Кухонная мойка
© mos.ru by Anastasia Solntseva is licensed under public domain
Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:41

Известь уходит, хром сияет: простая хитрость для идеальной ванной комнаты

Профессионалы советуют использовать мыло вместо уксуса для чистки кранов

Белые разводы и известковый налёт на кранах портят вид ванной и кухни. Виновата жёсткая вода, богатая кальцием и магнием. Минеральные отложения не только выглядят неэстетично, но и со временем могут снизить напор воды и испортить сантехнику.

Хорошая новость в том, что справиться с этой проблемой можно без агрессивной химии и магазинных средств.

"Бабушкин" метод: мыло и тёплая вода

Профессионалы советуют вместо уксуса или лимонной кислоты использовать тёплую воду и мыло Марсельское (или любое натуральное без отдушек).

Что делать:

  1. Подогрейте воду (не доводя до кипения).

  2. Растворите в ней немного мыла.

  3. Намочите губку в растворе и аккуратно потрите места с налётом.

  4. Оставьте на 5-7 минут.

  5. Смойте чистой водой и вытрите насухо.

Эта мягкая смесь эффективно растворяет известь, не повреждая хромированное покрытие.

Если налёт старый и плотный

Используйте старую зубную щётку, чтобы почистить труднодоступные места. Повторите процедуру несколько раз — налёт уйдёт без лишних усилий.

Как предотвратить появление налёта

После каждого использования протирайте кран сухой тряпкой. Для долговременного эффекта можно установить фильтр или умягчитель воды — это уменьшит образование извести во всей системе.

С помощью простых и экологичных средств можно надолго сохранить краны блестящими, а сантехнику — исправной.

