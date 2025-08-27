Известь уходит, хром сияет: простая хитрость для идеальной ванной комнаты
Белые разводы и известковый налёт на кранах портят вид ванной и кухни. Виновата жёсткая вода, богатая кальцием и магнием. Минеральные отложения не только выглядят неэстетично, но и со временем могут снизить напор воды и испортить сантехнику.
Хорошая новость в том, что справиться с этой проблемой можно без агрессивной химии и магазинных средств.
"Бабушкин" метод: мыло и тёплая вода
Профессионалы советуют вместо уксуса или лимонной кислоты использовать тёплую воду и мыло Марсельское (или любое натуральное без отдушек).
Что делать:
-
Подогрейте воду (не доводя до кипения).
-
Растворите в ней немного мыла.
-
Намочите губку в растворе и аккуратно потрите места с налётом.
-
Оставьте на 5-7 минут.
-
Смойте чистой водой и вытрите насухо.
Эта мягкая смесь эффективно растворяет известь, не повреждая хромированное покрытие.
Если налёт старый и плотный
Используйте старую зубную щётку, чтобы почистить труднодоступные места. Повторите процедуру несколько раз — налёт уйдёт без лишних усилий.
Как предотвратить появление налёта
После каждого использования протирайте кран сухой тряпкой. Для долговременного эффекта можно установить фильтр или умягчитель воды — это уменьшит образование извести во всей системе.
С помощью простых и экологичных средств можно надолго сохранить краны блестящими, а сантехнику — исправной.
