снижается.

Дополнительно грядки мульчируют слоем органики толщиной 2,5-5 см, оставляя небольшой зазор между мульчей и стеблем, чтобы избежать загнивания. Удобрения вносить осенью не рекомендуется — лучше дождаться весны, когда рост возобновится.

С наступлением первых заморозков сухие стебли и листья срезают, оставляя растения аккуратными и готовыми к зимовке.